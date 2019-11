Internet trgovina Loco Natura napokon u Hrvatskoj!

Većina onih korisnika koji strastveno kupuju na internetu već se duže vrijeme pitaju zašto popularna online trgovina Loco Natura nema vlastitu hrvatsku podružnicu. No, sada smo je napokon dobili i mi!

Loco Natura je internet trgovina s vrhunskom profesionalnom kozmetikom europskog podrijetla, koju ne možete kupiti u običnim trgovinama ili tzv. »svaštarnicama« s kozmetikom. Fokusirani su na prodaju kozmetike na prirodnoj osnovi, koja provjereno služi za rješavanje različitih problema kao što su celulit, bore, opuštena koža, prištevi, otpadanje kose itd.

Foto: LocoNatura

Danas su uz veliko otvaranje svoje internet trgovine hrvatskim kupcima ponudili 11 svojih poznatih proizvoda po super akcijskim cijenama, ali kao što smo to navikli u drugim državama brzo će se i kod nas njihov prodajni asortiman proširiti, što je potvrdio i direktor tvrtke Damir Vidan:

»Da, u pravu ste, hrvatsko tržište nam je več duže vrijeme bilo zanimljivo, no čekali smo pravi trenutak, jer nismo željeli da bi zbog prebrzog širenja ugrozili kvalitetu naših proizvoda ili samu uslugu. Naime, kao što znate, poznati smo po vrhunskoj kozmetici koju je potrebno posebno ispitati prije slanja u prodaju a naša internet trgovina se izdvaja od drugih i po ekspresnoj dostavi po cijelom svijetu. Sve navedeno zahtijeva pažljivo planiranje logistike, proizvodnje te uvođenje vrhunske korisničke podrške, što sada napokon možemo garantirati i kupcima u Hrvatskoj. Što se novih proizvoda tiče – ostavimo to kao iznenađenje, želim vas samo obavijestiti da ako ćete redovito pratiti našu web stranicu Loco Natura biti ćete uskoro jako pozitivno iznenađeni i oduševljeni!«

Mi smo provjerili što su nam ponudili danas u akciji i izdvojiti ćemo nekoliko najzanimljivijih proizvoda:

CELLUHIT – GEL PROTIV CELULITA

CelluHit je proizvod vrhunskog kozmetičkog branda PostQuam koji znanstveno dokazano 77% korisnicima smanji celulit več u prvih 28 dana korištenja. Rezultati su klinički ispitani, što je jako dobrodošla promjena s obzirom da je tržište zasuto neprovjerenim proizvodima koji puno toga obećavaju a malo toga ispune.

Foto: LocoNatura

U akciji su zalihe ograničene, prema tome ako želite ukloniti svoj celulit ukloniti do ljeta – požurite! Više informacija o gelu CelluHit i narudžbe na OVOM LINKU!

DIAMOND ESSENCE – LUKSUZNA KREMA PROTIV BORA S DIJAMANTIMA

Najraskošnija krema na svijetu koja je do sada bila dostupna samo hollywoodskim zvijezdama, dostupna je sada i za Vas u trgovini Loco Natura.

Foto: LocoNatura

Krema Diamond Essence je idealna za sve tipove kože, uključujući i zrelu kožu. Može se koristiti kao dnevna krema i kao noćni tretman. Krema sadrži 0,05 karatne dijamante u prahu! Znate kako kažu, da su dijamanti ženini najbolji prijatelji!

Na internetskoj stranici proizvoda možete pročitati pozitivne učinke kreme koje će poprimiti Vaša koža nakon nanošenja kreme s dijamantima.

Više informacija o kremi Diamond Essence i narudžbi kreme možete dobiti OVDJE.

RX COSMETICS – KREMA ZA LIFTING LICA

Rx Cosmetics je revolucionarni engleski proizvod koji je stvorio jedan od vodećih kozmetičkih stručnjaka u Sjedinjenim Državama. Posebno je dizajniran za bore i podočnjake (vrećice ispod očiju).

Na stranici proizvoda možete uživo pogledati video iz trgovačkog centra, gdje su slučajnim prolaznicima stavili RX Cosmetics samo na jednu stranu lica i nakon 60 sekundi rezultat je bio nevjerojatan.

Foto: LocoNatura

Dakle ako napokon želite izbrisati bore s lica jednostavnom i efikasnom metodom ne oklijevajte, nego što prije naručite svoj RX Cosmetics i uvjerite se zašto taj proizvod koriste i svjetski popularne zvijezde, kao što su Madonna, Sarah Jessica Parker i Rachel Hunter!

Više informacija o RX Cosmetics i narudžbe na OVOM LINKU!

