PREDSJEDNIK PEZEŠKIAN:

'Iran može prevladati svako ponovno uvođenje sankcija'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Iran's Presidential website/REUT

Odluka Vijeća sigurnosti uslijedila je u petak nakon što su Velika Britanija, Francuska i Njemačka prošlog mjeseca pokrenule 30-dnevni proces ponovnog uvođenja sankcija

Iranski predsjednik Masud Pezeškian obećao je u subotu da će Iran prevladati svako ponovno uvođenje sankcija putem takozvanog "snapback" mehanizma, nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a glasalo protiv trajnog ukidanja sankcija Teheranu. "'Snapbackom' blokiraju put, ali mozgovi i misli su ti koji otvaraju ili grade put", rekao je Pezeškian u obraćanju koje je prenijela državna televizija.

"Ne mogu nas zaustaviti. Mogu napasti naš Natanz ili Fordo (nuklearna postrojenja koja su SAD i Izrael napali u lipnju), ali nisu svjesni da su ljudi izgradili i da će obnoviti Natanz", rekao je Pezeškian.

Odluka Vijeća sigurnosti uslijedila je u petak nakon što su Velika Britanija, Francuska i Njemačka prošlog mjeseca pokrenule 30-dnevni proces ponovnog uvođenja sankcija, optužujući Teheran da se ne pridržava sporazuma sa svjetskim silama iz 2015., čiji je cilj bio spriječiti razvoj nuklearnog oružja.

Iran poriče da ima takvu namjeru.

DALI ZELENO SVJETLO UN odobrio ponovno uvođenje sankcija protiv Teherana
UN odobrio ponovno uvođenje sankcija protiv Teherana

"Nikada se nećemo predati pred pretjeranim zahtjevima jer imamo moć promijeniti situaciju", citirali su Pezeškiana državni mediji.

Sankcije UN-a mogle bi biti ponovno uvedene Iranu osim ako se ne postigne dogovor o odgodi između Teherana i ključnih europskih sila u roku od otprilike tjedan dana.

Ponovno bi se uveo embargo na oružje, zabrana obogaćivanja i prerade uranija, zabrana aktivnosti s balističkim projektilima sposobnim za nošenje nuklearnog oružja, globalno zamrzavanje imovine i zabrana putovanja iranskim pojedincima i subjektima.

