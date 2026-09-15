Iran odgovorio na poruke Trumpa: 'Nema razgovora dok se naši uvjeti ne ispune. Točka!'

Najviši iranski sigurnosni dužnosnik upozorio je u Washington da Teheran neće ulaziti u pregovore sa Sjedinjenim Državama dok se ne ispune njegovi zahtjevi, navodeći da nikakva kontrola štete neće spriječiti eskalaciju regionalnih napetosti. Usred pojačanih vojnih tenzija, stalnog ekonomskog pritiska i složenog diplomatskog krajolika, Iran ostaje skeptičan prema nedavnim signalima iz SAD-a o nastavku mirovnih pregovora.

Mohsen Rezaei, tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, odbacio je mješovite poruke koje dolaze iz SAD-a. U objavi na društvenoj mreži X, Rezaei je bio nedvosmislen.

"Nemojte da vas ometaju mješoviti signali američkog predsjednika - od 'nema pregovora' do 'spremni smo razgovarati'", napisao je Rezaei. "Ulozi oko nafte i tjesnaca su se promijenili. Kontrola štete neće zaustaviti ono što dolazi. Nema razgovora dok se iranski uvjeti ne ispune. Točka!"

Rezaeijeve izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak na platformi Truth Social objavio kako Iran želi postići dogovor, ali da će on odlučiti hoće li se Sjedinjene Države angažirati ili ne.

Iako je Trump javno izrazio otvorenost za suradnju s Teheranom, njegova administracija istovremeno je pojačala sankcije, što Iran vidi kao pregovore "kroz silu".

Teheran je iznio nekoliko specifičnih uvjeta za povratak za pregovarački stol. Među glavnim zahtjevima su potpuni prekid neprijateljstava, prestanak prijetećeg rječnika od strane SAD-a te uklanjanje američke pomorske blokade. Osim toga, Iran zahtijeva ratne reparacije, ukidanje svih sankcija i oslobađanje milijardi dolara zamrznute iranske imovine u inozemstvu. Ovi uvjeti predstavljaju čvrstu pregovaračku poziciju iza koje stoje tvrdolinijaške frakcije unutar iranske vlasti.

Trenutni zastoj slijedi nakon burnog razdoblja sukoba i pregovora. Tijekom 2025. i 2026. godine, SAD i Iran sudjelovali su u nekoliko krugova razgovora, koji su bili prekinuti "Dvanaestodnevnim ratom" 2025. te daljnjim američkim i izraelskim vojnim udarima na Iran u veljači 2026. godine. Iako su ti pregovori u lipnju 2026. rezultirali memorandumom o razumijevanju, čiji je cilj bio uspostaviti razdoblje od 60 dana za daljnje razgovore o iranskom nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, put do konačnog sporazuma i dalje je blokiran dubokim nepovjerenjem.

Glavna točka spora je iranski nuklearni program. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog nedostatka pristupa i nadzora nad iranskim nuklearnim aktivnostima, posebno nakon vojnih udara na iranska postrojenja. To je potaknulo Sjedinjene Države i E3 (Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo) da zatraže novu rezoluciju protiv Irana u Vijeću guvernera IAEA-e, što bi moglo dovesti do prosljeđivanja slučaja Vijeću sigurnosti UN-a. Međutim, Rusija i Kina protive se takvom pritisku i očekuje se da će uložiti veto na bilo kakvu novu rezoluciju o sankcijama.

Situaciju dodatno kompliciraju eskalirajući regionalni sukobi. Rat je značajno utjecao na globalnu opskrbu naftom zbog poremećaja u Hormuškom tjesnacu. U utorak je Pomorsko-trgovački operativni centar Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) priopćio da je primio izvješće o napadu na plovilo u Hormuškom tjesnacu. Brod je pogođen u ponedjeljak nešto prije ponoći po lokalnom vremenu, čime je postao treće plovilo napadnuto u tjesnacu od prošlog četvrtka. Prema UKMTO-u, u posljednjem napadu nije bilo izvješća o šteti ili utjecaju na okoliš.

Osim toga, napadi hutista u Jemenu, koje podržava Iran, na energetsku infrastrukturu Saudijske Arabije pojačali su napetosti i prijete još jednom ključnom plovnom putu, tjesnacu Bab el-Mandeb. Kao odgovor na djelovanje Irana, SAD je pokrenuo "Operaciju Ekonomski Izopćenik", kampanju sankcija i ekonomske izolacije s ciljem daljnjeg pritiska na Teheran.