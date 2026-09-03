Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu: 'Podla agresija!'

Kuvajt je u četvrtak ujutro bio meta iranskog napada raketama i dronovima, koji je uslijedio nakon što su posljednjih dana američka i iranska vojska izvele nekoliko zračnih napada.

"Kuvajtska zračna obrana trenutno se suočava s neprijateljskim napadima raketama i dronovima koji su rezultat podle iranske agresije", napisala je kuvajtska vojska na društvenoj platformi X.

"Kao odgovor na zločine koje je Amerika počinila protiv iranskog naroda, u tijeku su napadi raketama i dronovima na američke baze u Kuvajtu", potvrdila je iranska državna televizija ubrzo nakon toga na istoj platformi.

U srijedu je iranska Revolucionarna garda napala nekoliko baza na Bliskom istoku koje koristi američka vojska, uključujući jednu u Kuvajtu. Iranske snage odgovorile su na drugu noć američkih bombardiranja usmjerenih na Islamsku Republiku u tri dana.

U napadima u utorak navečer u Iranu ubijeno je ukupno 19 ljudi, uključujući četiri na vjenčanju.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai osudio je napade kao "ratni zločin", žaleći što je "svadbena ceremonija brutalno bombardirana kao dio očajničkog pokušaja Sjedinjenih Država da prikriju svoj neuspjeh".

Odlučan u odmazdi, Iran je upozorio Sjedinjene Države da sada mogu očekivati ​​"novu strategiju" usmjerenu na "rušenje temelja" neprijatelja, bez preciziranja što bi ta strategija podrazumijevala.

Donald Trump je sa svoje strane u srijedu upozorio Teheran da su Sjedinjene Države i dalje spremne napasti Iran "u bilo kojem trenutku".