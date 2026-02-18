Obavijesti

News

RASTU TENZIJE

Iran nakon 40 godina zatvorio Hormuz. Trump šalje sve više aviona na Bliski istok

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Ann Wang

Među zrakoplovima su bili F-22, F-35 i F-16. Također su primijećeni i zrakoplovi za punjenje gorivom, prema društvenim mrežama posvećenim praćenju vojnih letova

Admiral

Iran je početkom tjedna po prvi put od 1980-ih zatvorio Hormuški tjesnac dok Revolucionarna garda Irana provodi vojne vježbe na tom pomorskom putu.

Ovo se događa dok Sjedinjene Države i Iran vode razgovore u švicarskom gradu Ženevi, nastojeći riješiti dugotrajni spor u vezi s iranskim nuklearnim programom. Smješten između Omana i Irana, tjesnac je prepoznat kao jedan od najvažnijih svjetskih uskih grla za naftu.

A missile is launched during an exercise in southern Iran
Foto: IRGC via Wana News Agency

Oko 13 milijuna barela nafte dnevno prolazilo je kroz Hormuški tjesnac u 2025. godini, što čini približno 31 posto globalnih pomorskih tokova nafte, prema podacima tržišne obavještajne tvrtke Kpler.

U utorak, dok su američki i iranski pregovarači održavali drugi sastanak, podaci o praćenju letova s otvorenim izvorima pokazali su da je američka vojska tijekom prošlog dana premjestila desetke borbenih zrakoplova prema Bliskom istoku.

Među zrakoplovima su bili F-22, F-35 i F-16. Također su primijećeni i zrakoplovi za punjenje gorivom, prema društvenim mrežama posvećenim praćenju vojnih letova.

Američki dužnosnik također je za novinsku mrežu Axios potvrdio da je više od 50 borbenih zrakoplova premješteno u regiju u posljednja 24 sata. Trump je u petak rekao da bi promjena režima u Iranu "bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi" i potvrdio slanje drugog nosača zrakoplova u regiju "u slučaju da ne postignemo dogovor". Prije pregovora u utorak, rekao je novinarima na brodu Air Force One: "Ne mislim da oni žele posljedice ako ne postignemo dogovor."

ROK OD MJESEC DANA Trump prijeti Iranu. Stručnjaci za 24sata: 'Ako krenu u invaziju zapalit će se Bliski istok'
Washington je zahtijevao od Irana da prestane s obogaćivanjem i da se odrekne svojih zaliha uranija obogaćenog do 60 posto fisijske čistoće, što je mali korak prema 90 posto, što se smatra oružnim stupnjem.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian rekao je u intervjuu objavljenom u utorak da je Teheran otvoren za "provjeru" da ne traži atomsku bombu, ali je naglasio da ima pravo na svoj nuklearni program u mirnodopske svrhe.

"Mi apsolutno ne tražimo nuklearno oružje", rekao je Pezeshkian, citirajući vjersku presudu Khameneija iz 2003. godine da je nuklearno oružje zabranjeno u islamu. "Ako netko želi to provjeriti, otvoreni smo za takvu provjeru."

OSTALO

