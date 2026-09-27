Iran inzistira na diplomatskom rješenju nakon što je Trump odbacio mirovni plan

Iran je u nedjelju istaknuo kako samo diplomacija može riješiti sukob sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da odbacuje iranski prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje sukoba.

"Naši su uvjeti jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta", objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči na društvenim mrežama. "Samo dogovoreno rješenje može ih izvući iz ovog zastoja."

Iran je ranije ovog tjedna na Općoj skupštini UN-a u New Yorku objavio mirovni prijedlog, navodeći da je on proslijeđen Amerikancima putem katarskih posrednika. Trump je u subotu rekao da odbacuje plan te ustvrdio da očaj tjera Irance da traže dogovor o tom ključnom pomorskom prolazu.

"Žele odmah postići dogovor o otvaranju Hormuškog tjesnaca jer trpe teške gubitke", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Unatoč Trumpovim javnim izjavama, posrednici koji olakšavaju pregovore između SAD-a i Irana nisu službeno prenijeli američko odbijanje plana, prema riječima Aragčija.

"Čekamo da nam posrednici prenesu konačna stajališta, a na temelju njih donijet ćemo odluku", objavio je Aragči.

SAD je uveo gospodarsku blokadu Irana kako bi izvršio pritisak na Teheran da zaustavi napade na plovila u Hormuškom tjesnacu; ti su napadi drastično smanjili pomorski promet tim područjem, unatoč tome što Trump opetovano tvrdi da SAD kontrolira taj prolaz.

List The Wall Street Journal prvi je izvijestio da je Trump odbacio iranski prijedlog, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike. Navodi se da je Trump privatno izražavao sumnju da će Iran ispuniti njegove zahtjeve te da je suradnicima rekao kako smatra vjerojatnim nastavak kampanje bombardiranja nakon američkih izbora na sredini mandata u studenom.

Američki dužnosnik ranije je izjavio da su razgovori s Iranom putem posrednika bili "pozitivni i konstruktivni".

Sukob poremetio opskrbu naftom i naštetio globalnom gospodarstvu

Iranci su također stupili u kontakt sa svojim saudijskim suparnicima u vezi s Hormuškim tjesnacem, naglašavajući ulog sukoba koji traje već sedam mjeseci, a koji je poremetio protok nafte kroz ključni pomorski put i negativno utjecao na globalno gospodarstvo.

Aragči je u petak u Ujedinjenim narodima izjavio novinarima da bi predloženi sporazum pokrenuo sedmodnevno odbrojavanje do ponovnog otvaranja tjesnaca i doveo do prekida borbi u regiji.

"Ako postoji ozbiljna namjera američke strane da se postigne dogovor i ponovno otvori Hormuški tjesnac, sve je sada spremno", rekao je Aragči. Ako bi SAD pristao, zaraćene strane mogle bi započeti šire pregovore "o temama oko kojih postoji obostrani dogovor".

To bi potencijalno moglo uključivati ​​rasprave o iranskom nuklearnom programu. Trump je izjavio da Teheran nikada ne smije doći u posjed nuklearne bombe, dok je visoki iranski dužnosnik za Reuters rekao da Iran neće pokazati nikakvu fleksibilnost po pitanju svog nuklearnog programa, čak i ako SAD prihvati njihov mirovni sporazum.

Iran neće pristati ni na kakve ustupke vezane uz svoja prava, uključujući obogaćivanje uranija ili izvoz visoko obogaćenog uranija iz zemlje, rekao je dužnosnik.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u intervjuu za CBS-ovu emisiju "Face the Nation" izjavio je da je Teheran spreman za pregovore o svom nuklearnom programu i drugim pitanjima, ali da neće prihvatiti "zlostavljanje ili prisilu".

"Iran ne traži rat, ali će se braniti od pritisaka, prijetnji i napada", rekao je Pezeškijan, dodajući da je već postignut dogovor kako "ne bismo trebali razvijati nuklearno oružje".

Prethodni diplomatski pokušaji nisu uspjeli okončati rat koji je započeo 28. veljače američkim i izraelskim napadima.

Od tada se rat odvijao kroz izmjenu razdoblja zatišja i ponovnih napada, pri čemu su poginule tisuće ljudi, a istovremeno su oslabljene iranske konvencionalne snage i nanesena šteta iranskom gospodarstvu koje je već bilo u lošem stanju. Iran i njegovi saveznici uzvratili su širenjem sukoba na cijelu regiju. Iran je napao američke saveznike u Zaljevu bespilotnim letjelicama i projektilima, dok su njegovi saveznici Hutisti u Jemenu gađali saudijske interese.

(Hina) xln yln