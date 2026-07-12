Obavijesti

News

Komentari 24
KATASTROFA

Influencerica snimila što su joj turisti napravili od vile na Jadranu: 'I ponovno Englezi'

Piše Paula Bosančić,
Čitanje članka: 2 min
Influencerica snimila što su joj turisti napravili od vile na Jadranu: 'I ponovno Englezi'
2
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na snimci se vidi stanje u kojem su gosti ostavili kuću nakon odlaska - podovi i namještaj zatrpani su stvarima, ambalažom i otpadom

Društvenim mrežama širi se nova snimka nereda koji su strani turisti ostavili nakon boravka u iznajmljenoj vili na Jadranu, a prizori smeća, razbacane odjeće i praznih limenki ponovno su otvorili raspravu o ponašanju gostiju, ali i o tome što bi vlasnici smještaja trebali tolerirati kao dio posla. Video je objavila djevojka čija obitelj turistima iznajmljuje vilu. Na snimci se vidi stanje u kojem su gosti ostavili kuću nakon odlaska - podovi i namještaj zatrpani su stvarima, ambalažom i otpadom, a prostor je, prema njezinim riječima, izgledao kao "mala katastrofa".

Objava se pojavila samo nekoliko dana nakon što je internetom kružila snimka potpuno razorenog apartmana u Novalji na otoku Pagu, pa je i ovaj slučaj ubrzo izazvao brojne reakcije.

- Ovo je samo dio stanja u kojem su nas ostavili Englezi. Moji roditelji iznajmljuju vilu i ovo je prava mala katastrofa. Kada se nešto ovakvo dogodi, gotovo uvijek su uključeni i Englezi. Razumijem da je čišćenje dio posla, ali ovaj put sve je bilo toliko odvratno da je teško opisati - poručila je autorica snimke.

Dodala je da njezinu obitelj slične situacije više ne iznenađuju, ali da je nered ovoga puta bio znatno gori nego inače.

@verekraljica

♬ izvorni zvuk - Veronika Barišić

Ispod objave ubrzo se razvila žestoka rasprava. Dio korisnika osudio je ponašanje turista i ustvrdio da plaćanje smještaja ne znači da gosti iza sebe mogu ostaviti potpun kaos.

- Stvarno sramotno - napisao je jedan korisnik.

Druga komentatorica navela je da svaki apartman prije odlaska ostavlja u stanju u kakvom ga je zatekla.

- Sama počistim, skinem posteljinu i uredno je složim. Ovo nije normalno - poručila je.

Drugi su, međutim, smatrali da vlasnici pretjeruju te da je završno čišćenje dio usluge, osobito kada gosti za smještaj plaćaju visoku cijenu.

- Koliko su platili? Pet tisuća eura? Za taj novac će ga valjda netko i očistiti - glasi jedan od komentara.

Neki su ipak napravili razliku između običnog nereda i eventualne štete, ističući da bi gosti morali snositi troškove ako su nešto uništili.

- Takve ljude više ne bi trebalo primati ili bi im trebalo naplatiti svu štetu - napisao je jedan korisnik, dok su drugi predlagali uključivanje policije ili agencije preko koje je smještaj rezerviran.

Rasprava se proširila i na pravila kratkoročnog najma. Pojedini korisnici smatraju da bi vlasnici trebali imati pravo povremeno provjeriti nekretninu tijekom boravka gostiju, slično kao što hotelsko osoblje svakodnevno ulazi u sobe radi čišćenja.

- Vlasnicima bi trebalo omogućiti dnevni pregled prostora koji iznajmljuju. Kao što sobarice ulaze u hotelske sobe, tako bi nešto slično trebalo vrijediti i za apartmane, kuće i vile - napisala je jedna komentatorica.

Prisjetila se i slučaja s Vira, gdje je vlasnica apartmana s pet zvjezdica nakon desetodnevnog boravka stranih gostiju, kako tvrdi, morala gotovo potpuno obnoviti smještaj.

Sličan prizor iz Novalje

Gotovo identičan slučaj je prije nekoliko dana zabilježen u Novalji na otoku Pagu. Tada je internetom počeo kružiti video potpuno devastiranog apartmana u kojem je tijekom festivala Hideout boravila skupina britanskih turista.

Video je na Instagramu objavio Željko Škiljan, koji je za Jutarnji list rekao da je riječ o apartmanu njegova susjeda. Gosti su ondje proveli oko pet dana, a nakon njihova odlaska vlasnike su dočekali prizori koje je, kako je rekao, bilo teško opisati.

Dvorište i prostor oko bazena bili su zatrpani praznim bocama, limenkama, plastičnim čašama, vrećicama, ostacima hrane, ručnicima i odjećom. Ležaljke su bile prevrnute ili polomljene, dok su dvije ležaljke i dvije stolice završile u bazenu. Ni unutrašnjost apartmana nije izgledala bolje - prostorije su bile pune smeća, razbacane odjeće i ostataka hrane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
FOTO Od genocida u Srebrenici prošla je 31 godina. 'Nikada neću zaboraviti te prizore...'
TUGA I BOL

FOTO Od genocida u Srebrenici prošla je 31 godina. 'Nikada neću zaboraviti te prizore...'

Srebrenici se obilježava 31. obljetnica genocida koji su nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba 1995. godine
Ovo je monstrum koji je izbo policajku! Prijetio i dok su ga privodili. Zlostavljao je ženu
STRAŠNO

Ovo je monstrum koji je izbo policajku! Prijetio i dok su ga privodili. Zlostavljao je ženu

Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te mogućeg utjecaja na svjedoke
Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod
KAOS

Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod

FOTO ILUSTRACIJA Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026