Irak upozorio SAD: Naš zračni prostor ne koristite za napade

Irački zračni prostor ne smije se koristiti za napade na susjedne zemlje, rekao je u utorak irački premijer Mohamad Šija al-Sudani u telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom. Od početka ofenzive koju su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael protiv Irana, a napad je zahvatio gotovo cijeli Bliski istok, irački zračni prostor svakodnevno prelijeću zrakoplovi u smjeru iranskog teritorija ili ga nadlijeću rakete koje ispaljuje Teheran. U svome pozivu i razgovoru s Rubiom irački je premijer istaknuo kako je "važno da se zajamči da se irački zračni prostor, teritorij i teritorijalne vode ne koriste za vojne akcije usmjerene na susjedne zemlje ili neko drugo područje u regiji", objavljeno je iz Sudanijeva ureda.

Premijer je odbacio "svaki pokušaj uvlačenja zemlje u aktualne sukobe", kao i da "bilo koja od uključenih strana povrijedi irački zračni prostor".

Iran ima znatan utjecaj u Iraku u kojemu podupire djelovanje naoružanih skupina, čija je politička i ekonomska uloga posljednjih godina ojačala.

Desetljećima su čelnici zemlje održavali delikatan balans po tom pitanju, nastojeći pomiriti ovakav savez s Teheranom, a i partnerstvo s Washingtonom.

Rubio je u razgovoru "osudio terorističke napade koje su izveli Iran i njegove savezničke milicije u Iraku", posebno protiv autonomne regije Kurdistan na sjeveru zemlje, objavio je State Department.

Pozvao je Irak da "poduzme sve potrebne mjere kako bi se zaštitilo američko diplomatsko osoblje, ali i objekti". U subotu je rakete ispaljene na američko veleposlanstvo u Bagdadu presrela protuzračna obrana.

Dronovi i raketna vatra sporadično ciljaju međunarodnu zračnu luku Bagdad u kojoj je smješten američki diplomatski centar, nedaleko je vojna baza, a tu su i naftna postrojenja, dok su iračke oružane frakcije, saveznice Teherana angažirane u sukobu na Bliskom istoku.