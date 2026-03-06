Irak smanjuje proizvodnju nafte zbog velikih zastoja u tranzitu

Iračka naftna tvrtka Basra planira drastično smanjiti proizvodnju nafte na brojnim poljima na jugu u sklopu plana za hitne slučajeve koji je aktiviran zbog zastoja tranzita kroz Hormuški tjesnac i prebaciti težište na plin za domaću proizvodnju struje, naveli su izvori iz industrije za novinsku agenciju Iraqi News. Plan bi u četiri faze zakočio ili zaustavio aktivnosti na devet polja u južnom Iraku, smanjujući proizvodnju s oko četiri milijuna barela dnevno na samo oko milijun barela dnevno. U prvoj fazi obustavljena je proizvodnja u naftnom polju Rumaila, drugom po veličini u svijetu. Brodovi ne dolaze po naftu zbog iranske blokade Hormuškog tjesnaca pa su spremnici puni, rekli su dužnosnici u utorak.

Rumaila po nekim procjenama proizvodi oko 1,4 milijuna barela nafte dnevno. Iduće faze trebale bi obuhvatiti još polja na jugu kako bi se aktivnost prilagodila ograničenim rutama za izvoz. Prema riječima dužnosnika, iračko ministarstvo nafte ističe važnost stabilne opskrbe plinom kako bi se podržala domaća proizvodnja električne energije.

Otprema nafte kroz Hormuški tjesnac gotovo je stala nakon napada SAD-a i Izraela na Iran. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i na američke vojne baze u zemljama uz Perzijski zaljev, a vojska je zbog rata preuzela kontrolu nad tjesnacem, zabranivši prolaz brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i europskim zemljama. Iranski dronovi mjestimično su oštetili i energetsku infrastrukturu regije u regiji.

Saudijski naftni div Saudi Aramco preventivno je, po navodima izvora u industriji, obustavio preradu u rafineriji u Ras Tanuri koja prerađuje 550 tisuća barela nafte dnevno i ključan je izvozni terminal za saudijsku naftu. Katar je pak obustavio isporuke ukapljenog plina.