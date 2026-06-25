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Iran optužio NATO za agresiju i suučesništvo u ratu protiv njega

Piše HINA,
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Iran optužio NATO za agresiju i suučesništvo u ratu protiv njega
Foto: Evan Vucci/REUTERS

'Glavni tajnik NATO-a izričito je identificirao Italiju i Rumunjsku kao sudionice agresije protiv Irana', naglasio je glasnogovornik

Iran je u četvrtak optužio NATO za "suučesništvo" u "nezakonitom agresivnom ratu" koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv zemlje.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai reagirao je na izjave glavnog tajnika Marka Ruttea na Fox Newsu po kojem je "500 američkih zrakoplova poletjelo iz američkih baza u Italiji" kako bi podržali zajedničku izraelsko-američku vojnu operaciju Epski bijes (Epic Fury) pokrenutu protiv Irana 28. veljače.

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Rutte je također ustvrdio da je zračna luka u Bukureštu smanjila svoje komercijalne letove kako bi napravila mjesta za dopunjavanje goriva zrakoplovima korištenim u operaciji, te da je tijekom sukoba iz europskih baza izvršeno između 4000 i 5000 borbenih letova američkih zrakoplova.

"Ovo je jasno i osuđujuće priznanje aktivnog suučesništva NATO-a u nezakonitom agresivnom ratu vođenom protiv suverene države članice UN-a", napisao je Baghai na X-u.

"Glavni tajnik NATO-a izričito je identificirao Italiju i Rumunjsku kao sudionice agresije protiv Irana", naglasio je glasnogovornik.

„Te zemlje, zajedno sa svim ostalim europskim zemljama koje su podržale američko-izraelsku agresiju protiv Irana, moraju objasniti vlastitom narodu i svijetu zašto su odlučile postati suučesnice u ovom očiglednom činu agresije i počinjenju masovnih zločina nad iranskim narodom“, dodao je.

Italija je u srijedu odbacila izjave glavnog tajnika NATO-a da su stotine američkih zrakoplova poletjele iz američkih baza u Italiji kako bi podržale vojne operacije protiv Irana, rekavši da je Rim odobrio samo tehničke i logističke letove.

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