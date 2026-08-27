INTERAKTIVNA KARTA Ovako je razorna bujica prošla kroz Nepal

Katastrofalna bujična poplava koja je poharala Nepal i Tibet započela je kao grmljavina leda i stijena na visini većoj od pet tisuća metara. U pohodu dugom stotine kilometara, vodena stihija brisala je sela, odnosila mostove i ceste te za sobom ostavila više od 165 poginulih i gotovo 1500 nestalih, među kojima su stotine stranih turista.

Sve je počelo na 5200 metara visine

Sve je krenulo u srijedu ujutro, urušavanjem goleme mase leda i stijena s ledenjaka na granici Nepala i Tibeta. Odron je bio toliko silovit da je proizveo seizmički signal koji je USGS isprva zabilježio kao potres magnitude 4,4. Kasnije je potvrđeno da potresa nije bilo, već je podrhtavanje tla uzrokovala sama lavina, čija je snaga procijenjena na ekvivalent potresa od 5,2 stupnja. Znanstvenici takav slijed, gdje jedna opasnost pokreće niz drugih, nazivaju kaskadnom katastrofom.

Tsunami blata poharao dolinu

Lavina leda i stijena sručila se u usku dolinu rijeke Lhende Khola, pritoke rijeke Bhotekoshi, stvorivši privremenu prirodnu branu. Iza te blokade počela se nakupljati ogromna količina vode dok brana nije popustila pod pritiskom. Njezino probijanje oslobodilo je razorni val vode, blata i krhotina, visok i do 30 metara, koji su svjedoci opisali kao "cunami od blata". Val je prvo udario na granični prijelaz Rasuwagadhi, a zatim nastavio uništavati sve pred sobom u okruzima Rasuwa i Nuwakot.

​- Bio je to golem nalet blata koji je išao ravno prema nama. Kako se približavao, postajao je sve viši i viši. Pokušao sam zgrabiti suprugu za ruku i odvesti je na terasu, ali blato ju je odnijelo - ispričao je preživjeli Keshav Prasad Baral.

Nakon što je poharala gornji tok, bujica se ulila u rijeku Trishuli, gdje je razina vode u samo pola sata porasla za nevjerojatnih devet metara. Rijeka Trishuli nastavlja svoj put prema jugu, prelazi granicu i ulazi u Indiju kao rijeka Gandak. Zbog opasnosti od nadolazećeg vodenog vala, vlasti u indijskoj državi Bihar naredile su evakuaciju šest okruga. Uništenje ključne infrastrukture, uključujući desetke mostova i cesta, dramatično je otežalo spasilačke operacije.

*uz korištenje AI-ja

