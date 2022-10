Intervju s Nikolom Grmojom: 'Ne osvećujem se premijeru, želim mu sve najbolje u životu'

Hrvatsku i dalje potresa afera INA, a muke premijeru Andreju Plenkoviću zadaje Nikola Grmoja (Most), koji javnim saslušanjima aktera pred Antikorupcijskim vijećem želi, kako kaže, rasvijetliti kriminal i veleizdaju u i oko INA-e. S druge strane, HDZ ta saslušanja proglašava protuzakonitima, iako to prije ove afere nitko nije dovodio u pitanje. Stava je da Vijeće u kojemu većinu ima oporba, a kojim predsjedava, postaje glavni problem za vladajuće. Odbijanje premijera da dođe pred članove Vijeća za njega je pokazatelj kako se boji slučaja INA. Uvjeren je da je Plenković već bivši, samo nitko u HDZ-u mu nema hrabrosti to reći. Pitali smo ga i tko je po njemu alternativa aktualnom premijeru te s kojim strankama Most planira graditi saveze na idućim parlamentarnim izborima.