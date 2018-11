Interliber: Najnapetije hitove potražite na štandu 24sata!

Tina Seskis: Medeni mjesec



MPC: 99 kn

Interliber 2018 MPC: 69 kn

Opis: Otkad zna za sebe, Jemma planira savršen medeni mjesec: dvotjedni bijeg u odmaralište s pet zvjezdica na Maldivima, uz luksuznu vilu, osobne batlere i potpunu privatnost. Ono što je trebalo biti raj… pretvorilo se u noćnu moru. Jer muškarac za kojeg se Jemma udala prije tjedan dana iznenada je nestao s otoka bez ikakva traga, a njezin se savršeni novi život sada brzo urušava. Poslije svega što su prošli zajedno, kako se ovo može dogoditi? Ima li koga na otoku komu Jemma može vjerovati? I, što je najvažnije – gdje je nestao njezin muž?





Ante Wice Picarello: Seks vodič za političare i one koji to žele biti

MPC: 29,90 kn

Interliber 2018. MPC: 9 kn

Picarellov savjet broj jedan glasi: Uvijek pazi na kameru. Svoju. Tuđu. A ponajviše na one kamere koje ne vidiš. Ako misliš šarati sa strane, uvijek pazi na kameru...

On je silno talentiran, kreativan i nadahnut, zna najmračnije tajne svih hrvatskih političara, ali gotovo sigurno ne pripada crnom ideološkom spektru. Pa ipak, možda ga šalju iste službe, možda je u funkciji istog udara na okoštalu poziciju i opoziciju, na postavljanje novih paradigmi u domaćim centrima moći? Ime mu je Ante Wice Picarello... U njegovoj knjizi - zapanjujućem spoju fakcije i fikcije, fake i fuck newsa - u češkoj se maniri prikazuje hrvatska politička scena, a političarima se udjeljuju i public relation savjeti o tome kako političkom aferom sakriti seksualnu ili pak kako seksualnom aferom sakriti zamračivanje narodnih para ili kakvu drugu svinjariju kojoj su oni tako nepopravljivo skloni.

- Ja sam osoba koja se brine da informacije od točke A ne dođu do točke B. Taj sam opis pokupio iz jednog filma. Malo je pretenciozan. Naime, tip u tom filmu je no name tip koji se brine da se dvije opasne informacije ne povežu, a to uključuje potplaćivanje, premlaćivanje, ubojstvo, tajne službe, megakorporacije i milijunske iznose radi milijarderskih poslova. No fora mi je zvučala dobro, a kao što su moji starci bili malo pretenciozni, tako sam i ja. Moj glavni posao je brinuti se da sitni i nešto manje sitni grijehovi moćnika ne dođu do onih do kojih ne smiju doći. Brinem se da sakrijem tragove, da ih zamutim ili posijem toliko tragova da više nitko ne zna koji je pravi. A u nekim slučajevima, kako već prilike nalažu, brinem se i za to da tragovi ostanu sačuvani kako bi došli baš na pravo mjesto u pravo vrijeme. Zvuči jako konspirativno, ali ustvari nije - piše Picarello.

Linda Howard: Žena u sjeni

MPC: 99 kn

Interliber 2018 MPC: 69 kn

Opis: Linda Howard vraća se s uzbudljivim i senzualnim, novim romanom o ljubavi i intrigama... i smrtonosnim sjećanjima. Jednoga jutra, Lizette Henry probudi se i ne prepoznaje vlastiti odraz u zrcalu. Nije riječ o amneziji. Savršeno zna tko je, što je jučer radila, tko su njezini roditelji i gdje je odrasla – sjeća se svega. Ali ona nije osoba koja trenutačno zuri u nju. Uplašena, počinje tragati po kući za nečim – bilo čime – što bi moglo potvrditi njezina sjećanja. Nema ničega. Ipak, u njezinu životu ništa ne izgleda nenormalnim, osim nje same. Možda je poludjela, ali nekako vjeruje da se ne radi o tome. Bilo tko drugi zakazao bi psihijatrijski pregled, ali Zette nije bilo tko. Duboko u sebi zna da ona nije lice koje je gleda iz zrcala i odlučna je doznati istinu prije nego što bude prekasno...

Ispovijed hrvatskog žigola

MPC: 39,90 kn

Interliber 2018. cijena: 19 kn

Tomislav K. je frajer od oko kakvih 30 godina, odlično građen i nije nikakav tupan, nego pismeni tip, u stanju “čitati Dostojevskog, pa čak i razumjeti o čemu je riječ u njegovim djelima”. Njemu je jasno da je o prostituciji lako moralizirati kad ti ne prijeti glad, kako je jednom davno rekla izvjesna feministička aktivistica, ali si svejedno ne može pomoći i osjeća se prljavo - ne zbog same prodaje čina, nego zbog dovođenja sebe u situaciju u kojoj on kao ljudsko biće u apsolutno bliskom tjelesnom kontaktu više ne postoji.

