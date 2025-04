Suludo! Prosvjedovale su pred ministarstvom, doveli su ih u marici: To mogu biti i vaša djeca

Jutros je na sud dovedena skupina aktivista koji su jučer blokirali ulaz u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a sve u znak prosvjeda prema hrvatskoj politici prema Palestincima i Izraelu. Aktivisti su istaknuli transparent "Prekinite sve veze s Izraelom! Stop genocidu" i izvikivali: "Free, free Palestine" te "Plenki, Plenki, gdje se kriješ, genocidu ruku miješ!"

Ispred Ministarstva bila je i interventna policija, a dio uhićenih noć je proveo u pritvorskoj ćeliji.

Nakon ročišta, pušteni su na slobodu.

- Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Ljudi koji su prosvjedovali ispred Ministarstva vanjskih poslova i vikali Free Palestine prenoćili su u pritvoru. Prenoćili su u pritvoru. Njih devet. Ova priča je jednostavna - došli su na vrata vaše djece koja su odlučila podići glas za obranu jednog naroda. A mi smo... - komentirala je Maja Sever.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman sve ke komentirao rekavši da aktivisti nisu ni prijavili prosvjed ni zatražili dozvolu da ga održe. Na sve je reagirala i Kuća ljudskih prava, koja je upozorila na kršenje prava na prosvjed i slobodu izražavanja te neprihvatljivo postupanje policije vezano uz uhićenje aktivistica i aktivista ispred MVEP-a.

- Aktivistice imaju pravo na iznošenje svog političkog stava i neslaganja s vanjskom politikom Vlade na to za to relevantnom mjestu, a to svakako je prostor ispred zgrade ministarstva vanjskih poslova. Privođenjem aktivistica s mjesta mirnog prosvjeda, policija je onemogućila ostvarivanje njihovog ljudskog prava na javno okupljanje i na slobodu izražavanja. Uhićenja, izricanje prekršajnih kazni i zadržavanje u pritvoru samo zbog sudjelovanja na mirnom prosvjedu restriktivne su mjere koje su u suprotnosti s praksom Europskog suda za ljudska prava koji je u nizu presuda opetovano utvrdio da pravo na slobodu mirnog okupljanja predstavlja osnovno pravo u demokratskom društvu i, poput prava na slobodu izražavanja, jedno je od temelja takvog društva. Prema tome, ono se ne bi trebalo tumačiti restriktivno, a samo sudjelovanje u mirnom prosvjedu ne može biti povod za oduzimanje slobode.

Usprkos nedorečenosti Zakona o javnom okupljanju u pogledu regulacije spontanih okupljanja, dosadašnja policijska praksa pretežito je bila nerestriktivna prema neprijavljenim prosvjedima do 20 građana. Jučerašnje policijsko postupanje suprotno je takvoj pozitivnoj praksi koja je olakšavala izražavanje legitimnih političkih i društvenih stavova koji su temelj svakog pluralističkog i demokratskog društva.

U demokratskom društvu neprihvatljivo je da policija uhićuje građane zbog javno izgovorene kritike - policija ima dužnost štiti slobodu okupljanja i omogućavati građanima da izraze svoje stavove kroz mirne prosvjede - rekli su.