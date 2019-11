'Institucije gotovo 30 godina nakon Ovčare okreću glavu'

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ustvrdio je u utorak, sudjelujući na okruglom stolu "Ovčara - zločin bez kazne", da gotovo tri desetljeća od tog masovnog zločina hrvatske institucije okreću glavu od tog problema, zaključivši da u državi očito postoje strukture kojima istina ne odgovara.

"Sad već čujemo da je to stvar prošlosti, svako malo čujemo iz medija i političkih sfera da se treba okrenuti budućnosti, da je rat iza nas", kazao je Penava na skupu u zagrebačkom hotelu Antunović, dodavši da se time pokušavaju zlorabiti izjave generala Ante Gotovine i pokojnog predsjednika Franje Tuđmana.

Penava je ustvrdio da tražiti pravdu i istinu postaje retrogradno, zaključivši kako očito postoje strukture kojima istina ne odgovara. Ipak, smatra da su to minorne strukture na koje, po njegovim riječima, ne treba trošiti puno vremena.

No, ističe da vrijeme treba trošiti na to kako bi se teme kažnjavanja ratnih zločina nametnule dužnosnicima koji vode državu, da shvate da su one prioritet. "Apsolutno ne vidim smisla da netko gradi budućnost na ovakvim trulim temeljima, gurajući ove stvari pod tepih", kazao je vukovarski gradonačelnik, dodavši kako je jasno da se problematika Vukovara, Ovčare i drugih mjesta puno manje osjeća u Zagrebu.

Ustvrdio je također da se nikad nije dogodilo da Srbija, koja je u osvajačkom pohodu učinila tolika zla i ima jurisdikciju nad tim slučajevima, sama sebi sudi.

"Netko je te stvari potpisao, netko je te ovlasti dao, bojim se da taj netko i dan danas zauzima važna mjesta u sustavu naše države umjesto da je skriven u zadnju rupu i da se suočio s pravim konzekvencama nikakve druge nego izdajničke politike", kazao je Penava.

Penava: Srbija sudi samo nižerangirane četnike rođene u Hrvatskoj

Ustvrdio je pritom da u Srbiji i dalje živi velikosrpska politika - od bivšeg predsjednika Nikolića koji je triput izjavio da je Vukovar srpski grad do današnjeg Vučića.

Srbiju je prozvao da, kad već mora suditi, sudi samo nižerangirane osobe, "lokalne četnike i vojnike najnižeg ranga" koji su igrom slučaja rođeni u Hrvatskoj, a sve kako bi, bude li potrebno, mogla reći to je to bio rat hrvatskih građana s kojim nemaju ništa.

Penava je poručio da želi mozgove koji su osmislili cijelu stvar, generale i zapovjednike JNA, a onda će se, dodao je, polako doći do neposrednih izvršitelja.

"Vrtim one scene na mostu, Šaljivančanina i organizirane autobuse koji su došli u bolnicu. Znači netko je napravio cijeli scenarij, blokirao most u Vukovaru, osigurao da se ranjenici izvuku na drugi izlaz, osigurao autobuse, vjerujte nisu to pijane i bradate spodobe mogle organizirati", kazao je.

Poručio je kako je za Vukovarce ključno da Hrvatska od Srbije dobije zdravo suočavanje, priznavanje i ispriku, koja će se prepoznati kao iskrena tek kad Srbija otvori svoje arhive i ustupi dokumentaciju vezanu za Vukovar i Ovčaru, uključujući pisane zapovjedi i protokole iz bolnice.

Suspendirani policajac koji je istraživao ratne zločine i predsjednik Nacionalnog sindikata policije Nikola Kajkić rekao je da, zahvaljujući bivšoj glasnogovornici Haškog suda Florence Hartmanne i predsjednici beogradskog Fonda za humanitarno pravo Nataši Kandić ima korisne informacije.

Vučemilović: MUP neće odustati dok ne razriješi sve što je moguće razriješiti

Kazao je također da je u Beogradu pet sati razgovarao s Bogoljubom Kijanovićem koji je bio zadužen za Ovčaru i koji mu je argumentirao svoje izjave, većim dijelom plačući, smatrajući sebe odgovornim, iako tražeći opravdanje za ono što se dogodilo.

Ispričao je također da danas u Negoslavcima šetaju oni koji su "željeznim šipkama, lancima, oprugama i drvenim motkama tukli ljude do smrti u hangaru".

MUP-u i tužiteljstvu kojima je, kako tvrdi, predao brojne dokumente, poručio je da se ratni zločini ne mogu istraživati "s trećeg kata već na terenu", pri čemu kod žrtve treba steći povjerenje, a počinitelja treba ohrabriti da govori.

Voditelj Službe ratnih zločina u MUP-u Božo Vučemilović kazao je da oni neće nikad odustati dok ne razriješe sve što je razumno moguće razriješiti i ne pronađu odgovorne.

Na dovikivanja iz publike da pozovu u pomoć Kajkića, rekao je da je Kajkić bio i još je uvijek član radne skupine, bez obzira na njegov status. Dodao je i da disciplinske postupke ne može komentirati.