U zemlji koja se na Balkanu utapa u recesiji, on otvara dušu, objašnjava da je i na Balkanu, u “regionu” sve samih “jebača”, seksualnost muškarca podjednako krhka kao i seksualnost žene kad je počinje prodavati u egzistencijalnoj panici.



Steven Lee Myers: Putin - Novi car

MPC: 149 kn

Interliber 2018 MPC: 99 kn



Opis: Nevjerojatna priča o putu do moći Vladimira Putina, koja ga prati od izlaska iz opskurnosti do uloge jednog od najkontroverznijih i najvažnijih svjetskih vođa. Bivši šef moskovskog ureda New York Timesa Steven Lee Myers pratio je Putina mnogo prije nedavnih događaja u Ukrajini te nam donosi najcjelovitiji i najzanimljiviji prikaz o njegovu usponu do moći. Uzbudljiva pripovijest o ruskoj moći i prestižu, koja će vas natjerati da okrećete stranicu za stranicom predstavlja hladnog i proračunatog vođu s golemom ambicijom i malo skrupula. Dok svijet traži način da se suoči s novom, samopouzdanom Rusijom, vrlo je važno razumjeti Putina. Vladimir Putin uzdigao se iz sovjetske neimaštine do vrhunca utjecaja u novoj ruskoj naciji. U predsjednički je ured došao 2000. godine kao reformist, smanjujući poreze te šireći pravo vlasništva, donekle osiguravši red i, naposljetku, prosperitet milijunima onih koji su demokraciju u ranim godinama nakon pada Sovjetskog Saveza iskusili samo kroz nestabilnost, siromaštvo i kriminal. No uskoro će Putin orkestrirati očuvanje nove vrste autoritarizma, utvrđujući moć, ponovno namećući silu svoje države, brutalno gušeći pobune i brzo se rješavajući disidenata, istodobno zadržavajući podršku mnogih.

Romana Bilešić & Danijela Mikola: Nestali

MPC: 49,90 kn

Interliber 2018. MPC: 39 kn

Prva je ovo pisana knjiga s istinskim ispovijestima i tragičnim pričama. U ovoj knjizi osjetit ćete našu bol i krik. Živjet ćete s nama dok listate stranice ove tmurne knjige. Osvijestit ćemo vas o tome koliko je teško proslaviti blagdan, rođendan ili bilo kakav lijep trenutak znajući da osobe koje su imale identitet danas nazivamo nestalima, kao da nikad nisu ni postojali. Njihove kosti negdje trunu, a svijeće se pale na krivim mjestima. Oni su naši heroji, a upravo to je prepoznala i redakcija 24sata.

Njihovu bol i patnju, osim u reportažnom dokumentarcu, tiskanom izdanju i na webu 24sata, sad smo objedinili u knjigu. Jer nestali u Domovinskom ratu pomalo su zaboravljeni u kolektivnoj svijesti. Upravo zbog toga je redakcija 24sata odlučila prekinuti šutnju i sustavnim objavljivanjem ispovijesti ovih bolom shrvanih ljudi probuditi svijest i savjest.

Boris Rašeta: Komunizam

MPC: 59,90 kn

Interliber 2018 MPC: 29 kn

Opis: Ova knjiga predstavlja zbirku tekstova koji reprezentiraju vrlo raznovrsna iskustva komunizma. U njoj su sažeti izvadci Marxovih radova ali i svjedočenja onih koji su tu ideju živjeli, u povijesnom luku od 1917. do pada Berlinskog zida.

Sovjetska komunistička država i lager „realnog socijalizma“ tjerali su zapadni kapitalizam na mnogo veće socijalne ustupke no što bi ih bio spreman dati da nije bio suočen s tom prijetnjom. Ovdje su prikazane obje strane socijalizma – od silovite sovjetske modernizacije u nevjerojatno kratkom vremenu (Rusija je za 20 godina obavila posao koji je na zapadu trajao nekoliko stoljeća) do prikaza goleme cijene tog razvoja, koji je počivao na strahu, odricanju i robovskom radu milijuna političkih utamničenika ali i običnih građana.

