Iran napao američku bazu i brod. SAD pogodio pet iranskih tankera. Raste cijena nafte

Američka vojska pogodila je pet iranskih tankera u utorak i potopila jednog od njih, kao odgovor na dva iranska napada na američki ratni brod, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (Centcom).

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Četiri iranska naftna tankera u Omanskom zaljevu, povezana s iranskim Korpusom čuvara islamske revolucije (IRGC), bila su na meti, kao i jedan tanker u blizini otoka Kharg, ključnog naftnog terminala uz obalu Irana, dodao je Centcom. Teheran je odgovorio lansiranjem dvadeset projektila na američku zračnu bazu Al-Azraq u Jordanu, nakon čega je uslijedio i napad na plovila u Hormuškom tjesnacu. Cijene nafte odmah su porasle na azijskim tržištima, pri čemu se cijena sirove nafte Brent približila iznosu od 100 američkih dolara po barelu.

Posljednji krug eskalacije uslijedio je nakon što je Iran balističkim projektilima gađao američki ratni brod, a Centcom je izvijestio da su napadi "uspješno izbjegnuti" i da nijedan američki vojnik nije ozlijeđen.

M/T Riesco sinks in the Gulf of Oman, Sept. 8, after being destroyed by CENTCOM forces in response to attempted IRGC attacks on a U.S. Navy warship. pic.twitter.com/EkmG8uyMT9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026

Jedan od pogođenih brodova, M/T Riesco, potonuo je u Omanskom zaljevu, potvrdio je kasnije Centcom, objavivši video oštećenog plovila na društvenoj mreži X. Američka vojska je navela da su posade tankera bile upućene da napuste brodove prije nego što su pogođeni. Otok Kharg, gdje je napadnut jedan od tankera, ključna je točka za iranski izvoz nafte, s obzirom na to da oko 90 posto sirove nafte te zemlje prolazi kroz terminal na tom otoku.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je kako je situacija prilično jasna te upozorio da će SAD nastaviti s napadima na iranske tankere kao odgovor na svaki pokušaj napada na američke pomorske snage.

S druge strane, Revolucionarna garda objavila je u srijedu da su napali dva američka plovila, osam naftnih tankera i deset "neusklađenih plovila" koja su pokušala proći kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su državni mediji. Iran je također izdao upozorenje svim naftnim tankerima u blizini kuvajtskih i bahreinskih luka, gdje se nalaze američke snage, da se evakuiraju, proglasivši ih potencijalnim "legitimnim metama".