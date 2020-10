A post shared by \ud835\udcaf\ud835\udcbd\ud835\udc52 \ud835\udcbb\ud835\udcca\ud835\udcc9\ud835\udcca\ud835\udcc7\ud835\udc52 \ud835\udcbe\ud835\udcc8 \ud835\udcce\ud835\udc5c\ud835\udcca\ud835\udcc7\ud835\udcc8 \ud835\udcc9\ud835\udc5c \ud835\udcb8\ud835\udcc7\ud835\udc52\ud835\udcb6\ud835\udcc9\ud835\udc52 (@ans_leey) on Sep 7, 2020 at 2:58pm PDT

Influencerica zgrabila pištolj i obranila obitelj od provalnika: 'Nemoj me ubiti, sin mi je tu'

<p>Ansley Pacheco (26), poznatija kao Instagram influencerica i model, vjerojatno je spasila svoju obitelj od sigurne smrti nakon što je zgrabila pištolj i počela pucati po maskiranim lopovima koji su joj provalili u dom na Floridi, piše <a href="https://nypost.com/2020/10/22/florida-instagram-model-defends-family-from-home-intruders/" target="_blank">New York Post</a>.</p><p>Provalnici su bili naoružani, a njenog supruga, sina (7) i prijatelje 'zaskočili' su dok su gledali finale NBA i navijali za Miami Heat.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Dok sam bila u spavaćoj sobi, čula sam da se nešto događa, a onda i jasno razaznala riječi 'Svi dolje, dolje, dajte mi sve što imate - prisjeća se Ansley.</p><p>Tada je otišla do noćnog ormarića, uzela pištolj i otvorila vrata.</p><p>- Vidjela sam jednog od lopova jako blizu mene, on mi je tada rekao da spustim pištolj. Ja sam samo odmahnula glavom i rekla: Nemoj me ubiti, sin mi je tu - dodala je influencerica.</p><p>U nekom trenutku je ipak došlo do pucnjave, pokazuju snimke s nadzorne kamere, a provalnici su uzeli satove i nakit.</p><p>- Nakon toga su jednostavno nestali. Moj muž je potrčao za njima, uzeo pištolj i pucao na vozilo kojim su pobjegli - priča Ansley.</p><p>Srećom, nitko nije ozlijeđen.</p><p>- Jednostavno sam znala da moram nešto poduzeti, prvi instinkt mi je bio da zgrabim pištolj i idem obraniti supruga i sina - poručila je.</p>