Inspekcija zapečatila gradilište u Betini: Gradili su mjesecima

Građevinska inspekcija u srijedu je konačno zapečatila gradilište u Betini, na atraktivnom zemljištu tik uz more, na kojemu je, unatoč angažmanu Općine Tisno da se nelegalna gradnja onemogući, mjesecima nicao kat po kat zgrade investitora nepoznatog resornim općinskim službama, piše Šibenski.hr.

- Očekivalo se da će zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata iz 2012. godine i strože kažnjavanje bespravnih graditelja konačno zaustaviti ovu pošast, no to se nije dogodilo. Bespravna gradnja ponovno buja i prijeti uništavanjem najsnažnijeg gospodarskog resursa u Dalmaciji. Znamo da je ovdje turizam pretežita i glavna gospodarska djelatnost, a on se bazira upravo na prostoru koji se bespoštedno uništava - rekao nam je načelnik Općine Tisno Ivan Klarin prije nekoliko dana.

- Komunalno redarstvo Općine Tisno izašlo je na teren, sastavilo zapisnik i prijavu građevinskoj inspekciji. No, njihove reakcije još uvijek nema. Da lokalna samouprava ima ikakve ovlasti, mi bi svakako već bili ovo zaustavili. No, inspektora već danima nema, a gradilište je i dalje aktivno. U ovakvoj situaciji bojimo se i moguće povezanosti investitora s institucijama koje bi trebale djelovati, tako da nam je jedino preostalo obratiti se za pomoć javnosti putem društvenih mreža i medija - objasnio je Klarin u ponedjeljak.

Njegov Facebook vapaj, koji je uputio javnosti o bespravnoj gradnji, ipak je bio učinkovit - gradnja je naprasno obustavljena. U ponedjeljak ujutro na gradilištu nije bio ni jedan radnik, a u četvrtak je gradilište zapečaćeno. Samo kamiončić tvrtke Graditeljstvo Jolić iz Zagreba. Vozač, muškarac od nekih 40-ak godina, upitao nas je što tražimo. Riječ je o strancu, koji je jedna izgovorio te dvije riječi, a na svako naše pitanje odgovarao je pokazujući na broj telefona napisan na kamiončiću. Nažalost, ostali smo bez odgovora, jer se na telefonu Graditeljstva Jolić ne javlja nitko.

Betina, po mnogima najljepše mjesto ne samo otoka Murtera nego i daleko šire, ljeti je košnica s tisućama turista, a zimi "grad duhova" sa svega 700 stanovnika. Nova bespravna zgrada usred je izgrađene građevinske zone, no zimi nadaleko nema ni jednog susjeda. Zato u Betini nitko ne zna ni tko je investitor ni u koju svrhu se gradi.

- Vidjeli smo da se nešto gradi, ali tko gleda ima li ispred gradilišta tabla - rekao nam je prolaznik.