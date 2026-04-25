Iran: Nećemo pristati na maksimalističke zahtjeve SAD-a

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči iznio je u subotu rezerve prema američkim stavovima i rekao da je u Pakistanu objasnio principijelne stavove svoje zemlje, dok Islamabad posreduje novim naporima za okončanje rata u kojem su ubijene tisuće ljudi i koji je uzburkao globalna tržišta. Arakči se sastao s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i drugim visokim dužnosnicima, ali nisu poznati detalji razgovora. Bijela kuća ranije je najavila da će posebni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i zet Jared Kushner u subotu otputovati u pakistanski glavni grad, ali je Iran isključio novi krug izravnih razgovora.

Arakči je prema iranskim izvorima napustio Islamabad.

Washington i Teheran nalaze se u skupoj slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte.

Sukob ulazi u deveti tjedan, a Trump je ovog tjedna produljio primirje koje je počelo 24. lipnja. Rat je doveo cijene energije do višegodišnjih maksimuma, potaknuo inflaciju i umanjio izglede za globalni rast.

Arakči je "objasnio principijelne stavove naše zemlje u vezi s najnovijim događajima vezanima uz primirje i potpuni kraj nametnutog rata protiv Irana", priopćeno je na službenom ministrovom profilu na Telegramu.

Na pitanje o teheranskim rezervama prema američkim stavovima u pregovorima, iranski diplomatski izvor u Islamabadu rekao je Reutersu da "u principu iranska strana neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve".

Američki ministar obrane Pete Hegseth ranije je novinarima rekao da Iran ima priliku postići "dobar dogovor".

"Iran zna da još uvijek imaju otvoren prozor da odluče mudro. Sve što trebaju učiniti jest odreći se nuklearnog oružja na smislen i provjerljiv način", rekao je Hegseth.

Arakči je u petak stigao u Islamabad. No glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova objavio je na X-u da se iranski dužnosnici ne planiraju sastati s američkim predstavnicima te da će zabrinutost Teherana biti prenesena posredniku Pakistanu.

Trump je rekao u petak Reutersu da Iran planira dati ponudu s ciljem zadovoljavanja američkih zahtjeva, ali da ne zna što ta ponuda podrazumijeva. Odbio je reći s kim Washington točno pregovara, ali je rekao da imaju posla "s ljudima koji su sada na vlasti".

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da su Sjedinjene Države posljednjih dana uočile određeni napredak s iranske strane te da se nada da će ga biti još više ovog vikenda. I američki potpredsjednik JD Vance spreman je otputovati u Pakistan.

Primirja na snazi, nekoliko brodova prešlo Hormuz

Nekoliko dana nakon što je Trump produljio primirje, u subotu su nastavljeni međunarodni letovi iz zračne luke Imam Homeini u Teheranu, izvijestili su iranski mediji. Prvi putnici otputovali su za Medinu u Saudijskoj Arabiji, omanski glavni grad Muscat i turski grad Istanbul.

Iranski zračni prostor uglavnom je zatvoren od početka rata. Deseci tisuća letova otkazani su i preusmjereni diljem svijeta, zatvarajući velik dio zračnog prostora Bliskog istoka zbog prijetnji raketama i dronovima.

Trump je u utorak jednostrano produljio dvotjedno primirje kako bi omogućio više vremena za ponovno okupljanje pregovarača.

Cijene nafte porasle su ovog tjedna, a terminske cijene nafte Brent porasle su za 16 posto, zbog neizvjesnosti oko sudbine mirovnih pregovora i izbijanja nasilja u regiji.

Podaci o brodskom prometu u petak pokazali su da je pet brodova prešlo Hormuški tjesnac u prethodna 24 sata, u usporedbi s oko 130 dan prije rata koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače. Među brodovima bio je iranski tanker za naftne derivate, ali ni jedan od ogromnih supertankera za prijevoz sirove nafte koji inače opskrbljuju globalna tržišta energije.

Tvrtka za analizu podataka Vortexa priopćila je ovog tjedna da je od 13. do 22. travnja zabilježila ukupno 35 tranzita kroz američku blokadu, uključujući plovila povezana s Iranom ili sankcionirana plovila za dolazna i odlazna putovanja.

"Neprijatelj, kojemu je propao cilj osakaćivanja iranskih raketnih i vojnih sposobnosti, sada traži častan izlaz iz ratne kaljuže", citirali su iranski mediji glasnogovornika ministarstva obrane. "Iran danas čvrsto kontrolira Hormuški tjesnac", dodao je.

U četvrtak su Izrael i Libanon produljili primirje za tri tjedna na sastanku u Bijeloj kući uz Trumpa kao posrednika, ali nije bilo znakova kraja borbi u južnom Libanonu.

Izrael je u ožujku napao sjevernog susjeda kako bi uklonio Hezbolah, iranske saveznike, nakon što je militantna skupina pucala preko granice. Teheran tvrdi da je prekid vatre uvjet za razgovore.

Četiri osobe ubijene su u izraelskim napadima na južni Libanon u subotu, izvijestila je libanonska državna novinska agencija, nakon što je izraelska vojska priopćila da je u petak ubila šest naoružanih članova Hezbolaha na jugu Libanona.

Izraelska vojska u subotu je ponovila upozorenje libanonskim stanovnicima da se ne približavaju području rijeke Litani u južnom Libanonu radi nastavka borbi protiv Hezbolaha.

Izraelska vojska je također navela da je preko noći pogodila tri lokacije napunjenih raketnih bacača koji pripadaju Hezbolahu.