Iran: 'Američke ideje o našem nuklearnom oružju? Ma, to je sve totalna suprotnost od nas'

"Zahtjevi i ideje" Sjedinjenih Država u pogledu iranskoga nuklearnog programa u suprotnosti su sa zahtjevima Teherana, rekao je u Reutersu u srijedu visoki iranski dužnosnik, komentirajući izjavu američkog potpredsjednika JD-a Vancea po kojoj Teheran mora smanjiti obogaćenje uranija kako bi okončao sukob s Washingtonom.

"Vanceove izjave su zapravo ideje i zahtjevi Washingtona (...) Amerikanci imaju pravo iznositi svoje zahtjeve i ideje, no oni su u suprotnosti sa zahtjevima Irana", rekao je iranski dužnosnik koji je uključen u neizravne pregovore sa Sjedinjenim Državama.

Dodao je da se pregovori sa SAD-om o iranskome nuklearnom programu trenutno ne vode i da Washington mora najprije ispuniti uvjete Teherana prije nego što se pregovori uopće pokrenu.

Istaknuo je i da američko priznavanje iranskog prava na obogaćenje nuklearnog materijala predstavlja "crvenu liniju" Teheran, ali da se o pojedinostima samog procesa može raspravljati i kasnije.

JD Vance je u ekskluzivnom intervjuu Reutersu rekao da Iran mora "znatno" smanjiti svoje kapacitete za obogaćenje uranija kako bi ispunio zahtjeve SAD-a i okončao sedmomjesečni rat dviju zemalja.

Kao dugogodišnji protivnik američkog uključivanja u strane ratove Vance je preuzeo vodeću ulogu u pregovorima o rješenju sukoba te je u lipnju posredovao u postizanju privremenog mirovnog sporazuma koji se ubrzo raspao. Rat je uzdrmao globalna energetska tržišta i postao politički teret za predsjednika Donalda Trumpa i njegove republikance uoči kongresnih izbora u studenome.

Kazao je da SAD pregovara s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom i ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem. No nije jasno koliku oni stvarnu ovlast imaju unutar iranske strukture vlasti, nakon što je u američko-izraelskim napadima na početku rata ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Vance je rekao da je osobno razgovarao s vojnim zapovjednicima na terenu kako bi procijenio stanje na bojištu. Odbacio je zabrinutost zbog nedostatka ključnog streljiva i dodao da iranske snage povremeno uspijevaju napasti trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, ali uglavnom nisu u stanju spriječiti izvoz energenata kroz taj plovni put.