Inina tvrtka STSI i u pandemiji obavlja sve ključne aktivnosti

Kao član INA Grupe, STSI se bavi održavanjem te građevinskim aktivnostima. Tvrtka je osnovana 2001. godine izdvajanjem iz Ine pa je orijentirana na održavanje postrojenja za proizvodnju i preradu nafte i plina, kao i maloprodajnih lokacija. Ujedno, to je najveća tvrtka u Hrvatskoj koja pruža cjelovitu uslugu održavanja te je utjecajni sudionik energetskog tržišta u zemlji, ali i u regiji. U tvrtki se pridaje velika pažnja zaštiti zdravlja i sigurnom radu. Radnici STSI-a sudjeluju u kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju i informiranju o zaštiti vlastitog zdravlja, kao i sigurnosti na radnome mjestu.

- Paralelno s pandemijom, tvrtka je posljedično pogođena ekonomskom krizom zbog koje moramo prilagođavati naše poslovanje. Međutim, zadaci koje imamo obavljaju se bez poteškoća. Radnici su shvatili ozbiljnost situacije te poštuju preventivne mjere usmjerene za zaštitu zdravlja prilikom izvršenja radnih obaveza, ali i u privatnom životu, na čemu im ovim putem i zahvaljujem. Imamo odličan tim ljudi - rekao je Nikola Mišetić, direktor STSI-a.

Tvrtka je radnicima dala smjernice koje su u skladu s odredbama Stožera civilne zaštite o ponašanju na radnome mjestu te Preporuke za rad na privremenim radilištima koje je izdala sama tvrtka. Sukladno preventivnim mjerama zaštite od koronavirusa, osigurana je dovoljna količina zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava. Na lokacijama je smanjen broj prisutnih radnika na operativno prihvatljiv minimum, redovan rad organiziran je u smjenama kako bi kontakt među radnicima bio minimalan, a radnici koji rade od kuće predano podržavaju operativu na terenu. Primjerice, pri ulasku na gradilište u sklopu investicijskog projekta izgradnje LNG terminala, radnicima se mjeri temperatura, poštuje se socijalni razmak, a svi sastanci većinom se održavaju virtualnim putem. Također, razina higijene dodatno je pojačana pa se dezinficiraju i provjetravaju radni prostori i vozila. I drugi radovi na održavanju proizvodnih postrojenja i benzinskih postaja odvijaju se bez zastoja i u skladu sa zakonskim obvezama te propisanim preventivnim mjerama. Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Domagoj Đurasek, specijalist za zaštitne poslove, i Hrvoje Crnić, vodeći specijalist za zaštitne poslove, kažu da su okolnosti u kojima su se našli složene i važnost timskog rada posebno dolazi do izražaja. Bez pomoći kolega, ne samo onih na radnome mjestu nego i onih koji im organizacijski pomažu svojim radom od kuće, ističu, ne bi bili uspješni u izvršavanju stručnih poslova.

- Svjesni smo da su ispravnost i funkcionalnost stabilnih sustava zaštite od požara iznimno značajni za objekte INA Grupe, tako da odlazak na ispitivanja nije bio upitan. Sustavi zaštite od požara neophodni su za sigurnost objekata poput benzinskih postaja ili na logističkim lokacijama gdje su punilišta za cisterne i slično, zato je nužno da budu ispravni i kontrolirani, a to je naš posao. Nema više sastanaka, oni su prebačeni u virtualni svijet, a ako i dolazi do socijalnoga kontakta, on se odvija na udaljenosti od najmanje 2 metra - ističu Domagoj i Hrvoje te naglašavaju da se pridržavaju svih uputa i mjera, kako na poslu tako i u privatnom životu, da bi mogućnost zaraze sveli na najmanju moguću mjeru. Foto: Josip Regovic/PIXSELL



- Obavezno koristimo zaštitnu opremu kad smo u kontaktu s drugima. To podrazumijeva nošenje maski i rukavica, a pridržavamo se i svih drugih uputa, poput dezinficiranja radnih površina i vozila, redovitog pranja ruku i slično – govore nam vrijedni STSI-jevi radnici u nadi da će pandemija i kriza brzo proći.





Tema: Promo sadržaj