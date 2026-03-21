Iran optužio SAD i Izrael za napad na nuklearni objekt!

Iran je u subotu optužio Sjedinjene Države i Izrael za napad na iranski nuklearni objekt u Natanzu, dok je zemlja slavila Kurban bajram, u četvrtom tjednu rata kojemu se ne nazire kraj. Nakana da se ukloni iranska nuklearna prijetnja javno je iskazani cilj američkog predsjednika Donalda Trumpa od početka ofenzive 28. veljače.

POGLEDAJTE VIDEO:

Američki udari

"Nakon zločinačkih napada na našu zemlju, koje su počinile Sjedinjene Države i uzurpatorski cionistički režim, jutros je meta bio kompleks za obogaćivanje urana u Natanzu", objavila je Iranska organizacija za atomsku energiju, dodavši da "nije prijavljeno curenje radioaktivnih materijala" u tom području.

Iran je o napadu obavijestio direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grossija, koji je pozvao na "vojnu suzdržanost da bi se izbjegao svaki rizik od nuklearne nesreće".

Na upit AFP-a izraelska je vojska odgovorila da "nema saznanja ni o kakvom napadu" na Natanz.

Iran je već optužio Sjedinjene Države i Izrael za napad na to mjesto početkom ožujka, kada je započeo sukob. Zapadne nacije sumnjaju da Islamska Republika želi nabaviti nuklearno oružje, što Iran negira.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova u subotu je, nakon objave Teherana o američkim i izraelskim napadima na nuklearni objekt Natanz u Iranu to ocijenila "neodgovornim".

Dužnost međunarodne zajednice, a pritom se misli i na čelnike UN-a i IAEA, jest odmah iznijeti objektivnu i beskompromisnu procjenu ovakvih neodgovornih postupaka koji predstavljaju stvaran rizik od katastrofe širom Bliskog istoka i jasno su usmjereni na daljnje potkopavanje mira, stabilnosti i sigurnosti u regiji", izvijestila je Zaharova u priopćenju za javnost objavljenom na Telegramu.

