Obavijesti

News

Komentari 0
AUSTRIJANCI TRAŽE ČAŠICU

Inspektorat: Nema dokaza da su HIPP proizvodi nesigurni, a neki ih i kod nas preventivno povukli

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Inspektorat: Nema dokaza da su HIPP proizvodi nesigurni, a neki ih i kod nas preventivno povukli
Foto: Hipp

Pojedini maloprodajni lanci obavijestili su DIRH o preventivnom povlačenju određenih HIPP proizvoda, iako njihovi proizvodi dostupni na našem tržištu ne dolaze iz serija koje su predmet preventivnog povlačenja, navodi se

Austrijska policija u Gradišću i dalje traga za drugom staklenkom Hippove kašice za koju se sumnja da je kontaminirana otrovom za štakore. Iz policije su za ORF potvrdili da se traga za staklenkom te su pokušali i kontaktirati roditelje s djecom u Eisenstadtu gdje je navodno prodana staklenka da ponovno pretraže sve. 

Iz Državnog inspektorata rekli su nam kako putem europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF sustav) nisu zaprimili službenu obavijest o kontaminaciji ili riziku povezanom s HiPP proizvodima dostupni na tržištu Republike Hrvatske i da za sada nema dokaza koji bi upućivali na to da su HiPP proizvodi dostupni na tržištu Republike Hrvatske nesigurni za konzumaciju.

- Međutim, pojedini maloprodajni lanci obavijestili su Državni inspektorat o preventivnom povlačenju određenih HIPP proizvoda iz maloprodajnih trgovina, iako njihovi proizvodi dostupni na našem tržištu ne dolaze iz serija koje su predmet preventivnog povlačenja na navedenim tržištima Austrije, Češke i Slovačke - poručili su iz DIRH-a.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata nastavlja kontinuirano pratiti situaciju i u komunikaciji je s predstavnicima kompanije HiPP u Hrvatskoj te će odmah reagirati ako se pojave nove relevantne informacije, navodi se.

O svemu se oglasio i HIPP Hrvatska.

Dragi roditelji,

Kako već sigurno znate, prije nekoliko dana  tvrtka HiPP je  pokrenula  opsežan opoziv svojih staklenki dječje hrane iz prodavaonica SPAR Austrija (uključujući EUROSPAR, INTERSPAR i Maximarkt) zbog sumnje na vanjsku kriminalnu manipulaciju.

Iako je incident primarno vezan uz  tržišta Austrije, Češke i Slovačke, važno je da su potrošači u regiji informirani o detaljima situacije, a informacije ćemo dijeliti s vama kako ćemo ih zaprimati, obzirom da se ne radi o hrvatskom tržištu.

HiPP je žrtva ucjene.

Ucjenjivač  je poslao poruku na centralni ured HiPP-a u Njemačkoj, na nepersonalizirani dijeljeni poštanski sandučić, koji se pregledava samo u duljim intervalima kao dio naših standardnih procesa.

Odmah nakon što smo saznali za to, bez odgode smo obavijestili nadležne policijske vlasti i osnovali interni tim za upravljanje krizama. Poduzeli smo hitne mjere kako bismo zaštitili naše potrošače. U bliskoj smo i kontinuiranoj koordinaciji i suradnji s vlastima; to se odnosi i na našu komunikaciju.

Važno je naglasiti da ovaj incident ni na koji način nije povezan s kvalitetom naših proizvoda. HiPP-ovi procesi proizvodnje, kvalitete i kontrole ostaju u potpunosti netaknuti bez ikakvih ograničenja. Riječ je o kriminalnoj vanjskoj manipulaciji izvan naše sfere utjecaja na tri spomenuta tržišta. Nemamo saznanja o daljnjim manipulacijama.

Molimo za razumijevanje da, kako ne bismo ugrozili tekuće istrage, trenutno možemo komunicirati samo informacije koje su provjerile i službeno odobrile vlasti. Čim nove relevantne informacije postanu dostupne, u koordinaciji s vlastima ćemo vas obavijestiti.

Naša opća preporuka:

Bez obzira na ovaj konkretan slučaj, uvijek vrijedi sljedeće - za HiPP, kao i općenito za dječju hranu:

uvijek provjerite je li ambalaža neoštećena
obratite posebnu pozornost je li poklopac na staklenkama netaknut (prije otvaranja pritisnite poklopac palcem - ne smije se udubiti i kod prvog otvaranja trebate čuti 'klik')
i nemojte koristiti proizvode koji pokazuju nepravilnosti (npr. promijenjen ili neugodan miris sadržaja staklenke)

Hvala vam na razumijevanju,
Vaš HiPP

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026