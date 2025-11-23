Divlje svinje brzo se razmnožavaju pa problem uskoro može postati i veći. Ženke mogu biti opasne kad imaju mlade, ali inače se boje ljudi
Invazija divljih svinja na otoku Ugljanu kod Zadra. Mještani: 'Ima ih više nego stanovnika'
U ovoj godini na je na otoku Ugljanu kod Zadra odstrijeljeno više od 150 divljih svinja, izvještava HRT. U vrtovima i otpadu nađu hranu. Među zaraslim gromačama osjećaju se zaštićeno. Pretpostavlja se da su divlje svinje došle s obližnjeg otoka Pašmana i to ne cestovnim putem preko mosta, već onim pomorskim.
- Dođe ona u mjesto, među kuće. Na doručak, u vrt - rekao je Davor iz Kukljice.
- Obično ne izlazim noću, danju idem, ali osvrćem se uvijek - navodi Zdenka.
- Ima ih više na otoku, nego stanovnika. Imaju neki ljudi koncesiju i od toga profit, a one nama prave štetu - pojašnjava Mojmir.
Divlje svinje brzo se razmnožavaju pa problem uskoro može postati i veći. Ženke mogu biti opasne kad imaju mlade, ali inače se boje ljudi.
- Do sada u Hrvatskoj nikada nije zabilježen napad svinje na čovjeka, osim u pojedinim slučajevima u lovu, na civile nikad nije zabilježen - navodi ovlaštenik prava lova na otoku Ugljanu Željko Martinović.
Dok oni "zelenijih" pogleda kažu da su ljudi prvi uništili njihova staništa, drugi pak prozivaju lovce.
- Pa mi konkretno u naseljenom području općine Kukljica nemamo nikakvih ovlasti. Rješenje je da Općina Kukljica napravi Program zaštite divljači na svom području, na kojem bi se onda mogle poduzimati zakonske mjere - objašnjava Martinović.
Na temelju programa zaštite divljači, koji je dužna imati svaka općina, mogao bi se provesti izvanredni lov u naselju. Zašto ga općina Kukljica nema, načelnik nije želio komentirati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+