BELLYSTOP – KREMA PROTIV TRBUŠNE MASNOĆE

BellyStop je engleska specijalizirana krema na osnovi prirodnih sastojaka, koja je namijenjena učvršćivanju i oblikovanju vaše kože na trbuhu te zatezanju strukture kože.

Mnogi od vas ste već sigurno čuli za ovu super kremu, koja jako pomaže kod mršavljenja i zatezanja suvisle opuštene kože na trbuhu. Kao takva je baš idealan proizvod prije ljeta!

Foto: LocoNatura

Ono što nas je posebno oduševilo kod te ponude je činjenica da su tako uvjereni u izvrsne rezultate tog proizvoda da vam omogućavaju korištenje kreme BellyStop, a time ne izgubite pravo na garanciju! Naime većina hrvatskih internet trgovina uvažava zahtjeve za povrat novca samo ako im vratite neiskorišteni proizvod – što zapravo nama kupcima i ne pomaže puno. Biti će zanimljivo popratiti reakciju ostalih trgovaca, jer Loco Natura ovim potezom radi zaista veliku (pozitivnu!) promjenu na našem tržištu.

Više informacija o kremi BellyStop i narudžbe na OVOM LINKU!

POSTQUAM KOMPLET PROTIV PRIŠTEVA

Za kraj smo ostavili još komplet na kojeg vam pripada čak 62% popust! Španjolski set protiv prišteva je svjetski hit s kojim su oduševljene i hrvatske mlade Youtube zvijezde (ili popularni „influenceri“) koji su več isprobali taj proizvod. I oni najpoznatiji, kao što su Nika Ilčić, Ela Jerković i Marko Vuletić su očito u njega potpuno zaljubljeni, što dokazuju oduševljene objave na njihovim socialnim profilima.

Komplet protiv prišteva čine efikasni Acne Control Cream za posebno problematična područja s prištevima, gel za čišćenje koji sadrži glicerin kao glavni aktivni sastojak te micelarna otopina s kojom ćete ukloniti i najveće nečistoće na vašem licu.

Foto: LocoNatura

Ako želite i sami isprobati proizvode za kojima luduju mladi po cijelom svijetu, baš kao i naši domaći influenceri – sada napokon imate tu priliku i to po velikoj akcijskoj cijeni!

Više informacija o setu protiv prišteva PostQuam i narudžbe na OVOM LINKU!

POSTQUAM UNIQUE – KREMA PROTIV BORA

Ako Vam smetaju bore, borice i tamne mrlje, krema protiv bora PostQuam Unique najbolji je izbor za Vas! Dnevna i noćna krema protiv bora s trostrukim djelovanjem koja prodire u dublje slojeve kože i uklanja bore iznutra.

Foto: LocoNatura

Priuštite si jedinstvenu profesionalnu formulu 3u1 s matičnom mliječi, koja je jedna od naučinkovitijih dopuna protiv starenja, a aktivira i obnavljanje stanica kože. Djeluje i kao antibakterijsko sredstvo, stoga se posebno preporučuje osobama s problematičnom kožom (s aknama, borama).

Na internetskoj stranici proizvoda možete vidjeti zbog čega je u medijima oglašavana kao „najbolja krema protiv bora“ po mišljenju stručnjaka.

Više o kremi PostQuam Unique možete pročitati OVDJE, tu je možete i naručiti.

BEAUTY PURIFY GOLD – ZLATNA MASKA ZA LICE

Zlatna maska za lice Beuty Purify Gold glasi za jednu od najnovijih proizvoda koji su u ponudi u trgovini Loco Natura. Zlatna maska je očekivano postala jedan od najpopularnijih proizvoda među kupcima.

Velika popularnost proizvoda proizlazi iz činjenice da se u vlastitom domu, koristeći zlatnu masku, osjećate kao u profesionalnom kozmetičkom salonu. Maska sadrži zlato i minerale koji Vašem licu osiguravaju raskošan i luksuzan tretman, a koža je nakon nanošenja maske mekana i glatka.

Foto: LocoNatura

Proizvod je primjeren za sve tipove kože, a potrebljavati ga mogu svi bez obzira na starosnu dob. Sa zlatnom maskom Beauty Purify Gold vaša koža će biti čistija, svjetlija, glađa i sjajnija nego ikada prije. Maska će vam pomoći odstraniti mitesere i masnoću s kože lica. Kombinacija multimineralnog kompleksa Vašoj će koži dati dodatni stupanj hidratizacije te čvrstoću i elastičnost.

Ako i vi ne želite cijelu vječnost čekati za tretman lica u skupom kozmetičkom salonu, u kojem je cijena jednog tretmana skuplja od cijele tube zlatne maske (koja Vam osigura više mjeseci profesionalnih tretmana), ne oklijevajte i naručite masku Beauty Purify Gold OVDJE.

