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DETALJI INCIDENTA

Irac (22) je u Novalji napao policiju, bio je pijan i drogiran. Poslali ga u istražni zatvor

Piše HINA,
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Irac (22) je u Novalji napao policiju, bio je pijan i drogiran. Poslali ga u istražni zatvor
Foto: Profimedia
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Prema ranijem policijskom izvješću, incident se dogodio prošle subote tijekom intervencije zbog narušavanja javnog reda i mira ispred ugostiteljskog objekta u Novalji.

Dvadesetdvogodišnjem Ircu Roryju Byrneu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nakon incidenta u Novalji u kojem je, prema sumnjama tužiteljstva, pokušao prisilom spriječiti policajce u obavljanju službene dužnosti.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru izvijestilo je u petak, ne navodeći identitet osumnjičenika, da je ispitalo 22-godišnjeg državljanina Irske zbog sumnje na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi u pokušaju te predložilo određivanje istražnog zatvora, što je sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičenik je u srpnju ove godine u Novalji, tijekom policijskog postupanja zbog događaja s obilježjima prekršaja, vrijeđao policijske službenike, bacio predmet prema jednom od njih, a potom pokušao odgurnuti i udariti policajca te se prilikom uhićenja aktivno opirao.

Prema ranijem policijskom izvješću, incident se dogodio prošle subote tijekom intervencije zbog narušavanja javnog reda i mira ispred ugostiteljskog objekta u Novalji.

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Slučaj 22-godišnjeg irskog državljanina Roryja Byrnea posljednjih je dana privukao pozornost hrvatskih i irskih medija nakon što je njegova obitelj ustvrdila da mu tijekom boravka u istražnom zatvoru nije bila osigurana odgovarajuća terapija za dijabetes tipa 1 te zatražila njegov premještaj u bolnicu.

Hrvatska policija, Ministarstvo pravosuđa te Županijski sud u Zadru odbacili su te tvrdnje, ističući da mu je od uhićenja pružena potrebna zdravstvena skrb, uključujući liječničke preglede i terapiju, te da istražni zatvorenici imaju osiguranu medicinsku skrb u zatvorskom sustavu, a po potrebi i izvan njega.

Irsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da Byrneu pruža konzularnu pomoć, dok je irski zastupnik Conor McGuinness pozvao da mu se osigura odgovarajuća zdravstvena skrb.

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