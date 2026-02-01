NOVI EXPRESS U velikom razgovoru, zagrebački dogradonačelnik i arhitekt Luka Korlaet prisjeća se odrastanja i školovanja u Zagrebu, te govori o planovima i vizijama gradske vlasti za budućnost grada
Intervju Luka Korlaet: 'Nećete vjerovati koliko je gradskih prostora ilegalno naseljeno'
Arhitekt, političar i sveučilišni profesor te zamjenik gradonačelnika Zagreba u dva mandata od 2021. godine, Luka Korlaet od 1. listopada 2007. godine član je Hrvatske komore arhitekata te član njezina Odbora za obrazovanje, a od 2009. do 2011. bio je članom izvršnog odbora Društva arhitekata Zagreba... U velikom razgovoru za Express donosi svoju životnu priču.
