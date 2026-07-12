Influencerica snimila što su joj turisti napravili od vile na Jadranu: 'I ponovno Englezi'

Društvenim mrežama širi se nova snimka nereda koji su strani turisti ostavili nakon boravka u iznajmljenoj vili na Jadranu, a prizori smeća, razbacane odjeće i praznih limenki ponovno su otvorili raspravu o ponašanju gostiju, ali i o tome što bi vlasnici smještaja trebali tolerirati kao dio posla. Video je objavila djevojka čija obitelj turistima iznajmljuje vilu. Na snimci se vidi stanje u kojem su gosti ostavili kuću nakon odlaska - podovi i namještaj zatrpani su stvarima, ambalažom i otpadom, a prostor je, prema njezinim riječima, izgledao kao "mala katastrofa".

Objava se pojavila samo nekoliko dana nakon što je internetom kružila snimka potpuno razorenog apartmana u Novalji na otoku Pagu, pa je i ovaj slučaj ubrzo izazvao brojne reakcije.

- Ovo je samo dio stanja u kojem su nas ostavili Englezi. Moji roditelji iznajmljuju vilu i ovo je prava mala katastrofa. Kada se nešto ovakvo dogodi, gotovo uvijek su uključeni i Englezi. Razumijem da je čišćenje dio posla, ali ovaj put sve je bilo toliko odvratno da je teško opisati - poručila je autorica snimke.

Dodala je da njezinu obitelj slične situacije više ne iznenađuju, ali da je nered ovoga puta bio znatno gori nego inače.

Ispod objave ubrzo se razvila žestoka rasprava. Dio korisnika osudio je ponašanje turista i ustvrdio da plaćanje smještaja ne znači da gosti iza sebe mogu ostaviti potpun kaos.

- Stvarno sramotno - napisao je jedan korisnik.

Druga komentatorica navela je da svaki apartman prije odlaska ostavlja u stanju u kakvom ga je zatekla.

- Sama počistim, skinem posteljinu i uredno je složim. Ovo nije normalno - poručila je.

Drugi su, međutim, smatrali da vlasnici pretjeruju te da je završno čišćenje dio usluge, osobito kada gosti za smještaj plaćaju visoku cijenu.

- Koliko su platili? Pet tisuća eura? Za taj novac će ga valjda netko i očistiti - glasi jedan od komentara.

Neki su ipak napravili razliku između običnog nereda i eventualne štete, ističući da bi gosti morali snositi troškove ako su nešto uništili.

- Takve ljude više ne bi trebalo primati ili bi im trebalo naplatiti svu štetu - napisao je jedan korisnik, dok su drugi predlagali uključivanje policije ili agencije preko koje je smještaj rezerviran.

Rasprava se proširila i na pravila kratkoročnog najma. Pojedini korisnici smatraju da bi vlasnici trebali imati pravo povremeno provjeriti nekretninu tijekom boravka gostiju, slično kao što hotelsko osoblje svakodnevno ulazi u sobe radi čišćenja.

- Vlasnicima bi trebalo omogućiti dnevni pregled prostora koji iznajmljuju. Kao što sobarice ulaze u hotelske sobe, tako bi nešto slično trebalo vrijediti i za apartmane, kuće i vile - napisala je jedna komentatorica.

Prisjetila se i slučaja s Vira, gdje je vlasnica apartmana s pet zvjezdica nakon desetodnevnog boravka stranih gostiju, kako tvrdi, morala gotovo potpuno obnoviti smještaj.

Sličan prizor iz Novalje

Gotovo identičan slučaj je prije nekoliko dana zabilježen u Novalji na otoku Pagu. Tada je internetom počeo kružiti video potpuno devastiranog apartmana u kojem je tijekom festivala Hideout boravila skupina britanskih turista.

Video je na Instagramu objavio Željko Škiljan, koji je za Jutarnji list rekao da je riječ o apartmanu njegova susjeda. Gosti su ondje proveli oko pet dana, a nakon njihova odlaska vlasnike su dočekali prizori koje je, kako je rekao, bilo teško opisati.

Dvorište i prostor oko bazena bili su zatrpani praznim bocama, limenkama, plastičnim čašama, vrećicama, ostacima hrane, ručnicima i odjećom. Ležaljke su bile prevrnute ili polomljene, dok su dvije ležaljke i dvije stolice završile u bazenu. Ni unutrašnjost apartmana nije izgledala bolje - prostorije su bile pune smeća, razbacane odjeće i ostataka hrane.