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KOLUMNA JAMES B. FOLEYA PLUS+

Intimni zapisi iz Ankare: Donald i NATO između laskanja i kaosa

Piše James B. Foley, bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj,
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Intimni zapisi iz Ankare: Donald i NATO između laskanja i kaosa
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
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Kako objasniti Trumpovu promjenu politike i uspješan ishod summita? Postoji jednostavno objašnjenje koje se može sažeti u jednu riječ: laskanje

Posljednjih nekoliko tjedana bilo je vrtoglavo razdoblje u američkoj vanjskoj politici. Predsjednik Trump nazočio je NATO summitu naizgled spreman uzdrmati savez, ali je na kraju proglasio sastanke festivalom jedinstva i ljubavi. Napustivši svoj uobičajeni prijezir prema Ukrajini, obasuo je hvalama Volodimira Zelenskog i udovoljio njegovu zahtjevu da se odobri ukrajinska proizvodnja presretača za raketni sustav Patriot.

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