Iran objavio 'crnu listu' osvete: Na meti Trump, Netanyahu, Meloni i brojni zapadni čelnici

Iran je objavio popis zapadnih i izraelskih dužnosnika koje smatra odgovornima za smrt Alija Hamneija, oca novog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija. Nakon njegove pogibije u američko-izraelskom napadu na početku rata, novi iranski čelnik najavio je osvetu. Dnevni list Hamshari, povezan s gradskom upravom Teherana, objavio je takozvanu 'crnu listu odgovornih'. Na njoj se, uz američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, nalaze i brojni drugi političari i vojni dužnosnici, među kojima i talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Na popisu su se našli i izraelski ministar obrane Israel Katz, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva Brad Cooper, američki ministar obrane Pete Hegseth, državni tajnik Marco Rubio, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee, načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Eyal Zamir, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron te britanski premijer u odlasku Keir Starmer.

Talijanske obavještajne službe sada pokušavaju utvrditi tko stoji iza objave i predstavlja li 'crna lista' službeni stav iranskog režima. Ne isključuje se ni mogućnost razgovora s iranskim veleposlanikom u Italiji.

Hamshari je dnevni list blizak teheranskoj gradskoj upravi, a uređivačka politika povezuje se sa stavovima gradske vlasti koju vodi gradonačelnik Alireza Zakani, predstavnik najkonzervativnijeg krila iranske politike. List se uglavnom obraća najradikalnijem dijelu biračkog tijela.

Ipak, zasad nije potvrđeno postoji li izravna povezanost između objave i državnog vrha u Teheranu niti dijele li najviši iranski dužnosnici stavove iznesene u listu. Upravo zbog toga talijanska vlada zauzela je oprezan stav.

Talijanske službe već neko vrijeme održavaju komunikacijski kanal s Iranom koji smatraju stabilnim i pouzdanim te ga zasad ne žele ugroziti.

Sam Mojtaba Hamnei ranije je poručio da će osvetiti svog oca i druge poginule u američko-izraelskim napadima.

- Obećavamo da ćemo osvetiti vašu čistu krv i krv svih mučenika palih u ova dva rata od ruke njihovih zločinačkih i osramoćenih ubojica - poručio je Hamnei.

Dodao je da ta 'misija osvete' ne ovisi o njegovoj prisutnosti niti prisutnosti drugih iranskih dužnosnika, tvrdeći da će je 'slobodni ljudi diljem svijeta' provesti.

Unatoč ranijim naporima za smirivanje sukoba, uključujući memorandum o razumijevanju između Teherana i Washingtona uz posredovanje Pakistana, napetosti su posljednjih dana ponovno porasle zbog novih napada i sukoba oko prolaska trgovačkih brodova kroz strateški Hormuški tjesnac.