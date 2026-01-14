Obavijesti

NAKON PRIJETNJI

Iran: Napadne li nas SAD, gađat ćemo njihove baze u regiji

Iran: Napadne li nas SAD, gađat ćemo njihove baze u regiji
Prema izraelskoj procjeni, Trump je odlučio intervenirati, ali opseg i termin akcije još su nepoznati, rekao je izraelski dužnosnik

Teheran je upozorio američke saveznike na Bliskom istoku da će napasti američke baze na njihovom tlu ako Washington napadne Iran, rekao je u srijedu visoki iranski dužnosnik za Reuters, nakon prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da će intervenirati u znak podrške prosvjednicima.

Broj poginulih u iranskim nemirima popeo se na gotovo 2600, izjavljuju skupine za ljudska prava, dok klerikalni režim nastoji ugušiti prosvjede diljem zemlje koji predstavljaju jedan od najvećih izazova njihovoj vladavini od Islamske revolucije 1979. godine.

Prema izraelskoj procjeni, Trump je odlučio intervenirati, ali opseg i termin akcije još su nepoznati, rekao je izraelski dužnosnik.

Za to vrijeme je iranski dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao da je Teheran zatražio od američkih saveznika u regiji da "spriječe Washington da napadne Iran".

PREDSJEDNIKOVE PRIJETNJE Donald Trump: 'Cilj je pobijediti u Iranu. Ja volim pobjeđivati'
Donald Trump: 'Cilj je pobijediti u Iranu. Ja volim pobjeđivati'

"Teheran je rekao zemljama u regiji, od Saudijske Arabije i UAE do Turske, da će američke baze u tim zemljama biti napadnute" bude li SAD ciljao Iran, rekao je dužnosnik.

Dužnosnik je dodao da su izravni kontakti između iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija i američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa obustavljeni, što odražava rastuće napetosti.

Drugi izraelski izvor, vladin dužnosnik, rekao je da je sigurnosni kabinet premijera Benjamina Netanyahua kasno u utorak obaviješten o mogućnostima pada režima ili američke intervencije u Iranu, ljutom neprijatelju s kojim je Izrael prošle godine vodio 12-dnevni rat.

OBJAVILA SKUPINA ZA LJUDSKA PRAVA Najmanje 2500 ljudi poginulo je u prosvjedima u Iranu!
Najmanje 2500 ljudi poginulo je u prosvjedima u Iranu!

U intervjuu za CBS News u utorak, Trump je obećao "vrlo snažnu akciju" ako Iran pogubi prosvjednike. "Ako ih objese, vidjet ćete neke stvari", rekao je. Također je u utorak pozvao Irance da nastave prosvjedovati i preuzeti institucije, izjavivši da je "pomoć na putu", ali bez navođenja detalja.

Sjedinjene Države imaju snage diljem regije, uključujući Bahrein, gdje se nalazi sjedište Pete flote američke mornarice, i Katar, u kojem se nalazi zračna baza Al Udeid, glavna podružnica američkog Središnjeg zapovjedništva.

Iran je prošle godine ispalio rakete na Al Udeid kao odgovor na američke zračne napade na nuklearne instalacije u Iranu.