POSTQUAM ROLL' ON PROTIV PODOČNJAKA

U trgovini Loco Natura su svjesni da se prilikom njege lica zaboravi na područje oko očiju koje zahtijeva posebnu pažnju i njegu. Upravo su ta posebna pažnja i njega zatvorene u maloj staklenci s masažnim valjkom koju Vam osigurava proizvod PostQuam Roll'on protiv podočnjaka.

Zbog problematičnih tamnih krugova oko očiju ili tvrdoglavih podočnjaka vizualno izgledamo stariji, a uz to nas čine umornima i neprivlačnima. Takve brige nitko ne želi i s njima se trebamo suočiti u pravo vrijeme i na primjeren način.

Foto: LocoNatura

PostQuam Roll'on je učinkovit, nekirurški, bez injekcijski i bezbolan odstranjivač podočnjaka s antistres učinkom, primjeren za nasljedne, starije i podočnjake koji nastaju zbog nedovoljno sna.

Ako želite stati na kraj tamnim krugovima oko područja očiju i osigurati si odgovarajuću njegu, ne samo lica nego i područja oko očiju, pogledajte ovu internet stranicu.

POSTQUAM RETINOL C - KREMA PROTIV BORA

Posebno mjesto u trgovini Loco Natura zauzimaju proizvodi koje tvrtka najduže prodaje. Jedan od takvih proizvoda je vrhunska krema protiv bora PostQuam Retinol C.

PostQuam Retinol C je krema protiv bora i krema protiv starenja s retinolom i vitaminom C. Namijenjena je zrelijoj koži jer restrukturira mrežu kolagena i vlakana koji podupiru kožu.

Foto: LocoNatura

Sastojak Retinol izglađuje bore, vlaži kožu i vraća joj elastičnost. Poznat je i po stimuliranju rasta stanica što dovodi do pomlađenog i svježeg izgleda kože. Vitamin C obnavlja nedostatak hranjivih tvari koje koža treba te je štiti od starenja. To je jedan od najučinkovitijih sastojaka protiv bora. Osim toga vitamin C je koristan u sintezi kolagena odgovornog za čvrstoću i elastičnost kože. Vitamin E u kombinaciji s vitaminom C značajno usporava proces starenja kože. Vitamin E je snažan antioksidans koji štiti stanice organizma od štetnih učinaka slobodnih radikala.

Krema PostQuam Retinol C doseže najviše kozmetičke standarde. Ukoliko želite provjeriti razliku između prirodnih krema koje ste upotrebljavali do sada i kremom protiv bora Retinol C, još danas naručite proizvod na ovoj internet stranici.

VEIN VANISH – KREMA ZA PROŠIRENE VENE I KAPILARE

Ako imate poteškoće s proširenim venama i kapilarama na nogama, trgovina Loco Natura ima rješenje za Vas. Bez obzira na starost i spol, od danas možete započeti svoju borbu protiv proširenih vena.

Vein Vanish je specijalizirana krema za smanjenje vidljivih paučinastih vena, kapilara i masnica na nogama. Posebna formula pod nazivom DMI Complex® koji sadrži ulje od šipka, vitamin E, ekstrakt arnike, aloe veru i neven, ne samo da pobrine da su vene i popucane kapilare znatno manje vidljive nego također sprječava njihov nastanak jer poboljšava strukturu kože i ubrzava cirkulaciju.

Foto: LocoNatura

Postoji više načina pomoću kojih se može riješiti problem proširenih vena, a krema Vein Vanish je jedno od najoptimalnijih rješenja s obzirom na upotrebu, učinkovitost i cijenu.

Ubrzo nakon početka korištenja Vein Vanish vaša će koža na problematičnim područjima dobiti ujednačen ten, a vene će početi blijediti. Nakon početka tretmana s kremom Vein Vanish koža će se na problematičnim predjelima postati izjednačena, a žile će početi blijediti.

Obzirom na vrstu i stupanj oboljenja, borba s proširenim venama može trajati tjednima pa i mjesecima, ali ne brinite jer u trgovini Loco Natura možete pronaći proizvod koji Vam odgovara. Vein Vanish je dostupan u akcijskom paketu s 3 ili 5 tuba kreme.

Više informacija o proizvodu i mogućnost narudžbe možete pogledati OVDJE.

GREY AWAY – SPREJ PROTIV SIJEDE KOSE

Svi koji se bore sa sijedom kosom i potroše previše novca na bojanje, u trgovini Loco Natura pronaći će nešto za sebe. I ne, to nije prirodno bojanje kose nego nešto inovativno. Gray Away je revolucionarni 4-tjedni tretman za uklanjanje sijede kose jer sijedu kosu vraća u vašu izvornu boju, jednostavno i bez bojanja.

Grey Away je tretman u obliku spreja koji sadrži sastojki koji znanstveno dokazano utječu na postupno tamnjenje kose, izgladi površinu i vrati izvornu fleksibilnost, čvrstoću i sjaj.

