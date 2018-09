Ljudi očajnički traže hranu, haraju pljačkaši, mrtvih je 832

Broj mrtvih u snažnom potresu i tsunamiju u Indoneziji porastao je na 832 u nedjelju, a preplašeni ljudi na pogođenom otoku bore se kako bi pronašli hranu i vodu. Šire se pljačke te raste strah...

Horrific views as #Tsunami hits back in #Indonesia #earthquakes pic.twitter.com/ijrmxhWzMt

- Osjeća se velika napetost, rekla je 35-godišnja majka Risa Kusuma, tješeći svoju bebu pod temperaturom u evakuacijskom centru u pogođenom gradu Paluu. "Svake minute vozila hitne pomoći dovoze nova tijela. Čista voda je rijetkost. Minimarketi su posvuda opljačkani", kazala je.

Indonezijski potpredsjednik Jusuf Kalla rekao je da su možda stradale "tisuće i tisuće", na osnovi prijašnjih katastrofa.

Nacionalna agencija za upravljanje u katastrofama rekla je da nisu primili informacije iz područja Donggala, koje je bliže epicentru potresa, u kojemu je oko 300.000 ljudi.

Mnogi ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama zgrada nakon što je potres jačine 7,5 pogodio zemlju u petak i izazvao tsunami čiji su valovi bili visoki 6 metara, rekao je glasnogovornik agencije na konferenciji za novinare.

Dodao je da je pogođeno područje veće nego što se prvotno mislilo.

U grad Palu polako pristiže pomoć u nedjelju, indonezijska vojska uposlena je u raščišćavanju ruševina i potrazi za preživjelima.

- Ono što nam sada očajnički treba su strojevi da raščistimo ruševine. Moje je osoblje na terenu ali nemoguće je osloniti se samo na njih da ovo raskrče, kazao je čelnik nacionalne agencije za potragu i spašavanje.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uputila je poruku sućuti predsjedniku indonezijskom predsjedniku Jokou Widodou u povodu katastrofalnog potresa i tsunamija koji su odnijeli više od 830 života.

"Duboko me je potresla vijest o velikom broju izgubljenih ljudskih života uslijed snažnog cunamija koji je pogodio grad Palu na otoku Sulawesi. Molim Vas primite, u ime državljana Republike Hrvatske i u moje osobno ime, izraze duboke i iskrene sućuti. U ovim teškim trenucima molim Vas, poštovani gospodine Predsjedniče, prenesite izraze naše sućuti i solidarnosti obiteljima stradalih, kao i svim građanima Vaše d

Tajfun Trami spušta se na zapadni Japan u nedjelju, donoseći obilne pljuskove i snažan vjetar, zbog čega je otkazano više od 1100 letova.

Mnoge željezničke linije, uključujući superbrzi vlak Shinkansen, obustavljene su a međunarodna zračna luka Kansai je zatvorena od 11 sati prijepodne po lokalnom vremenu dok se očekuje da će 24. tajfun u ovoj sezoni pogoditi regiju Kinki kasnije tijekom dana.

Foto: KYODO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Trami je donio obilne pljuskove i jak vjetar na jugu i zapadu Japana te izazvao prekid opskrbe električnom energijom na otocima Okinawa i Kyushu.

Japan je izdao odluku o evakuaciji i upozorenja za oko 700.000 kućanstava u južnom i zapadnom Japanu, a prema lokalnim kompanijama za opskrbu električnom energijom oko 313.000 kućanstava ostalo je bez struje na otoku Kyushu a više od 160.000 u prefekturi Okinawi u kojoj se održavaju regionalni izbori.

Japanska televizija NHK javila je da je gotovo 50 osoba ozlijeđeno u južnim prefekturama Okinawi i Kigoshimi.

Powerful winds blasting through downtown Naha right now #typhoon #Trami #Okinawa #japan pic.twitter.com/UiH1QBYgvd