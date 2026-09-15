Obavijesti

News

Komentari 0
OŠTRA PORUKA TEHERANA

Iran odgovorio na poruke Trumpa: 'Nema razgovora dok se naši uvjeti ne ispune. Točka!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Iran odgovorio na poruke Trumpa: 'Nema razgovora dok se naši uvjeti ne ispune. Točka!'
Foto: ALBERT PENA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako je Trump javno izrazio otvorenost za suradnju s Teheranom, njegova administracija istovremeno je pojačala sankcije, što Iran vidi kao pregovore "kroz silu".

Najviši iranski sigurnosni dužnosnik upozorio je u Washington da Teheran neće ulaziti u pregovore sa Sjedinjenim Državama dok se ne ispune njegovi zahtjevi, navodeći da nikakva kontrola štete neće spriječiti eskalaciju regionalnih napetosti. Usred pojačanih vojnih tenzija, stalnog ekonomskog pritiska i složenog diplomatskog krajolika, Iran ostaje skeptičan prema nedavnim signalima iz SAD-a o nastavku mirovnih pregovora.

Mohsen Rezaei, tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, odbacio je mješovite poruke koje dolaze iz SAD-a. U objavi na društvenoj mreži X, Rezaei je bio nedvosmislen.

"Nemojte da vas ometaju mješoviti signali američkog predsjednika - od 'nema pregovora' do 'spremni smo razgovarati'", napisao je Rezaei. "Ulozi oko nafte i tjesnaca su se promijenili. Kontrola štete neće zaustaviti ono što dolazi. Nema razgovora dok se iranski uvjeti ne ispune. Točka!"

cijene nafte rastu Trump: 'Iran očajnički želi dogovor s Amerikom'. Hutisti napali Saudijsku Arabiju
Trump: 'Iran očajnički želi dogovor s Amerikom'. Hutisti napali Saudijsku Arabiju

Rezaeijeve izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak na platformi Truth Social objavio kako Iran želi postići dogovor, ali da će on odlučiti hoće li se Sjedinjene Države angažirati ili ne.

Iako je Trump javno izrazio otvorenost za suradnju s Teheranom, njegova administracija istovremeno je pojačala sankcije, što Iran vidi kao pregovore "kroz silu".

Teheran je iznio nekoliko specifičnih uvjeta za povratak za pregovarački stol. Među glavnim zahtjevima su potpuni prekid neprijateljstava, prestanak prijetećeg rječnika od strane SAD-a te uklanjanje američke pomorske blokade. Osim toga, Iran zahtijeva ratne reparacije, ukidanje svih sankcija i oslobađanje milijardi dolara zamrznute iranske imovine u inozemstvu. Ovi uvjeti predstavljaju čvrstu pregovaračku poziciju iza koje stoje tvrdolinijaške frakcije unutar iranske vlasti.

Trenutni zastoj slijedi nakon burnog razdoblja sukoba i pregovora. Tijekom 2025. i 2026. godine, SAD i Iran sudjelovali su u nekoliko krugova razgovora, koji su bili prekinuti "Dvanaestodnevnim ratom" 2025. te daljnjim američkim i izraelskim vojnim udarima na Iran u veljači 2026. godine. Iako su ti pregovori u lipnju 2026. rezultirali memorandumom o razumijevanju, čiji je cilj bio uspostaviti razdoblje od 60 dana za daljnje razgovore o iranskom nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, put do konačnog sporazuma i dalje je blokiran dubokim nepovjerenjem.

HORMUZ POD OPSADOM Amerikanci uvode ‘sigurne sate’ za tankere kroz Hormuz: Iran pojačao napade noću
Amerikanci uvode ‘sigurne sate’ za tankere kroz Hormuz: Iran pojačao napade noću

Glavna točka spora je iranski nuklearni program. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog nedostatka pristupa i nadzora nad iranskim nuklearnim aktivnostima, posebno nakon vojnih udara na iranska postrojenja. To je potaknulo Sjedinjene Države i E3 (Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo) da zatraže novu rezoluciju protiv Irana u Vijeću guvernera IAEA-e, što bi moglo dovesti do prosljeđivanja slučaja Vijeću sigurnosti UN-a. Međutim, Rusija i Kina protive se takvom pritisku i očekuje se da će uložiti veto na bilo kakvu novu rezoluciju o sankcijama.

Situaciju dodatno kompliciraju eskalirajući regionalni sukobi. Rat je značajno utjecao na globalnu opskrbu naftom zbog poremećaja u Hormuškom tjesnacu. U utorak je Pomorsko-trgovački operativni centar Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) priopćio da je primio izvješće o napadu na plovilo u Hormuškom tjesnacu. Brod je pogođen u ponedjeljak nešto prije ponoći po lokalnom vremenu, čime je postao treće plovilo napadnuto u tjesnacu od prošlog četvrtka. Prema UKMTO-u, u posljednjem napadu nije bilo izvješća o šteti ili utjecaju na okoliš.

BAB EL-MANDEB BLITZKRIEG Iranski saveznici preuzeli jedan od najvažnijih prolaza za naftu na svijetu
BLITZKRIEG Iranski saveznici preuzeli jedan od najvažnijih prolaza za naftu na svijetu

Osim toga, napadi hutista u Jemenu, koje podržava Iran, na energetsku infrastrukturu Saudijske Arabije pojačali su napetosti i prijete još jednom ključnom plovnom putu, tjesnacu Bab el-Mandeb. Kao odgovor na djelovanje Irana, SAD je pokrenuo "Operaciju Ekonomski Izopćenik", kampanju sankcija i ekonomske izolacije s ciljem daljnjeg pritiska na Teheran.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu, ranjena cura je izvan životne opasnosti
UHITILI 24-GODIŠNJAKA

HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu, ranjena cura je izvan životne opasnosti

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno s 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom
Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve
SVI SU PRISTALI?

Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prestanku napada na energetske ciljeve, no službene potvrde još uvijek nema, što izaziva sumnje u njegovu vjerodostojnost.
FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo
Vatrena stihija poharala Milnu

FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo

Više od 4000 hektara površine opožareno je u vatrenoj buktinji koja je u noći na petak, 10. rujna, zahvatila dio otoka Braća na prostoru Milne. Vatrogasci se suzdržavaju od točnih brojki izgorene površine jer, unatoč tome što je požar "stavljen pod kontrolu", na rubnim požarišnim mjestima "tinja", dok je na terenu više od 200 vatrogasaca i desetke cisterni koje uz pomoć zračnih snaga saniraju požarište.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026