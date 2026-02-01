Obavijesti

News

Komentari 4
ŠOKANTNE BROJKE PLUS+

Intervju Luka Korlaet: 'Nećete vjerovati koliko je gradskih prostora ilegalno naseljeno'

Piše Ena Katarina Haler,
Čitanje članka: 15 min
Intervju Luka Korlaet: 'Nećete vjerovati koliko je gradskih prostora ilegalno naseljeno'
Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

NOVI EXPRESS U velikom razgovoru, zagrebački dogradonačelnik i arhitekt Luka Korlaet prisjeća se odrastanja i školovanja u Zagrebu, te govori o planovima i vizijama gradske vlasti za budućnost grada

Admiral

Arhitekt, političar i sveučilišni profesor te zamjenik gradonačelnika Zagreba u dva mandata od 2021. godine, Luka Korlaet od 1. listopada 2007. godine član je Hrvatske komore arhitekata te član njezina Odbora za obrazovanje, a od 2009. do 2011. bio je članom izvršnog odbora Društva arhitekata Zagreba... U velikom razgovoru za Express donosi svoju životnu priču.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
OTKAZAN DOČEK! Igrači htjeli da pjeva Thompson, Grad je odbio
OGLASILI SE SLUŽBENO

OTKAZAN DOČEK! Igrači htjeli da pjeva Thompson, Grad je odbio

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura
IMOVINSKA KARTICA

Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

Bivši ministar, sada saborski zastupnik ispunio je novu imovinsku karticu i otkrio da je kupio skupocjeni sat...luksuzne satove vole i drugi političari, poput ministra Fuchsa, Grlića Radmana i Branke Juričev-Martinčev
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026