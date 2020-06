Niknuo na mjestu gdje su hoteli zabranjeni: Inspektori u Splitu tu ne nalaze ništa sporno...

HBOR je dao investitoru Marvie Hotela u Splitu kredit za gradnju zdravstvenog centra i hotela. Od zdravstvenog centra ništa, dogovor je prekršen, a sankcija zasad nema

<p>Državni inspektorat ne nalazi ništa sporno da je luksuzni hotel u Splitu izgrađen na lokaciji gdje je strogo zabranjeno da budu hoteli.<br/> Ne nalaze ništa sporno ni da taj isti hotel posluje s dozvolama za zdravstveni centar. Iako to, priznaju čak iz uprave hotela, uopće nisu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hotel niknuo na mjestu gdje su hoteli zabranjeni</p><p><br/> Pisali smo već da više kvadrature otpada na bazen nego li na medicinu. Imaju, između ostalog, polikliniku za turpijanje peta i lakiranje noktiju. Stomatološka ordinacija koju reklamiraju čak nije u objektu.</p><p>Inspektorat smo pitali jesu li, zbog navedenog, obavili kakve izvide u hotelu? Obratite pažnju na šestu i sedmu riječ: </p><p>- Za vrijeme građenja predmetnog zdravstvenog centra na Firulama u Splitu, građevinska inspekcija je u ožujku 2017. godine izvršila inspekcijski pregled kojim je utvrđeno da se radovi na izgradnji predmetne građevine izvode u skladu s ishođenim pravomoćnim odobrenjima za građenje - kazali su iz Inspektorata.</p><p>Tri puta smo ih pitali "Kako je moguće da hotel posluje na mjestu zdravstvenog centra?". Nisu odgovorili. </p><p>Nakon 2017., kad je zdravstveni centar izgrađen i stavljen u funkciju hotela, nisu ni dolazili. Ni nakon prijave USKOKU. Ni nakon našeg nedavnog članka. Ni nakon upita u kojem ih tražimo da utvrde stvarno stanje. Da stvar bude luđa, kako vidite u odgovoru inspekcije, oni i dalje hotel nazivaju "zdravstvenim centrom". </p><p>A nije ni Grad Split za baciti. Upravo oni prodali su investitoru dio zemljišta na kojem je hotel građen. </p><p>Učinjeno je to u mandatu Željka Keruma. Bilo je to prije nego su prvi investitori, liječnička obitelj Obad, napustili projekt i predali ga tvrtki Krupa. Dr. Baldo Obad tada je bio Kerumov vijećnik u gradskom vijeću, dok je Ante Obad predstavljao njegovu stranku u Županijskoj skupštini. </p><p>Stručnjaci za nekretnine s kojima smo razgovarali tvrde da je kvadrat zemljišta u turističkoj zoni Splita gotovo uvijek iznad tisuću eura, dok je u zoni društvene namjene i do nekoliko puta jeftiniji.</p><p>Grad je zemljište prodao krajem rujna 2012. godine. Četiri godine prije nego li će Marvie dobiti kredit od HBOR-a. Obratite pažnju na desetu i jedanaestu riječ u odgovoru Grada: </p><p>- U svrhu formiranja građevinske parcele na kojoj je sagrađen hotel Marvie, Grad Split je tvrtki KRUPA d.o.o. temeljem pravomoćne Lokacijske dozvole prodao čest.zem. 661/7 površine 342 m2 za iznos od 2.205.900,00 kn, odnosno po cijeni od 6.450,00 kn/m2 - kažu iz Grada. To bi bilo oko 850 eura po kvadratu.</p><p>Da je zemljište prodano po cijeni od minimalnih predviđanih tisuću eura, Grad bi dobio 385 tisuća kuna više. </p><p>Zanimljiv ugovor potpisan je niti dvije godine kasnije. Ali u njemu je sada Grad kupac, a investitori hotela Marvie - prodavači. U pitanju je opet zemlja kraj hotela. Nalazi se blizu ove koju je Grad ranije prodao Krupi. Cijena je sad 560 eura po kvadratu.</p><p>Ukupno, investitorima hotela iz gradskog proračuna isplaćeno je 1,5 milijuna kuna za česticu od 358 kvadrata. </p><p>- U svrhu izgradnje prometnice Rooseveltove ulice u Splitu, Grad Split je od Krupe d.o.o. otkupio čest.zem. u trasi iste po cijeni od 4.150,00 kn/m2 - potvrdili su iz Grada.</p><p>Obe procijene tržišne vrijednosti nekretnina izrađene su od strane ovlaštenog sudskog vještaka Franje Veiga. </p><p>Ali Inspektorat i Grad nisu jedini sudionici priče o zdravstvenom centru koji to nije.</p><p>Hrvatska banka za obnovu i razvoj ima ključnu ulogu. Pitali smo ih po kojim su uvjetima investitori od njih dobili kredit. Odgovorili su: "u odnosu na tražene podatke napominjemo da isti predstavljaju bankovnu tajnu".</p><p>Podsjetili smo ih tada da oni nisu privatna banka. Da im u nadzornom odboru sjede sve sami ministri. Da su oni ovdje na usluzi građanima čijim novcem raspolažu. Prijavili smo ih Povjereniku za pravo na pristup informacijama. </p><p>I, deset dana nakon našeg upita, i nakon desetak poziva i požurnica, stigao je suvisliji odgovor. Obratite pažnju na osmu riječ:</p><p>- HBOR je 2016. godine u okviru programa Turizam odobrio kredit društvu Krupa d.o.o. Split. Kredit je odobren u iznosu od 55.625.016,00 kn (protuvrijednost od 7. 409.009,86 EUR), uz rok otplate 17 godina (uključujući poček), kamatnu stopu od 3 posto godišnje (kasnije 2017. smanjenu na 2,5 posto godišnje), za projekt: Izgradnja centra zdravog življenja-lječilište i poliklinika s pratećim sadržajima i trafostanicom (Marvie Hotel), odnosno, za izgradnju objekta koji se sastoji od 10 etaža (3 garažne, 2 etaže za najam, te 5 etaža sa sobama i apartmanima) + bazen, restoran i ostali sadržaj na krovu objekta - odgovorili su iz HBOR-a. A onda slijedi najvažnija rečenica: </p><p>"Namjena odobrenih sredstava bila je i za zdravstveni centar i za hotel". Obratite pozornost na cijelu rečenicu. </p><p>Dosta domišljato. Jer, da su odgovorili kako su kreditirali zdravstveni centar, a investitori umjesto njega izgradili hotel, onda bi bio red da se to preispita. I sankcionira. Jer bi to značilo da je investitor prekršio dogovor. </p><p>Ako je HBOR odobrio kredit samo za hotel, onda bi pronicljiviji čitatelj zaključio kako je ta institucija od početka znala da od zdravstvenog centra neće biti ni z. </p><p>U međuvremenu, iz USKOK-a smo dobili odgovor Nataše Durović, zamjenice ravnateljice. Kaže da su izvidi tajni i da ne mogu davati informacije. Tko zna što će oni odlučiti. Je li hotel - je li zdravstveni centar - ili je jednorog?</p>