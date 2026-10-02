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Inflacija ubrzala na 4,3 posto, HNB poručuje: To je rezultat rasta cijena usluga i goriva

Piše HINA,
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Inflacija ubrzala na 4,3 posto, HNB poručuje: To je rezultat rasta cijena usluga i goriva
Šibenik: Nove cijene goriva u Hrvatskoj | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Cijene energije porasle su pod utjecajem nastavka rata na Bliskom istoku i poremećaja u opskrbi energentima, koji se, između ostalog, nepovoljno odražavaju na međunarodno tržište goriva.

Inflacija u Hrvatskoj, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), ubrzala se u rujnu na 4,3 posto s kolovoških 3,7 posto kao rezultat znatnog ubrzavanja temeljne inflacije, poglavito inflacije cijena usluga i energije, ističu u petak iz Hrvatske narodne banke (HNB).

Temeljna inflacija, koja isključuje kolebljive cijene energije i hrane, u rujnu se ubrzala na 3,3 posto s 2,7 posto u kolovozu. To je poglavito bio rezultat ubrzavanja rasta cijena usluga (s 5,6 na 6,7 posto), što bi moglo upućivati na djelovanje neizravnih učinaka porasta cijena energenata, navode iz središnje banke u svom komentaru.

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Cijene energije porasle su pod utjecajem nastavka rata na Bliskom istoku i poremećaja u opskrbi energentima, koji se, između ostalog, nepovoljno odražavaju na međunarodno tržište goriva. Inflacija cijena energije se, nakon snažnog ubrzavanja u prethodnom mjesecu, u rujnu dodatno ubrzala (na 19,7 posto sa 17 posto u kolovozu) te je i u rujnu najviše pridonosila ukupnoj inflaciji (2,4 postotna boda).

Ograničen promet kroz Hormuški tjesnac i poteškoće u rafinerijskoj proizvodnji i nadalje onemogućavaju normalizaciju opskrbe sirovom naftom i naftnim derivatima. Prijenos tih pritisaka na domaće cijene goriva djelomično ublažavaju Vladine mjere ograničavanja maloprodajnih cijena goriva, konstatiraju u HNB-u. Tako je u rujnu ostvareni porast maloprodajnih cijena benzina i dizela ublažen smanjenjem trošarina i nižim dopuštenim premijama trgovaca, dodaju.

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Za razliku od temeljne inflacije i inflacije cijena energije, inflacija cijena hrane nastavila se usporavati šesti mjesec zaredom te se u rujnu blago smanjila, na 0,2 posto s 0,3 posto u kolovozu, kao rezultat usporavanja inflacije cijena prerađenih prehrambenih proizvoda.

Inflacija mjerena nacionalnim indeksom potrošačkih cijena (IPC), koji odražava strukturu potrošnje hrvatskih kućanstava, u rujnu se također ubrzala, i to s kolovoških 4,2 na 4,7 posto.

Istodobno se ukupna inflacija u europodručju (HIPC) ubrzala na 3,8 s 3,2 posto u kolovozu. Intenzitet ubrzavanja inflacije u rujnu bio je jednak u Hrvatskoj i na razini prosjeka europodručja pa je razlika između inflacije (HIPC) u Hrvatskoj i prosjeka europodručja ostala nepromijenjena u odnosu na kolovoz te je iznosila 0,5 postotnih bodova, što je najniža razina inflacijskog diferencijala od početka 2022. godine, navode iz HNB-a.  

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