Iran najavio brza suđenja uhićenim prosvjednicima

Iranske vlasti tvrde da su vratile kontrolu nad zemljom nakon uzastopnih noći masovnih prosvjeda, više puta optužujući prosvjednike za izvođenje "terorističkih djela" kakve je činila Islamska država. Šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei bio je u zatvoru u kojem se nalaze pritvoreni prosvjednici. "Ako je osoba nekoga spalila, nekome odrubila glavu i zapalila ga, onda moramo brzo obaviti svoj posao", rekao je Ejei, prenosi državna televizija.

Iranske novinske agencije također prenose da je rekao da bi suđenja trebala biti javna, kao i da je proveo pet sati u zatvoru u Teheranu kako bi ispitao slučajeve.

Trump je u intervjuu za CBS News u utorak rekao da će Sjedinjene Države reagirati ako Iran počne provoditi pogubljenja prosvjednika.

"Poduzet ćemo vrlo snažne mjere ako učine takvo što", rekao je američki predsjednik koji je Iranu više puta prijetio vojnom intervencijom.

"Kada počnu ubijati tisuće ljudi, a sad mi govorite o vješanju. Vidjet ćemo kako će to završiti po njih", rekao je Trump.

Teheran je američka upozorenja nazvao "izgovorom za vojnu intervenciju".

"Američke fantazije i politika prema Iranu ukorijenjene su u promjeni režima, a sankcije, prijetnje, inscenirani nemiri i kaos služe kao modus operandi za stvaranje izgovora za vojnu intervenciju", objavila je iranska misija pri UN-u na X-u.

Skupine za ljudska prava optužuju vladu da je ubijala prosvjednike i prikrila razmjere obračuna prekidom interneta od 8. siječnja.

"Mjerni podaci pokazuju da #Iran ostaje izvan mreže dok zemlja dočekuje još jedan dan digitalnog mraka", objavio je u srijedu internetski monitor Netblocks u objavi na X-u, dodajući da je nestanak mreže trajao 132 sata.

Ipak, neke su informacije procurile iz Irana. Novi videozapisi na društvenim mrežama, s lokacijama koje je potvrdio AFP, prikazuju tijela poredana u mrtvačnici Kahrizak južno od iranske prijestolnice.

Teheranski tužitelji rekli su da će iranske vlasti podići optužbe protiv nekih pritvorenika za "vođenje rata protiv Boga".

Pozivi na zaustavljanje pogubljenja

Američki State Department objavio je na X-u na perzijskom jeziku da je 26-godišnji prosvjednik Erfan Soltani u srijedu osuđen na pogubljenje.

"Erfan je prvi prosvjednik osuđen na smrt, ali neće biti posljednji", objavio je State Department, dodavši da je uhićeno više od 10.600 Iranaca.

Amnesty International pozvao je Iran da odmah zaustavi sva pogubljenja, uključujući i Soltanijevo.

Trump je na svojoj platformi Truth Social pozvao Irance da "NASTAVE PROSVJEDOVATI". "Otkazao sam sve sastanke s iranskim dužnosnicima dok se besmisleno ubijanje prosvjednika ne ZAUSTAVI. POMOĆ JE NA PUTU", dodao je američki predsjednik.

Nije bilo odmah jasno na koje sastanke misli i kako planira pomoći.

"Sve veći broj žrtava"

Europske zemlje također su signalizirale svoj gnjev zbog represije, a Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo su među zemljama koje su pozvale na razgovor svoje iranske veleposlanike, kao i Europska unija.

"Rastući broj žrtava u Iranu je užasavajući", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i obećala nove sankcije.

Nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR) sa sjedištem u Norveškoj priopćila je da je potvrdila 734 mrtvih tijekom prosvjeda, uključujući devet maloljetnika, upozorivši da je broj ubijenih vjerojatno puno veći.

"Pravi broj poginulih vjerojatno je u tisućama", rekao je šef IHR-a Mahmood Amiry-Moghaddam.

Iranski državni mediji izvijestili su da su ubijeni deseci pripadnika sigurnosnih snaga, a njihovi sprovodi pretvorili su se u velike provladine skupove.

Vlasti u Teheranu najavile su masovnu pogrebnu ceremoniju u glavnom gradu u srijedu za "mučenike".

"Ozbiljan izazov"

Vlada je pokušala ponovno preuzeti kontrolu na ulicama organizirajući skupove diljem zemlje. Vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei pozdravio je skupove kao dokaz da je prosvjedni pokret poražen, opisavši ih "upozorenjem" Sjedinjenim Državama.

Na vlasti od 1989. godine, a sada u dobi od 86 godina, Hamenei se suočio sa značajnim izazovima. Posljednji je bio 12-dnevni rat u lipnju protiv Izraela, koji ga je prisilio da se sakrije.

Analitičari upozoravaju da je prerano za predviđanje kraja teokratskog sustava, ukazujući na represivne poluge vodstva, što uključuje Revolucionarnu gardu, zaduženu za zaštitu islamske revolucije.

Nicole Grajewski, profesorica na Centru za međunarodne studije Sciences Po, rekla je AFP-u da prosvjedi predstavljaju "ozbiljan izazov" za Islamsku Republiku, ali da nije jasno hoće li uspjeti svrgnuti vodstvo, ukazujući na "samu dubinu i otpornost iranskog represivnog aparata".