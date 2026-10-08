Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila

Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata uputila je 31. svibnja 2022. godine Krapinsko-zagorskoj županiji zahtjev za ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom jednoj od dvije tvrtke koje su ilegalno ostavile otpad u Poznanovcu, no barem do 8. studenog 2023. dozvola nije ukinuta.

To govori dokument koji su 24sata dobila na uvid, a riječ je o dokumentu koji potpisuje viši inspektor zaštite okoliša iz Zaboka. Zašto u više od godinu dana Županija nije to učinila, pitali smo župana Željka Kolara i Krapinsko-zagorsku županiju. No do zaključka ovog teksta nisu nam odgovorili jer je "kolegica koja to vodi na godišnjem odmoru".

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Tvrtka o kojoj je riječ zove se Plasto - produkt. Radila je u istom postrojenju kao osumnjičena tvrtka Recycle Plastic, koja je pod istragom zbog ostavljanja 4500 tona opasnog otpada u tom postrojenju i još neutvrđene količine neopasnog plastičnog otpada.

Drugi dokument koji smo dobili na uvid, iz prosinca 2024. godine, govori da je Državni inspektorat utvrdio kako je na području bivše tvornice Inkop u Poznanovcu Plasto - produkt ostavio nepropisno odloženu otpadnu plastiku, da su im do tada već jedanput naredili da ga uklone, ali to nisu učinili. Riječ je o oko 8500 tona otpada, a ta je tvrtka imala dozvolu za samo 1500 tona. Izvješće Fonda za zaštitu okoliša govori da su u tom otpadu našli povišene vrijednosti bakra i antimona. No Plasto - produkt je otišao u stečaj u studenom 2024. godine, pa je sanaciju morao preuzeti Fond.

Božidar Šćukanec, bivši vlasnik Plasto - produkta, jedan je od optuženih u slučaju krivotvorenja postojanja postrojenja za obradu otpada u Poznanovcu. S njim je optužen i bivši pročelnik Odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Stjepan Bručić, kao i bivša savjetnica za zaštitu okoliša Upravnog odjela Božica Rinkovec. Njih terete da su još 2019. u Poznanovcu u prostorijama tvrtke Plasto - produkt potpisali zapisnik o očevidu kojim su potvrdili da su tamo strojevi i oprema za uporabu otpada, i to postrojenje za proizvodnju mikrokristaliziranog voska, iako toga tamo, prema optužnici, nije bilo. U obranama tvrde da je sve to omaška i da nisu namjerno ništa krivotvorili.

- Mi imamo taj postupak, zna se tko je dovezao tamo otpad i ne bih o tome, ne želim se petljati - rekao nam je Šćukanec na telefon.

Dodatne povezanosti s tvrtkom iz afere

Povezanost s Recycle Plasticom Karla Mlinarića te Marija i Arijane Jakopec, koji su privedeni isti dan kad i Šincekova ekipa, nije samo u adresi. Kad je Krapinsko-zagorska županija izdavala dozvole za gospodarenje otpadom, rješenja su izdavana u gotovo isto vrijeme. Recycle Plastic dobio je dozvolu u veljači 2020. godine, a Plasto - produkt nekoliko dana nakon toga.

Općina Bedekovčina pisala je prijave i protiv jedne i protiv druge, a najstrašnije je što su mještani svjedočili paljenju dijela otpada. Na jednom od prosvjeda Mario Jakopec izjavio je da ne može govoriti o paljenju jer je to djelatnost Plasto - produkta, s kojim nemaju ništa. No tvrtke su surađivale. Te iste 2020. godine Plasto - produkt je Recycle Plasticu platio dva računa u iznosu od oko 1600 eura.

Godinu dana nakon toga Općina je uspjela preko Upravnog suda poništiti dozvole za gospodarenje otpadom za obje tvrtke, no ništa se nije dogodilo. Odnosno, otpad je nastavio stizati, nastavili su ga paliti, a Županija im je ponovno izdala dozvole. Župan Kolar nekoliko je puta rekao da su dozvole izdavali prema uputama ministarstva. S druge strane, bivši načelnik Ban izjavio je nakon akcije Uskoka i Europola u veljači 2025. godine da su pet godina upozoravali Državni inspektorat.

DIRH je reagirao

- Tvrdili smo da se tvrtka Plasto - produkt ne pridržava dozvole za gospodarenje otpadom, niti s lokacijom gdje su smjestili otpad niti načinom predaje. Imali smo prijave za zatrpavanje, za zakopavanje i za paljenje tog otpada. Na te tri stvari smo već pet godina upozoravali Državni inspektorat, a tek nam je Europol morao dati do znanja da su se uvozile i vrste otpada koje nisu bile navedene u dozvoli za Poznanovec - rekao je.

Međutim, to nije baš sasvim istina. Državni inspektorat je reagirao. Osim ovoga da su 2022. tražili od Županije da ukine dozvolu za Plasto - produkt, reagirali su i za Recycle Plastic. Dva puta su i njima naredili da uklone otpad, što nisu napravili, pa su im oderali kaznu od oko 40.000 eura. Dakle, kroz godine su građani i općina prijavljivali, Državni inspektorat je utvrđivao nepravilnosti i oderao kaznu, a Županija je vraćala dozvole čak četiri puta! Još je strašnije kad to stavimo u kontekst toga da su osumnjičeni uhićeni tek u veljači 2025. godine.

Među računima tvrtke Recycle Plastic pronašli smo i slovačku tvrtku Tennary Slovakia iz Pezinoka, koja se bavi gospodarenjem otpadom, uključujući njegovu oporabu i preradu, bave se uvozom i izvozom plastičnog otpada, uključujući mljevenu plastiku i prešane bale. Samo u travnju 2021. godine Tennary je Recycle Plasticu platio nekoliko računa ukupne vrijednosti oko 18.000 eura, ali ne piše za što točno.

I Plasto - produkt i Recycle Plastic poslovale su s tvrtkom Confidens ulaganja iz Zagreba jer je ta tvrtka vlasnik bivšeg pogona Inkop. No tu je još jedna poveznica. Karlo Mlinarić, zadnji direktor tvrtke Recycle Plastic, za kojeg susjedi iz Poznanovca kažu da je bio zapravo fiktivni direktor, od 2024. godine je direktor tvrtke Persona grata. Preuzeo je tu funkciju od Rosalie Kardum, koja je od 2017. godine direktorica upravo Confidens ulaganja. Protiv Mlinarića te Jakopeca u kolovozu je proširena istraga, a dokazali smo i da su povezani sa Šincekovom ekipom. Koristili su i istog prijevoznika: Čekada iz Labina. Ta tvrtka nije osumnjičena, ali njen direktor Loris Čekada ispitan je u Uskoku kad su u pitanju Šinceki i ta organizacija. Čekada je 2022. godine, kad su radili i s Tipos Resursom, Recycle Plasticu izdala šest računa ukupne vrijednosti od oko 5500 eura. Iako smo tražili od njih da razjasne o čemu je riječ, Loris Čekada kratko nam je odgovorio da nema komentara.