Inflacija opet naglo raste!

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je prekinut tromjesečni trend usporavanja rasta inflacije na godišnjoj razini. DZS je objavio drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u kolovozu 2026. stopa inflacije iznosila 4,2 posto u odnosu na kolovoz 2025. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest srpanj ove godine, cijene porasle za 0,4 posto. Time je DZS blago revidirao prvu procjenu, objavljenu 1. rujna, po kojoj je inflacija na godišnjoj razini iznosila 4,1 posto, a na mjesečnoj 0,3 posto.

Inflacija je, nakon travanjskih 5,8 posto, u svibnju usporila na 5,2 posto, u lipnju je iznosila 4,5 posto, a u srpnju 3,9 posto, no u kolovozu je opet ubrzala rast na godišnjoj razini.

Cijene prijevoza na godišnjoj razini porasle za 13,5 posto, a stanovanja i režija za 10,8 posto

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u prijevozu, 13,5 posto, a s 10,8 posto slijedi kategorija stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva. Naime, ta kategorija obuhvaća troškove povezane sa stanom ili kućom, uključujući najamninu, održavanje i popravke, kao i troškove potrošene vode, električne energije i plina, kao i drva, nafte ili drugih energenata koji se koriste za potrebe kućanstva.

Slijede restorani i usluge smještaja sa 6,1 posto, pa zdravstvo s 5,1 posto, alkoholna pića i duhan s 3,9 posto, usluge osiguranja i financijske usluge s 3,6 posto, kategorija osobne njege, socijalne zaštite i raznih roba i usluga s 2,8 posto, informacije i komunikacije s 2,7 posto te rekreacija, sport i kultura s 2,4 posto.

Pad je na godišnjoj razini zabilježen u četiri kategorije - odjeći i obući, za 5,1 posto, uslugama obrazovanja za dva posto, hrani i bezalkoholnim pićima za 0,6 posto, te pokućstvu, opremi za kuću i redovito održavanje kućanstava, za 0,3 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), cijene energije porasle su na godišnjoj razini za 17,6 posto, cijene usluga za 7,2 posto, a hrane, pića i duhana za 0,1 posto. S druge strane, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale su za 1,3 posto, priopćili su iz DZS-a.

I na mjesečnoj razini najviše poskupio prijevoz

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, također su najviše u prosjeku porasle cijene prijevoza, za 3,7 posto. Slijedi kategorija stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva s rastom od 0,6 posto, restorani i usluge smještaja s 0,5 posto itd.

Pad cijena na mjesečnoj razini zabilježen je u kategoriji odjeće i obuće, za 3,9 posto, osobne njege, socijalne zaštite i raznih roba i usluga, za 0,6 posto te hrane i bezalkoholnih pića, za 0,3 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa, porast cijena energije na mjesečnoj razini iznosio je 3,9 posto, a usluga 0,1 posto. S druge strane, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale su 0,9 posto, a hrane, pića i duhana 0,2 posto.

HIPC - inflacija na godišnjoj razini 3,7 posto

DZS u priopćenju o indeksu potrošačkih cijena iznosi i podatke o inflaciji mjerenoj harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), koji je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

Po tim podacima, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu su u odnosu na srpanj 2026. u prosjeku bile više za 0,3 posto, dok su u odnosu na kolovoz 2025. godine porasle za 3,7 posto.