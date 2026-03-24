Iran ima novog šefa sigurnosti

Iran je u utorak imenovao bivšeg zapovjednika Revolucionarne garde Mohammada Baqera Zolqadra novim glavnim tajnikom Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC), nakon što je dosadašnji čelnik Ali Larijani poginuo prošlog tjedna u američko-izraelskim napadima. Informaciju o imenovanju objavio je zamjenik iranskog predsjednika za komunikacije putem društvene mreže X.

Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, kojim formalno predsjeda predsjednik Masoud Pezeshkian, ključno je tijelo za koordinaciju sigurnosne i vanjske politike zemlje. U njegovu radu sudjeluju najviši vojni, obavještajni i državni dužnosnici, kao i predstavnici vrhovnog vođe koji ima konačnu riječ u svim državnim pitanjima, prenosi Reuters.

Zolqadr se smatra istaknutim predstavnikom tvrde političke struje u Iranu. Riječ je o bivšem zapovjedniku Revolucionarne garde koji je tijekom karijere obnašao niz visokih sigurnosnih funkcija, uključujući dužnost zamjenika ministra unutarnjih poslova za sigurnost, zamjenika u glavnom stožeru oružanih snaga te savjetnika čelnika pravosuđa za prevenciju kriminala.

Također je vodio izborni stožer konzervativne političke grupacije Narodni front snaga islamske revolucije, a od 2022. godine bio je tajnik Vijeća za utvrđivanje državnog interesa, tijela koje rješava sporove između parlamenta i Vijeća čuvara – institucije sastavljene od klerika i pravnika koja nadzire izbore i može blokirati zakone.

Imenovanje dolazi u trenutku pojačanih napetosti u regiji, nakon nedavnih napada u kojima je ubijen Larijani, jedan od najutjecajnijih sigurnosnih dužnosnika u Iranu.