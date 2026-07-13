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TALIJANI POKRENULI ISTRAGU

Iran objavio 'crnu listu' osvete: Na meti Trump, Netanyahu, Meloni i brojni zapadni čelnici

Piše 24sata,
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Iran objavio 'crnu listu' osvete: Na meti Trump, Netanyahu, Meloni i brojni zapadni čelnici
Foto: X/Instagram
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Nakon smrti Alija Hamneija, novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei najavio je osvetu, a list blizak teheranskoj gradskoj upravi objavio popis osoba koje smatra odgovornima. Talijanske službe pokrenule su istragu

Iran je objavio popis zapadnih i izraelskih dužnosnika koje smatra odgovornima za smrt Alija Hamneija, oca novog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija. Nakon njegove pogibije u američko-izraelskom napadu na početku rata, novi iranski čelnik najavio je osvetu. Dnevni list Hamshari, povezan s gradskom upravom Teherana, objavio je takozvanu 'crnu listu odgovornih'. Na njoj se, uz američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, nalaze i brojni drugi političari i vojni dužnosnici, među kojima i talijanska premijerka Giorgia Meloni.

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Na popisu su se našli i izraelski ministar obrane Israel Katz, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva Brad Cooper, američki ministar obrane Pete Hegseth, državni tajnik Marco Rubio, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee, načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Eyal Zamir, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron te britanski premijer u odlasku Keir Starmer.

Talijanske obavještajne službe sada pokušavaju utvrditi tko stoji iza objave i predstavlja li 'crna lista' službeni stav iranskog režima. Ne isključuje se ni mogućnost razgovora s iranskim veleposlanikom u Italiji.

Hamshari je dnevni list blizak teheranskoj gradskoj upravi, a uređivačka politika povezuje se sa stavovima gradske vlasti koju vodi gradonačelnik Alireza Zakani, predstavnik najkonzervativnijeg krila iranske politike. List se uglavnom obraća najradikalnijem dijelu biračkog tijela.

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Ipak, zasad nije potvrđeno postoji li izravna povezanost između objave i državnog vrha u Teheranu niti dijele li najviši iranski dužnosnici stavove iznesene u listu. Upravo zbog toga talijanska vlada zauzela je oprezan stav.

Talijanske službe već neko vrijeme održavaju komunikacijski kanal s Iranom koji smatraju stabilnim i pouzdanim te ga zasad ne žele ugroziti.

Sam Mojtaba Hamnei ranije je poručio da će osvetiti svog oca i druge poginule u američko-izraelskim napadima.

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- Obećavamo da ćemo osvetiti vašu čistu krv i krv svih mučenika palih u ova dva rata od ruke njihovih zločinačkih i osramoćenih ubojica - poručio je Hamnei.

Dodao je da ta 'misija osvete' ne ovisi o njegovoj prisutnosti niti prisutnosti drugih iranskih dužnosnika, tvrdeći da će je 'slobodni ljudi diljem svijeta' provesti.

Unatoč ranijim naporima za smirivanje sukoba, uključujući memorandum o razumijevanju između Teherana i Washingtona uz posredovanje Pakistana, napetosti su posljednjih dana ponovno porasle zbog novih napada i sukoba oko prolaska trgovačkih brodova kroz strateški Hormuški tjesnac.

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