Foto: LocoNatura

Redovitim bojanjem kose trošimo novac i vrijeme, a i nezdravo je za naše tijelo. Grey Away sprej nije boja za kosu, on omogućava dugotrajan povrat boje.

Ako Vas zanima alternativno rješenje za vraćanje prirodne boje kose, pročitajte više o spreju Grey Away na ovoj internet stranici na kojoj ga možete i naručiti.

POSTQUAM THERAPY – ŠAMPON PROTIV ISPADANJA KOSE

Što u primjeru kada nam glavni problem ne stvara samo sijeda kosa, nego otpadanje kose? Postoji rješenje i za to – šampon protiv ispadanja kose PostQuam Therapy.

Uzroci otpadanja kose mogu biti različiti, npr. stres, promjene vremena, hormonske promjene ili genetika. Gubitak kose može se primjetiti više kod muške populacije zbog genetike, ali taj problem može se pojaviti i kod žena. Zbog toga je važno upotrijebiti odgovarajući šampon protiv otpadanja kose nakon što Vam se pojave prvi simptomi.

Foto: LocoNatura

PostQuam Therapy šampon protiv ispadanja kose sadrži formulu bogatu vitaminima i biljnim ekstraktima (soje i aloe vere) koji stimuliraju cirkulaciju krvi, učvršćuju vlakna i aktivno se bore protiv gubitka kose.

Ukoliko primjetite da Vam je kosa počela otpadati pravi je trenutak da usporite taj proces ili ga potpuno zaustavite, a najbolji šampon za to je PostQuam Therapy. Ako danas naručite šampon na ovoj internet stranici, zaustavit ćete otpadanje kose u najkraćem mogućem roku!

SLIMALL – ČAJ ZA MRŠAVLJENJE

Ponuda trgovine Loco Natura ne sastoji se samo od proizvoda za kozmetičku primjenu – kod njih se može naručiti i poseban čaj za mršavljenje SlimAll. Čaj je poseban je dolazi iz ekološke proizvodnje što dokazuje dobiven certifikat DE-EKO-039, pomoću njega se mršavi na zdrav i prirodan način.

Korištenje čaja SlimAll dokazano rješava probleme s viškom kilograma, a priporučaju ga i znanstvenici po cijelom svijetu jer je na svim testovima dosegao visoke rezultate.

Foto: LocoNatura

Trgovina Loco Natura jedinstvena je po tom što se uz čaj dobije 14 dnevna garancija. Za vrijeme trajanja garancije čaj možete koristiti, a postepeno ćete primjetiti promjene! Ukoliko nakon 2 tjedna ne budete zadovoljni čajem, preostale vrećice možete vratiti natrag i dobiti ćete 100% povrat novca! Obzirom na garanciju koju trgovina nudi, može se primjetiti da je sigurna u svoj proizvod i njegove pozitivne učinke.

Preporučamo Vam da pročitate o pozitivnim učincima čaja na internet stranici trgovine, tu proizvod možete i naručiti.

HOODIA – FLASTERI ZA MRŠAVLJENJE

Prekomjerna tjelesna težina postao je globalni problem. U trgovini Loco Natura svjesni su problema današnjice i zato su svojim kupcima ponudili još jedno revolucionarno rješenje na prirodan način – flastere za mršavljenje.

Flasteri Hoodia+TM sadrže kap glavni sastojak biljku Hoodia Gordonii koja se stoljećima upotrebljava za smanjenje apetita. Hoodia Gordonii potječe iz JAR-a, ekstrakt koji se upotrebljava u flasterima Hoodia je certificiran od odobrenih dobavljača i potpuno je siguran za upotrebu.

Flasteri podižu razinu energije i pomažu pri mršavljenju, a jednostavni su za upotrebu. Flaster zalijepite na kožu i ne skidate ga 24 sata, nakon 24 sata zamijenite ga novim flasterom. Upute za upotrebu proizvoda u hrvatskom jeziku nalaze se na pakiranju.

Ako želite više saznati o Hoodia flasterima ili ih naručiti možete na ovoj internet stranici.

Na internet stranici www.LocoNatura.com možete pogledate sve ostale proizvode koje nudi trgovina Loco Natura i – kako su nam obećali – uskoro će u prodaju dati i brojne druge kvalitetne proizvode.

Želimo vam ugodnu, zabavnu i sigurnu kupnju – a sve to je kod trgovine Loco Natura garantirano!

Trgovina je za hrvatske kupce omogućila i vrhunsku podršku preko telefona – za sva pitanja ih možete nazvati na broj 099 425 7254!

Slika: loconatura-logo (linkati na https://confirmedorder.com/advert/a.php?uid=IJTZWB

Tema: Promo sadržaj