Obavijesti

News

Komentari 0
BLOKADA TJESNACA

Irak smanjuje proizvodnju nafte zbog velikih zastoja u tranzitu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Irak smanjuje proizvodnju nafte zbog velikih zastoja u tranzitu
Foto: Benoit Tessier

Basra Oil Company planira drastično smanjiti proizvodnju na devet južnih polja, s četiri milijuna na milijun barela dnevno, dok se fokus prebacuje na plin za domaću proizvodnju struje nakon zastoja u tranzitu

Admiral

Iračka naftna tvrtka Basra planira drastično smanjiti proizvodnju nafte na brojnim poljima na jugu u sklopu plana za hitne slučajeve koji je aktiviran zbog zastoja tranzita kroz Hormuški tjesnac i prebaciti težište na plin za domaću proizvodnju struje, naveli su izvori iz industrije za novinsku agenciju Iraqi News. Plan bi u četiri faze zakočio ili zaustavio aktivnosti na devet polja u južnom Iraku, smanjujući proizvodnju s oko četiri milijuna barela dnevno na samo oko milijun barela dnevno. U prvoj fazi obustavljena je proizvodnja u naftnom polju Rumaila, drugom po veličini u svijetu. Brodovi ne dolaze po naftu zbog iranske blokade Hormuškog tjesnaca pa su spremnici puni, rekli su dužnosnici u utorak.

OD A DO Ž ABECEDA RATA U IRANU Sukob na Bliskom istoku svaki dan sve više eskalira, prijeti velika kriza
ABECEDA RATA U IRANU Sukob na Bliskom istoku svaki dan sve više eskalira, prijeti velika kriza

Rumaila po nekim procjenama proizvodi oko 1,4 milijuna barela nafte dnevno. Iduće faze trebale bi obuhvatiti još polja na jugu kako bi se aktivnost prilagodila ograničenim rutama za izvoz. Prema riječima dužnosnika, iračko ministarstvo nafte ističe važnost stabilne opskrbe plinom kako bi se podržala domaća proizvodnja električne energije.

Otprema nafte kroz Hormuški tjesnac gotovo je stala nakon napada SAD-a i Izraela na Iran. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i na američke vojne baze u zemljama uz Perzijski zaljev, a vojska je zbog rata preuzela kontrolu nad tjesnacem, zabranivši prolaz brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i europskim zemljama. Iranski dronovi mjestimično su oštetili i energetsku infrastrukturu regije u regiji.

SEDMI DAN RATA Kremlj: Rat u Iranu povećao potražnju za našim energentima
Kremlj: Rat u Iranu povećao potražnju za našim energentima

Saudijski naftni div Saudi Aramco preventivno je, po navodima izvora u industriji, obustavio preradu u rafineriji u Ras Tanuri koja prerađuje 550 tisuća barela nafte dnevno i ključan je izvozni terminal za saudijsku naftu. Katar je pak obustavio isporuke ukapljenog plina. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izrael žestoko udara na Bejrut, Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael žestoko udara na Bejrut, Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec
EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'
SWINGANJE UZ TAMBURICE

EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'

Slavonija bruji, organizatori kažu: Nije to Sodoma i Gomora nego druženje i upoznavanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026