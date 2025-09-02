Obavijesti

CIJENE RASTU

Inflacija u kolovozu 4,1 posto, najviše su od kolovoza lani poskupjele usluge, za 6,4 posto

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Državni zavod za statistiku objavio je procjenu inflacije u kolovozu, porast cijena iznosio je 4,1 posto, a prema drugom načinu izračuna, koji koristi eurozona, 4,6 posto. Time smo opet bili među državama najviše inflacije

Inflacija je u kolovozu iznosila 4,1 posto, prva je procjena koju je danas objavio Državni zavod za statistiku. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, porasle su toliko u odnosu na kolovoz 2024., dok su na mjesečnoj razini, u odnosu na srpanj ove godine, u kolovozu cijene bile 0,1 posto više. 

Usluge su, procjenjuje se, na godišnjoj razini - od kolovoza prošle do kolovoza ove godine, poskupjele 6,4 posto, hrana, piće i duhan 6,2 posto, energija 2,5 posto, a grupa industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije 0,5 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene pak harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2025. u odnosu na kolovoz 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,6 posto, a u odnosu na srpanj 2025., na mjesečnoj razini, za 0,2 posto. To znači da smo i u kolovozu bili među državama eurozone  s najvišom inflacijom. Višu stopu inflacije od nas zabilježila je jedino Estonija, 6,2 posto. U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u kolovozu iznosila je 2,1 posto. 

Konačni podaci za kolovoz 2025. bit će objavljeni 15. rujna.

Kako komentiraju u HNB-u, ukupna inflacija u Hrvatskoj mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC) prema prvoj se procjeni u kolovozu 2025. blago ubrzala, na 4,6% s 4,5% u srpnju. To je uglavnom rezultat ubrzavanja rasta cijena usluga. U puno manjoj mjeri, ubrzao se rast cijena energije i industrijskih proizvoda, dok se istovremeno rast cijena hrane usporio.

- Stoga se i temeljna inflacija, koja isključuje cijene energije i hrane, u kolovozu ubrzala, na 4,1%,  3,8% u srpnju. Za razliku od harmoniziranog pokazatelja, inflacija mjerena nacionalnim indeksom potrošačkih cijena (IPC), koji ne obuhvaća potrošnju stranih gostiju i institucionalnih kućanstava (poput obrazovnih, zdravstvenih, vjerskih institucija i sl.), u kolovozu se zadržala na razini iz srpnja te iznosi 4,1 posto, kaže HNB.

Sukladno tome, razlika između harmoniziranog i nacionalnog pokazatelja ukupne inflacije je u kolovozu blago porasla na 0,5 postotnih bodova. Ukupna inflacija (HIPC) na razini cijelog europodručja se u kolovozu 2025. blago ubrzala, na 2,1nposto s 2,0 posto u srpnju pa je razlika između inflacije u Hrvatskoj i prosjeka europodručja u kolovozu ostala nepromijenjena u odnosu na prethodni mjesec. Na ubrzavanje ukupne inflacije u europodručju djelovalo je povećanje godišnje stope promjene cijena energije, dok je temeljna inflacija ostala nepromijenjena te četvrti mjesec za redom iznosi 2,3 posto, zaključuje HNB.

