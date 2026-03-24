Komentari 1
NAKON NAPADA

Iran ima novog šefa sigurnosti

Piše Ivan Jukić,
Iran ima novog šefa sigurnosti
Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, kojim formalno predsjeda predsjednik Masoud Pezeshkian, ključno je tijelo za koordinaciju sigurnosne i vanjske politike zemlje

Iran je u utorak imenovao bivšeg zapovjednika Revolucionarne garde Mohammada Baqera Zolqadra novim glavnim tajnikom Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC), nakon što je dosadašnji čelnik Ali Larijani poginuo prošlog tjedna u američko-izraelskim napadima. Informaciju o imenovanju objavio je zamjenik iranskog predsjednika za komunikacije putem društvene mreže X.

Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, kojim formalno predsjeda predsjednik Masoud Pezeshkian, ključno je tijelo za koordinaciju sigurnosne i vanjske politike zemlje. U njegovu radu sudjeluju najviši vojni, obavještajni i državni dužnosnici, kao i predstavnici vrhovnog vođe koji ima konačnu riječ u svim državnim pitanjima, prenosi Reuters.

IZ MINUTE U MINUTU VIDEO Filipini proglasili nacionalnu energetsku krizu. Iran: Idemo do pobjede!
VIDEO Filipini proglasili nacionalnu energetsku krizu. Iran: Idemo do pobjede!

Zolqadr se smatra istaknutim predstavnikom tvrde političke struje u Iranu. Riječ je o bivšem zapovjedniku Revolucionarne garde koji je tijekom karijere obnašao niz visokih sigurnosnih funkcija, uključujući dužnost zamjenika ministra unutarnjih poslova za sigurnost, zamjenika u glavnom stožeru oružanih snaga te savjetnika čelnika pravosuđa za prevenciju kriminala.

Također je vodio izborni stožer konzervativne političke grupacije Narodni front snaga islamske revolucije, a od 2022. godine bio je tajnik Vijeća za utvrđivanje državnog interesa, tijela koje rješava sporove između parlamenta i Vijeća čuvara – institucije sastavljene od klerika i pravnika koja nadzire izbore i može blokirati zakone.

Imenovanje dolazi u trenutku pojačanih napetosti u regiji, nakon nedavnih napada u kojima je ubijen Larijani, jedan od najutjecajnijih sigurnosnih dužnosnika u Iranu.

Komentari 1
