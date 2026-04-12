PREGOVORI U PAKISTANU

Iran o propalim pregovorima: 'Nismo ni mislili da ćemo se odmah dogovoriti s SAD-om'

Piše HINA,
Nakon objave neuspjeha pregovora o okončanju rata na Bliskom istoku Teheran je u nedjelju poručio da "nitko nije očekivao" da će Sjedinjene Države i Iran postići dogovor u prvom krugu pregovora, prema glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova.

- Od samog početka bilo je jasno da ne bismo trebali očekivati ​​postizanje dogovora u jednom krugu (pregovora). Nitko to nije očekivao - rekao je Esmail Bakai iranskoj državnoj televiziji, opisujući atmosferu kao sumnjičavu i punu nepovjerenja.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova također je izrazio uvjerenje da će se "kontakti s Pakistanom, kao i s našim drugim prijateljima u regiji, nastaviti".

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, koji je predvodio američku delegaciju u Pakistanu na pregovorima, napustio je zemlju u nedjelju ujutro nakon što je objavio da nije postignut mirovni dogovor.

Potvrđujući kraj pregovora, Iran je njihov neuspjeh pripisao "nerazumnim zahtjevima" Sjedinjenih Država, prema iranskoj državnoj televiziji.

Bakai je naveo "složenost pitanja i uvjeta pregovora".

- Tijekom ovog kruga dodane su nove teme, uključujući Hormuški tjesnac i regionalna pitanja, svaka sa svojim specifičnim uvjetima i razmatranjima - dodao je.

'Čulo se kao eksplozija!' Težak sudar BMW-a i Tesle u Zagrebu
ODJEKNULO DILJEM GRADA

'Čulo se kao eksplozija!' Težak sudar BMW-a i Tesle u Zagrebu

Automobili su se sudarili na Aveniji V. Holjevca, prije Mosta slobode, a stravičan sudar odjeknuo je Zagrebom kao eksplozija
Istraga 'Pavlekovog' popisa: 15 ljudi će biti pozvano u Uskok, među njima i skijaške zvijezde
USKOK NA SKIJANJU

Istraga 'Pavlekovog' popisa: 15 ljudi će biti pozvano u Uskok, među njima i skijaške zvijezde

Na Pavlekovu popisu za navodne isplate su Blažičko, Mila Horvat, voditelj skijališta. I to, prema Erorovom iskazu, nije jedini popis
Strava iz Mlađanovih bilježnica: 'Lomio bih im kosti i rezao joj uho dok na drugo šapćem...'
ZASTRAŠUJUĆI ZAPISI

Strava iz Mlađanovih bilježnica: 'Lomio bih im kosti i rezao joj uho dok na drugo šapćem...'

Trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu oduzete su tri bilježnice A4 formata, nekoliko bilježnica A5 formata, notesi, fascikl, registrator... Novi broj tejdnika Express otkriva što sve piše u njegovim bilješkama!

