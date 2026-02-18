Među zrakoplovima su bili F-22, F-35 i F-16. Također su primijećeni i zrakoplovi za punjenje gorivom, prema društvenim mrežama posvećenim praćenju vojnih letova
Iran nakon 40 godina zatvorio Hormuz. Trump šalje sve više aviona na Bliski istok
Iran je početkom tjedna po prvi put od 1980-ih zatvorio Hormuški tjesnac dok Revolucionarna garda Irana provodi vojne vježbe na tom pomorskom putu.
Ovo se događa dok Sjedinjene Države i Iran vode razgovore u švicarskom gradu Ženevi, nastojeći riješiti dugotrajni spor u vezi s iranskim nuklearnim programom. Smješten između Omana i Irana, tjesnac je prepoznat kao jedan od najvažnijih svjetskih uskih grla za naftu.
Oko 13 milijuna barela nafte dnevno prolazilo je kroz Hormuški tjesnac u 2025. godini, što čini približno 31 posto globalnih pomorskih tokova nafte, prema podacima tržišne obavještajne tvrtke Kpler.
U utorak, dok su američki i iranski pregovarači održavali drugi sastanak, podaci o praćenju letova s otvorenim izvorima pokazali su da je američka vojska tijekom prošlog dana premjestila desetke borbenih zrakoplova prema Bliskom istoku.
Među zrakoplovima su bili F-22, F-35 i F-16. Također su primijećeni i zrakoplovi za punjenje gorivom, prema društvenim mrežama posvećenim praćenju vojnih letova.
Američki dužnosnik također je za novinsku mrežu Axios potvrdio da je više od 50 borbenih zrakoplova premješteno u regiju u posljednja 24 sata. Trump je u petak rekao da bi promjena režima u Iranu "bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi" i potvrdio slanje drugog nosača zrakoplova u regiju "u slučaju da ne postignemo dogovor". Prije pregovora u utorak, rekao je novinarima na brodu Air Force One: "Ne mislim da oni žele posljedice ako ne postignemo dogovor."
Washington je zahtijevao od Irana da prestane s obogaćivanjem i da se odrekne svojih zaliha uranija obogaćenog do 60 posto fisijske čistoće, što je mali korak prema 90 posto, što se smatra oružnim stupnjem.
Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian rekao je u intervjuu objavljenom u utorak da je Teheran otvoren za "provjeru" da ne traži atomsku bombu, ali je naglasio da ima pravo na svoj nuklearni program u mirnodopske svrhe.
"Mi apsolutno ne tražimo nuklearno oružje", rekao je Pezeshkian, citirajući vjersku presudu Khameneija iz 2003. godine da je nuklearno oružje zabranjeno u islamu. "Ako netko želi to provjeriti, otvoreni smo za takvu provjeru."