Leon Panetta: Važne bitke

MPC: 99 kn

Interliber 2018 MPC: 49 kn

Opis: Moglo bi se reći da u proteklih pedeset godina nijedan američki državni dužnosnik nije imao tako snažan utjecaj na politički život kao Leon Panetta sa svojim dvjema karijerama. Svoju prvu karijeru, koja je potrajala trideset godina, započinje kao vojnoobavještajni časnik, nakon čega postaje jednim od najmoćnijih i najcjenjenijih članova američkoga Kongresa, a završava kao šef proračuna i šef osoblja Bijele kuće u vrijeme Clintonove administracije. Nakon kraćeg „umirovljenja“, Panetta se 2009. vraća u javnu službu i postaje šef CIA-e, gdje vodi vojno-obavještajni rat koji je porazio Osamu bin Ladena, a nakon toga preuzima funkciju ministra obrane, gdje ga čekaju dva teška rata, mjere štednje i bolne odluke. Poput njegove karijere, Važne bitke odraz su Panettinih vrijednosti. Ujedno su i svjedočenje o političkom vodstvu kakvog više nema, o vodstvu koje teži napretku i kojemu je osjećaj dužnosti prema domovini važniji od politike. U Važnim bitkama Leon Panetta je otvoren, iskren i posve izravan. Prožeta autorovim osjećajem časti i zdravim razumom, ova je knjiga nadahnjujuća priča o uspjehu, a pruža upečatljiv i dubok uvid u brojne događaje i ličnosti koji su obilježili naše doba.

Vesna Ćuro-Tomić: Lice iza ogledala

MPC: 69,90 kn

Interliber 2018 MPC: 19 kn

Opis: Petra Klarić privedena je u policijsku stanicu na ispitivanje. Bila je elegantno i skupo odjevena, u tamnosivi kostim, sa suknjom pristojne dužine i košuljom zakopčanom do grla. Inspektor je bio iznenađen transformacijom. Držala se ozbiljno i ponosito. No kad je progovorila, postala je ona ista, nimalo profinjena žena kakvom ju je upoznao: “dokle me mislite ovako maltretirati?”, pitala je oholo. “Obratit ću se našem odvjetniku!”, naglasila je riječ našem. Inspektoru je izgledala kao glumica koja je dobro naučila ulogu bogate udovice. Nije ga zanimalo ubojstvo Krune Gulčića, imao je drugi cilj.

Vince Flynn: Dan sjećanja

MPC: 79,90 kn

Interliber 2018 MPC: 49 kn

Opis: U borbi protiv terorizma na stranom tlu, CIA-in superagent Mitch Rapp čini sve što treba da zaštiti američku slobodu. Obavještajna služba CIA-e upućuje na ozbiljne terorističke napade na SAD upravo dok se glavni grad priprema za veliki Dan sjećanja posvećen veteranima Drugoga svjetskog rata. Žureći u Afganistan, Mitch Rapp predvodi napad komandosa na uporište Al Qaide u zabačenom pograničnom selu - i osujećuje planove za nuklearni napad na Washington. Sprječavanjem krizne situacije završen je rad specijalaca. Ali Rapp dobro poznaje novu vrstu neprijatelja. Ništa nije onako kako se čini – i samo on može spriječiti katastrofu neviđenih razmjera.

Patricia Cornwell: Mrtvačka luka

MPC: 99 kn

Interliber 2018 MPC: 69 kn

Opis: Kay Scarpetta je na obuci u doverskoj Mrtvačkoj luci gdje usavršava umijeće 'virtualne obdukcije' - najnoviju proceduru koja bi uskoro mogla unaprijediti forenzičku znanost. Neće proći dugo, a nove vještine trebat će joj u praksi. Mladi muškarac srušio se mrtav, naizgled od srčanog udara, jezivo blizu njezinoj kući. Ali ujutro se u mrtvačnici pokazalo da je čovjek morao biti živ kada je zatvoren u vreću i zaključan u hladnjak. Kad revolucionarni 3D radiološki skenovi otkriju još šokantnije detalje o unutarnjim ozljedama kakve Scarpetta nikada nije vidjela, shvati kako je riječ o ubojstvu – i o lukavom, posebno okrutnom neprijatelju s kojim se mora suočiti. Sada se utrkuje s vremenom kako bi otkrila počinitelja prije nego što ponovno ubije. Ali vrijeme brzo izmiče.

