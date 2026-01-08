Iran gori, vlasti ugasile internet Trump im prijeti: 'Ako krenu u masakr - platit će pakao...!'

Iran je već 11 dana u plamenu. Masovni prosvjedi, potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmaknuli su kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom.

Stanovnici iz više dijelova zemlje svjedoče da su im internetske veze naglo prekinute, dok je mobilni internet u nekim većim gradovima potpuno nestao. U zapadnoj pokrajini Kermanšah, jednoj od najpogođenijih nemirima, organizacija NetBlocks zabilježila je potpuni kolaps rada glavnog operatera TCI-ja.

Prosvjedi bukte, režim gubi tlo pod nogama

Sve je počelo u Teheranu, gdje su na ulice izašli bijesni trgovci, ali se bunt munjevito proširio na gotovo cijelu zemlju. Razlog? Sve dublja ekonomska kriza i slobodan pad iranskog rijala.

Nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR) objavila je da su iranske snage kraja prosinca ubile najmanje 45 prosvjednika.

Pozive na izlazak na ulice uputio je Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, koji živi u egzilu. Njegovo ime sve se češće čuje na prosvjedima, zajedno sa sloganima protiv vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija.

BBC potvrdio snimke: 'Ovo je cijela zemlja'

BBC Persian analizirao je i potvrdio autentičnost brojnih snimki koje stižu iz Teherana, sjevernih pokrajina Mazandaran i Golestan, Ardabila na sjeverozapadu, ali i s juga zemlje.

Najveće iznenađenje stiže s otoka Kish, luksuznog turističkog središta u Perzijskom zaljevu, često nazivanog 'iranskim Dubaijem'. Stotine ljudi ondje su marširale ulicama, uz pljesak i skandiranje, što je jasan znak da se pobuna proširila i na mjesta koja su dosad bila simbol režimske kontrole i privilegija.

Prosvjednici zauzimaju zgrade

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je da su demonstranti u zapadnim dijelovima Irana uspjeli preuzeti kontrolu nad lokalnim državnim institucijama i sigurnosnim bazama.

Analitičari upozoravaju da to ukazuje na ozbiljne pukotine u režimskom aparatu sile. Snage sigurnosti, navode, suočene su s nedostatkom ljudi, opreme i logistikom, dok istovremeno pokušavaju gasiti stotine žarišta pobune diljem zemlje.

Zapaljen simbol moći: Gore slike Soleimanija

U samom središtu Teherana dogodio se čin koji je odjeknuo Iranom i svijetom. Prosvjednici su zapalili golemi transparent s likom Qasema Soleimanija i drugih zapovjednika Revolucionarne garde.

Soleimani, najmoćniji vojni čovjek Irana i zapovjednik elitnih Quds snaga, godinama je bio uzdizan kao simbol režimske snage. Nakon što je ubijen u američkom zračnom napadu 2020., pretvoren je u gotovo svet lik. Upravo zato paljenje njegovih slika nosi golemu simboličku težinu.

Unatoč blokadi interneta, snimke su se munjevito proširile društvenim mrežama.

Trump: 'Ako krenu ubijati, udarit ćemo ih ekstremnom silom'

U cijelu krizu izravno se uključio i američki predsjednik Donald Trump. U intervjuu radijskom voditelju Hughu Hewittu poslao je oštru poruku Teheranu.

– Jasno smo im dali do znanja: ako krenu u masovno ubijanje ljudi, odgovorit ćemo ekstremnom silom – rekao je Trump, dodavši da SAD situaciju prati 'vrlo pozorn'.

Otkrio je i da je Iranu upućena privatna poruka, još oštrija od javne, u kojoj se upozorava da će u slučaju krvoprolića 'platiti pakao'.

Na pitanje što poručuje Irancima, Trump je bio kratak:

– Držite se svoje slobode.

Ovo je već drugo ovakvo upozorenje Washingtona u manje od tjedan dana, što mnogi tumače kao znak visoke razine pripravnosti SAD-a.

Khamenei navodno sprema bijeg?

Britanski The Times objavio je, pozivajući se na obavještajne izvore, da je vrhovni vođa Ali Khamenei (86) razradio hitni plan evakuacije u Rusiju.

Prema tom 'Planu B', u slučaju potpunog sloma sigurnosti u Teheranu osigurao bi se koridor za Khameneija, članove njegove obitelji i dvadesetak najbližih suradnika. Navodno je svjestan da bi se prosvjedni obruč oko glavnog grada mogao zatvoriti brže nego što režim očekuje.