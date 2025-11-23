Obavijesti

RASTE BROJ JEDINKI

Invazija divljih svinja na otoku Ugljanu kod Zadra. Mještani: 'Ima ih više nego stanovnika'

Piše Veronika Miloševski,
Broj divljih svinja u Istri i dalje raste, danas su šetale uz cestu nedaleko od Pule | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Divlje svinje brzo se razmnožavaju pa problem uskoro može postati i veći. Ženke mogu biti opasne kad imaju mlade, ali inače se boje ljudi

U ovoj godini na je na otoku Ugljanu kod Zadra odstrijeljeno više od 150 divljih svinja, izvještava HRT. U vrtovima i otpadu nađu hranu. Među zaraslim gromačama osjećaju se zaštićeno. Pretpostavlja se da su divlje svinje došle s obližnjeg otoka Pašmana i to ne cestovnim putem preko mosta, već onim pomorskim.

- Dođe ona u mjesto, među kuće. Na doručak, u vrt - rekao je Davor iz Kukljice.

- Obično ne izlazim noću, danju idem, ali osvrćem se uvijek - navodi Zdenka. 

- Ima ih više na otoku, nego stanovnika. Imaju neki ljudi koncesiju i od toga profit, a one nama prave štetu - pojašnjava Mojmir.

Divlje svinje brzo se razmnožavaju pa problem uskoro može postati i veći. Ženke mogu biti opasne kad imaju mlade, ali inače se boje ljudi.

- Do sada u Hrvatskoj nikada nije zabilježen napad svinje na čovjeka, osim u pojedinim slučajevima u lovu, na civile nikad nije zabilježen - navodi ovlaštenik prava lova na otoku Ugljanu Željko Martinović.

Dok oni "zelenijih" pogleda kažu da su ljudi prvi uništili njihova staništa, drugi pak prozivaju lovce.

- Pa mi konkretno u naseljenom području općine Kukljica nemamo nikakvih ovlasti. Rješenje je da Općina Kukljica napravi Program zaštite divljači na svom području, na kojem bi se onda mogle poduzimati zakonske mjere - objašnjava Martinović.

Na temelju programa zaštite divljači, koji je dužna imati svaka općina, mogao bi se provesti izvanredni lov u naselju. Zašto ga općina Kukljica nema, načelnik nije želio komentirati.

