Influencerica preminula nakon poroda kod kuće: 'Najljepši dan postao je najcrnji u životu...'

Australska nutricionistica i popularna influencerica Stacey Hatfield, poznata i pod prezimenom Warnecke, preminula je nakon “iznimno rijetke komplikacije” koja se dogodila tijekom poroda kod kuće. Njezin suprug Nathan potvrdio je da je Stacey umrla 29. rujna, ubrzo nakon što je na svijet donijela njihovo prvo dijete, sina Axela.

Axel je rođen zdrav, no Stacey je, prema riječima njezina supruga, ubrzo nakon poroda pretrpjela komplikaciju zbog koje je hitno prebačena u bolnicu. Unatoč naporima liječničkog osoblja, 35-godišnja influencerica nije preživjela.

- Stace je preminula 29. rujna nakon što je uspješno rodila našeg sina Axela kod kuće. Nažalost, ubrzo nakon poroda dogodila se nepredviđena i iznimno rijetka komplikacija. Bolničko osoblje učinilo je sve što je moglo, ali ništa nije pomoglo - napisao je Nathan u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

„Svjetlo mog života“

U dirljivom oproštaju, Nathan je Stacey opisao kao „svjetlo svog života“ i „najbolju osobu koju je ikada upoznao“. Prisjetio se njihovih zajedničkih trenutaka i putovanja, ali i dana kada su se vjenčali na bijelim plažama Maldiva, koji je nazvao „najsretnijim danom svog života“.

Foto: Instagram

- Poznavao sam Stace devet prekrasnih godina. Bila je moj svjetionik u oluji i svijet je sada manje svijetao bez nje. Bila je najljepša, najbrižnija, najinteligentnija i najvrijednija osoba koju sam ikad sreo - napisao je.

Prirodna, jednostavna i posvećena majčinstvu

Nathan je otkrio kako je Stacey oduvijek sanjala postati majka te da je trudnoću doživjela kao najljepše razdoblje svog života. „Bilo joj je životno ostvarenje postati mama. Voljela je našeg sina od prvog dana i svakodnevno mu govorila koliko ga voli,“ dodao je.

Opisao ju je kao osobu koja je voljela jednostavan život, prirodu i mir. „Najviše je voljela biti okružena drvećem, s pijeskom pod nogama, uz šalicu zelenog čaja i našeg francuskog buldoga Wintera kraj sebe,“ rekao je.

Uspješna karijera i prirodna filozofija života

Stacey Hatfield bila je poznata po svom brendu Natural Spoonfuls, gdje je dijelila recepte za zdravu, prirodnu prehranu. Svoj je put, kako je sama pisala, započela zbog osobnih zdravstvenih problema – probavnih smetnji, niske energije i osjetljive kože.

Godine 2019. osnovala je Natural Spoonfuls, a četiri godine kasnije pokrenula i tvrtku Waffl, specijaliziranu za izradu sadržaja za brendove zdrave hrane. Kroz svoj rad i društvene mreže izgradila je veliku zajednicu pratitelja kojima je prenosila poruku o važnosti prirodne, uravnotežene prehrane i života bez toksina.

„Ovo nije kraj“

Na kraju svoje objave, Nathan se zahvalio svima koji su izrazili sućut i podršku u ovim teškim trenucima. „Ovo je objava za koju nikada nisam mislio da ću je morati napisati. Ako postoji nešto što me donekle tješi, to je spoznaja da su njezini posljednji trenuci bili najradosniji koje sam ikada vidio,“ napisao je.

„Njezina će uspomena ostati s nama – ona vesela, plavokosa djevojka zelenih očiju čiji je osmijeh mogao ispuniti prostoriju. Hvala ti za prekrasan život, ljubavi moja. Znam da ovo nije kraj – vidjet ćemo se ponovno.“