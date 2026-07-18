Kako objasniti Trumpovu promjenu politike i uspješan ishod summita? Postoji jednostavno objašnjenje koje se može sažeti u jednu riječ: laskanje
KOLUMNA JAMES B. FOLEYA PLUS+
Intimni zapisi iz Ankare: Donald i NATO između laskanja i kaosa
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Posljednjih nekoliko tjedana bilo je vrtoglavo razdoblje u američkoj vanjskoj politici. Predsjednik Trump nazočio je NATO summitu naizgled spreman uzdrmati savez, ali je na kraju proglasio sastanke festivalom jedinstva i ljubavi. Napustivši svoj uobičajeni prijezir prema Ukrajini, obasuo je hvalama Volodimira Zelenskog i udovoljio njegovu zahtjevu da se odobri ukrajinska proizvodnja presretača za raketni sustav Patriot.
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