Inspirirajte se uz moćne priče i ostvarite sve ciljeve u 2020.

U kampanji pod sloganom „Snaga je u tebi“ Huawei dokazuje da svi imaju moć pisanja vlastite priče i nikada ne trebaju odustati od nje, bez obzira na prepreke. Huawei je preko televizijskih spotova pozvao svoje korisnike iz 11 zemalja da podijele svoje osobne priče i motiviraju druge.

Michal Woroch i Bartosz Mrozek koji su se odlučili otisnuti na Annapurnu – planinu na Himalaji, upravo su primjer takve inspirativne priče. Njihova ekspedicija pod nazivom „WHEELCHAIRTRIP Himalayas Challenge 2020“ dugačka je 230 kilometara, a rutu planiraju proći na posebno dizajniranim električnim invalidskim kolicima. Najveći izazov tijekom ekspedicije bit će penjanje na vrh Thorung La na 5416 m nadmorske visine.

Potaknuti ovim primjerom, sudionici su reagirali brojnim dirljivim i srčanim pričama.

Neki od njih uspjeli su pronaći posao iz snova. Poput mlade žene iz Hrvatske, bivše hrvačice koja je postala trenerica u ljetnom kampu za hokejaše u SAD-u i imala priliku raditi s vrhunskim trenerima kroz 13 kampova u 13 različitih saveznih država. Također, postala je profesorica kiparstva u prestižnoj školi:

„Dok sam odsjedala u Houstonu nakon mog šestog kampa, sredinom srpnja, dobila sam poruku iz svoje nekadašnje osnovne škole da im treba profesor kiparstva. Rijetko je tko imao priliku raditi i u svojoj srednjoj i osnovnoj školi koju je pohađao.“

Nisu svi sudionici još postigli svoje ciljeve, ali to ih ne zaustavlja da krenu naprijed. Mladi Rumunj bio je već odabran za tim koji je trebao brodom oploviti Atlantik. Trenirao je godinu dana, prošao kroz dug selekcijski proces, a potom je prošao Crno more s peteročlanom posadom, postavljajući novi rekord. Ipak, odlučio je promijeniti tim i pokrenuti vlastiti projekt. Sada sa svojim timom razmatra nove ciljeve: „U lipnju 2020. planiramo preći Crno more i oboriti rekord. Nakon 18 mjeseci otputit ćemo se preko Atlantika rutom kojom se dosad nije putovalo, a zatim slijede Tihi i Indijski ocean.“

Zašto nikada ne bismo trebali odustati? Primjer nam daje i mlada Čehinja koja je unatoč brojnim zdravstvenim problemima, uključujući operaciju prirođene srčane mane s devet godina, hitnu operaciju paraovarične ciste i sindroma slabog vezivnog tkiva, završila medicinski fakultet i posvetila život pomaganju drugima, kao što su i drugi nekoć pomogli njoj: „Svaki ožiljak na tijelu svakodnevni je podsjetnik na borbu i pobjedu. Svaki je udarac bio vrijedna lekcija. Lekcija koja mi je pomogla izgraditi karakter i postati snažna osoba koja s 20 godina može napraviti bilo što. Ne postoje granice, ne postoje izgovori.“

Kako Nova godina stvara nove mogućnosti, svi dobivaju šansu za ispunjavanje svojih ciljeva. Od učenja novih vještina do pronalaska boljeg posla, ili nečeg sasvim drugog. Moć pisanja priče ostaje u našim rukama.