Nora Roberts: Rođena iz leda

MPC: 69,90 kn

Interliber 2018 MPC: 49 kn

Opis: Brianna Concannon vlasnica je malenog hotela u Irskoj kojoj ne smetaju oštre zime zbog kojih je njezina kuća u to vrijeme prazna. No ove godine iznenadit će je poznati američki pisac koji traga za mirnim smještajem u Irskoj, gdje namjerava pisati svoju novu knjigu. Vječno nasmiješeni šarmer Grayson Thane svojim osmijehom skriva tajnu prošlost. Dolazi u Irsku jer ondje planira provesti hladnu zimu u samoći, ali neodoljiva vlasnica hotela pomrsit će mu planove. Ona je pravi primjer heroine kakvu želi prikazati u svojoj knjizi i uskoro će Grayson i Brianna shvatiti da se u njihov odnos uplela sudbina. Da, katkada se zaista iz

hladnog leda može roditi vatra...

Ružica Marić: Domaća zimnica - zbirka najboljih recepata

MPC: 39,90 kn

Interliber 2018 MPC: 19 kn

Opis: Spremanje zimnice najbolji je način čuvanja ljetnih plodova za hladne zimske dane. Za pripremu zimnice omiljeno se povrće i voće bere na vrhuncu zrelosti, kada obiluje esencijalnim sastojcima. U pripremi konzerviranih jela nema granica - sprema se sve - od standarnih ukiseljenih krastavaca, ajvara kao kralja zimnice do slatkih džemova i marmelada. Upravo je ova kuharica, mala zbirka koja objedinjuje više od 70 recepata koje su naše bake nesebično prenosile s koljena na koljeno, ali i modernih jela za kisele i slatke delicije. Isprobajte recept za chutney kojeg nazivaju dalekim rođakom našeg ajvara, a koji se sprema od zelenih rajčica i jabukama, slasni relish, sir od dunja, ukiseljene tikvice ili pak svoju zalihu začina obogatite aromatičnom solju, octom ili uljima... Neka vam je u slast..

Patricia Cornwell: Crvena magla

MPC: 99 kn

Interliber 2018 MPC: 79 kn

Opis: Kako bi doznala što se točno dogodilo njezinom bivšem zamjeniku Jacku Fieldingu, ubijenom šest mjeseci ranije, Scarpetta se vozi u Ženski zatvor Georgia kako bi posjetila osuđenu seksualnu prijestupnicu i majku opake i dijabolično pametne ubojice. Usprkos savjetima svog muža Bentona Wesleyja, FBI-evog stručnjaka za psihologiju zločinaca, Scarpetta je čvrsto odlučila čuti što joj ta žena želi reći. Scarpetta ima i osobne i profesionalne razloge da dozna što više o nizu stravičnih smrti: ubojstvu čitave obitelji u Savanni prije više godina, nagloj smrti mlade žene koja je čekala smaknuće, a potom i drugih neobjašnjivih pogibji koje su se počele pojavljivati jedna za drugom. Otkrivajući kako Fieldingova smrt, a potom i neuspjeli atentat na nju, zapravo nisu bili kraj krvavog niza nego tek početak nečeg mnogo razornijeg, Scarpetta zakoračuje na zastrašujući teren urote i terorističke prijetnje koja bi mogla zahvatiti čitavi svijet. A ona je jedina koja to može spriječiti.

Jason Stanley: Kako funkcionira fašizam

MPC: 119 kn

Interliber 2018 MPC: 99 kn

Opis: Jason Stanley dijete je izbjeglica iz Drugoga svjetskog rata, cijenjeni flozof i stručnjakza propagandu. Zato je njegovo razumijevanje načina kako demokratska društva mogu postati ranjiva pred usponom fašizma izrazito duboko: nacije ne moraju postati fašističke da bi trpjele zbog fašističkih politika. U Sjedinjenim Američkim Državama korijeni fašizma sežu duboko u povijest, duže od stoljeća. Uznemiren prodiranjem fašističkih taktika u domovini i u svijetu, Stanley se usredotočio na strukture koje ih ujedinjuju te je prikazao i analizirao deset stupova fašističke politike – jezik i uvjerenja koja dijele ljude na “nas” i “njih”. Povezao je razmišljanja o povijesti, flozofji, sociologiji te o kritičkoj rasnoj teoriji i uključio priče iz suvremene Mađarske, Poljske, Indije, Mjanmara i Sjedinjenih Američkih Država.

