Inspekcija našla mrtve miševe, fekalije i prljave deke u Domu

U osječkom Centru za pružanje usluga u zajednici "Ja kao i Ti" stanje je katastrofalno. U domu u neljudskim uvjetima živi 32 nepokretna štićenika, a o njima se brinu samo dvije medicinske sestre tj. sestra u dnevnoj smjeni i njegovateljica u noćnoj.

Štićenici doma su ljudi s mentalnim oštećenjima i teško bolesne osobe od kojih je njih 15 potpuno ovisno o tuđoj pomoći.

Zamjena za jedinu čistačicu također nije osigurana, pa te poslove obavljaju korisnici. Jedna medicinska sestra ili jedna njegovateljica u smjeni ne mogu obavljati ni osnovne poslove za 32 korisnika, pa su prisiljene tražiti pomoć korisnika pri pružanju njege i postupaka poput izmokravanja, presvlačenja i drugog, piše Jutarnji list.

Zamrljana posteljina, crknut miš u krevetu...

Plahte su poderane i prljave, nedostaju navlake za poplune i deke, kreveti korisnika nisu namješteni ni presvučeni, posteljina je zamrljana.

Higijenske potrepštine za korisnike, kao što su šampon, sapun i britvice, dostupne su samo njegovateljici u noćnoj smjeni. Cijeli prostor je higijenski neodržavan, oprema u spavaonicama i drugim zajedničkim prostorijama je dotrajala, kreveti su stari i nefunkcionalni, presvlake razderane, a na trosjedu prljave, sudoper, umivaonik i slavine su prljave, pune kamenca koji se dugo taložio, na WC-ima nedostaju daske, na zidovima je paučina.

Fotografije stanja u stacionaru koje je dobio Jutarnji pokazuju dekubituse na leđima korisnika, fekalije po toaletu, potpuno dotrajalu opremu, a ispod plahte na krevetu na kojem spava jedan nepokretni korisnik zatečen je već poluraspadnuti crknuti miš.

Ravnatelj: Nije to baš tako

- Nije to baš takva slika, stanje se još utvrđuje, to uopće nije tako. Nisu u nadzoru našli dekubituse, a ni prljavu slavinu... - rekao je ravnatelj Ladislav Lamza. Smatra da je cijela priča izrežirana i podmetnuta.

Inspekcijski nadzor je, objašnjava, obavljen bez najave i bez njegove nazočnosti: ministrica Nada Murganić je, kako tvrdi Lamza, poslala nadzor u ustanovu u vrijeme dok je on kod nje bio na razgovoru.

- Planom ustanove stacionar se trebao zatvoriti do kraja 2018. i trebali smo se u potpunosti deinstitucionalizirati. Nijedan dokument nas ne obvezuje da poboljšavamo uvjete u stacionaru, kupujemo nove krevete ili drugo. Tu je pila okrenuta naopako, ne govori se o uvjetima u stambenim zajednicama, nego u stacionaru. Poslati mi inspekciju dok sam ja 300 kilometara dalje i time mi mahati - to stvarno nije u redu - kaže Lamza, dodajući da on sve radi po zakonu i da se jedino osječka ustanova, od 27 tog tipa u Hrvatskoj, transformirala iz doma u centar za pružanje usluga u zajednici.