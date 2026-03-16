Informacijski rat Irana i Izraela: Dvojnici, ljudi od kartona i 'AI'

Američki predsjednik Donald Trump navodno je prošlog tjedna bio iznenađen kad je tijekom sigurnosnog brifinga dobio informacije prema kojima bi novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei mogao biti homoseksualac. Zbog toga je bivši ajatolah Ali Hamenei navodno sumnjao u njegovu podobnost za vođenje Irana, piše New York Post.

Prema navodima više izvora upoznatih s brifingom, Trump se navodno i nasmijao, a nekoliko ljudi koji su bili ondje reakciju je opisalo kao humorističnu. Ove tvrdnje za Post potvrdila su dva dužnosnika iz američke obavještajne zajednice i još jedna osoba bliska Bijeloj kući. Sva trojica navode da američke obavještajne službe smatraju informacije vjerodostojnima, a ne dijelom dezinformacijske kampanje protiv 56-godišnjeg Hameneija, koji je 8. ožujka izabran za novog vođu.

Prema izvorima, obavještajci pišu da je Mojtaba godinama održavao blizak odnos s učiteljem iz mladosti. Drugi izvor pak tvrdi kako je riječ o čovjeku koji je radio za obitelj.

Pojedini elementi iz privatnog života novog vrhovnog vođe spominjani su i ranije. Primjerice, povjerljiva američka diplomatska depeša iz 2008., koju je objavio WikiLeaks, navodi da se Mojtaba liječio od impotencije u Londonu. Prema tom dokumentu, Hamenei se oženio u 30., nakon višestrukih medicinskih tretmana u bolnicama. Podsjetimo, supruga Zahra i njihov sin navodno su poginuli u istom zračnom napadu u kojem je stradao i Ali Hamenei.

Bila ova informacija točna ili ne, usmjerena je na novo direktno destabiliziranje Irana. Naime, homoseksualni odnosi u Iranu su ilegalni i mogu biti kažnjeni smrću.

Ovo nije jedina zavjera, a tiče se Hameneija. Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je Mojtaba teško ranjen u napadu na Iran. Zato vlast u Teheranu navodno skriva činjenicu da je novi lider u komi ili čak mrtav. Kao "dokaz" navodi se činjenica da se nije pojavljivao u javnosti, nego su dovukli njegovu kartonsku figuru. Neke teorije idu i dalje pa je Hamenei živ, ali ranjen pa je navodno prebačen u Rusiju.

- Ne komentiramo takva izvješća ni na koji način - rekao je jučer Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, za Russia Today te takve informacije nije ni potvrdio ni demantirao.

Treća raširena teorija ne tvrdi nužno da je Mojtaba mrtav, nego da nema stvarnu moć. Prema toj interpretaciji, Iran zapravo vodi vojna struktura povezana s Revolucionarnom gardom, dok je on tek simbolični politički vođa.

Slične, ali još dramatičnije teorije pojavile su se i u vezi s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Na Telegram kanalima, pa i na mreži X proširila se tvrdnja da je Netanyahu ubijen u iranskom napadu ili atentatu.

Prema toj verziji događaja, izraelska vlada navodno skriva njegovu smrt kako bi izbjegla političku krizu usred rata. Kao odgovor na glasine, Netanyahu se pojavio u javnom video-obraćanju, što je trebalo potvrditi da je živ. No čak ni to nije zaustavilo teorije. Ubrzo su se pojavile tvrdnje da je video generiran umjetnom inteligencijom ili da je u njemu korišten tjelesni dvojnik.

Jedan od viralnih primjera bio je kadar iz Netanyahuova videa u kojem su korisnici društvenih mreža tvrdili da premijer na ruci ima "šest prstiju", što su interpretirali kao tipičnu pogrešku umjetne inteligencije. Analiza videa pokazala je da se radi o optičkoj iluziji nastaloj zbog kuta snimanja i kompresije videa.