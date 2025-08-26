Iračanin mamio maloljetnicu na intimni susret pa dobio batine, završio je u bolnici s prijavom

Iračanin (29), koji već duže vrijeme živi i radi u Hrvatskoj, "zaradio" je prošlog tjedna kaznenu prijavu zbog mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba. Kako doznajemo, sve se odvijalo na širem zagrebačkom području, a strani državljanin je na intimno druženje mamio maloljetnicu mlađu od 15 godina. Njih se dvoje, neslužbeno smo doznali, poznaju iz viđenja te je maloljetnici u nekoliko navrata znao ponuditi da s njim puši "joint", što bi ona povremeno i prihvatila. Potom joj je počeo slati poruke putem interneta koje su s vremenom postajale sve eksplicitnije.

Ubrzo se dovoljno "ohrabrio" kako bi je pozvao na sastanak, no taj susret nije prošao kako se 29-godišnjak nadao.

Naime, kako smo doznali, curica na dogovor nije došla sama nego je dovela svoje društvo. Tako je pohotni Iračanin na kraju dobio batine i završio u bolnici na liječenju.

Određen mu je i istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Kako neslužbeno doznajemo, riječ o osobi koja je od ranije poznata policiji, no zbog drugog kaznenog djela.

Ukoliko mu se dokaže krivnja za kazneno djelo mamljenja djece prijeti mu kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.