Jesmyn Ward: Pjevaj dušo nespokojna

MPC: 99 kn

Interliber 2018 MPC: 79 kn

Opis: Intimni portret obitelji i epska priča o nadi i životnoj borbi, Pjevaj dušo nespokojna bavi se ružnim istinama što se kriju u srcu Amerike i snagom – kao i ograničenjima – obiteljskih veza. Jojo ima trinaest godina i pokušava dokučiti što čini muškarca. Njegova majka, Leonie, u stalnom je sukobu i sa sobom samom i sa svima oko sebe. Ona je crna, a otac njezine djece bijel. U stalnoj borbi sa svim okrutnim činjenicama vlastitog života, Leonie želi biti bolja majka, ali ne uspijeva na prvo mjesto staviti ičije želje osim svojih – pogotovo želju za drogom. Kad oca njezine djece otpuste iz zatvora, Leonie sjeda u auto i s djecom i prijateljicom kreće na put, na sjever, u srce Mississippija: prema državnom zatvoru Parchmanu. Jojo susretne dječaka, duha koji će ga poučiti o odnosu oca i sina, o naslijeđu, nasilju i ljubavi. Pjevaj dušo nespokojna napisana je bogato i izražajno i uvodi roman ceste u dvadeset prvo stoljeće, vodeći čitatelja ruralnim dijelovima Amerike.

Emily Carpenter: Sve naše tajne

MPC: 99 kn

Interliber 2018 MPC: 79 kn

Opis: Povučena Daphne Amos oduvijek je vjerovala da je u svom zaručniku Heathu pronašla srodnu dušu. Oboje su čuvali svoje tajne od drugih, ali i između sebe, sve dok Heathove učestale noćne more nisu počele unositi napetost u njihovu vezu. Odlučan da njihovom predstojećem braku pruži najbolju moguću šansu za uspjeh, Heath insistira da mu se Daphne pridruži na sedmodnevnom tretmanu u savjetovalištu za parove s doktorom Matthewom Cernyjem, psihologom poznatom po uspješnom pronicanju u korijene potisnutih sjećanja. Daphne nevoljko pristaje – iako je prošlost posljednje mjesto na koje želi poći. Zabačena i odbojna lokacija samo joj pojačava nelagodu, kao i doktorova pravila: moraju se odreći ključeva automobila i mobitela te biti pod nadzorom skrivenih kamera. K tome, ne smiju se družiti s ostalim pacijentima. Jedne besane noći, Daphne odlučuje napustiti sobu… I tek tada shvaća da institut nije ni blizu onome što je isprva mislila – te da se vrisci Heathove prošlosti ne bi smjeli čuti. Trebali bi ostati tajna.

Zrinka Horvat Goodman: Lovci na tajne

MPC: 69,90 kn

Interliber 2018 MPC: 49 kn

Opis: Leš doktora Kolundžića nađen je u dvorištu Doma za stare i nemoćne. Policijska istražiteljica Lana preuzima slučaj i, uz diskretnu pomoć stanara doma, umirovljenog profesora prava Vreska, baza putovima i stranputicama istrage u kojoj se otkrivaju osobni paklovi praktično svih aktera priče i galerija stanara Doma koji su već, to se podrazumijeva, u silaznoj životnoj dobi i ne baš uvijek sposobni za suradnju. Neobičan i po odabiru detektivke i po smještaju u prostor kojemu ne pripisujemo kriminalne potencijale, roman „Lovci na tajne“ Zrinke Horvat Goodman iskorak je i u portretiranju starosti, kao i u sigurnosti kojom se pripovijeda krimi-priča u kojoj se do samog kraja pitamo tko je to i zašto učinio. Sigurno je jedino da svi stanari imaju neke svoje tajne, od prostitucije i ubojstva do ucjena, tajne koje su do danas djelatne, da su i stari ljudi sposobni za zlo, reklo bi se, da se čovjek mijenja teško, ako ikako. I da se ucijeniti može samo onaj tko na to pristaje.

Biljni pripravci za zdravlje cijele obitelji

MPC: 49, 90 kn

Interliber 2018 MPC: 29 kn

Opis: Kompletna proizvodnja lijekova modernog doba nastala je, zapravo, na prirodnim kemijskim procesima koja se događaju u biljkama. Čuli ste vjerojatno da je čuveni Aspirin stvoren nakon što je iz kore bijele vrbe u 19. stoljeću izoliran sastojak salicin. To je bila preteča za medikament kojeg još nazivaju i “lijekom stoljeća”. Ili primjer morfija, lijeka koji je sinonim za olakšavanje bolova kod teških pacijenata, a za njegovo nastajanje zaslužan je spoj morfin izoliran iz cvijeta vrtnog maka. Bezbroj je takvih primjera koji nam govore da je priroda naš moćan saveznik na putu do zdravlja te da upotrebu priodnih preparata trebamo redovito njegovati i prakticirati. Ova knjiga donosi brojne recepte za prirodne preparate i lijekove koje lako možete napraviti kod kuće, a obuhvaća četrdeset bolesti i stanja.