KAOS NA BLISKOM ISTOKU

Iran optužio SAD i Izrael za napad na nuklearni objekt!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: VANTOR/REUTERS

Iran je o napadu obavijestio direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grossija, koji je pozvao na "vojnu suzdržanost da bi se izbjegao svaki rizik od nuklearne nesreće"...

Iran je u subotu optužio Sjedinjene Države i Izrael za napad na iranski nuklearni objekt u Natanzu, dok je zemlja slavila Kurban bajram, u četvrtom tjednu rata kojemu se ne nazire kraj. Nakana da se ukloni iranska nuklearna prijetnja javno je iskazani cilj američkog predsjednika Donalda Trumpa od početka ofenzive 28. veljače.

"Nakon zločinačkih napada na našu zemlju, koje su počinile Sjedinjene Države i uzurpatorski cionistički režim, jutros je meta bio kompleks za obogaćivanje urana u Natanzu", objavila je Iranska organizacija za atomsku energiju, dodavši da "nije prijavljeno curenje radioaktivnih materijala" u tom području.

RAT JE SKUP Iranci bombardirali po Bliskom istoku. Šteta na američkim bazama 800 milijuna dolara!
Iranci bombardirali po Bliskom istoku. Šteta na američkim bazama 800 milijuna dolara!

Iran je o napadu obavijestio direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grossija, koji je pozvao na "vojnu suzdržanost da bi se izbjegao svaki rizik od nuklearne nesreće".

Na upit AFP-a izraelska je vojska odgovorila da "nema saznanja ni o kakvom napadu" na Natanz.

Iran je već optužio Sjedinjene Države i Izrael za napad na to mjesto početkom ožujka, kada je započeo sukob. Zapadne nacije sumnjaju da Islamska Republika želi nabaviti nuklearno oružje, što Iran negira.

SREĆOM, VRTIĆ BIO PRAZAN FOTO Izrael: U iranskom udaru teško je oštećen vrtić! Teheran u napadu koristio kazetne bombe
FOTO Izrael: U iranskom udaru teško je oštećen vrtić! Teheran u napadu koristio kazetne bombe

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova u subotu je, nakon objave Teherana o američkim i izraelskim napadima na nuklearni objekt Natanz u Iranu to ocijenila "neodgovornim".

Dužnost međunarodne zajednice, a pritom se misli i na čelnike UN-a i IAEA, jest odmah iznijeti objektivnu i beskompromisnu procjenu ovakvih neodgovornih postupaka koji predstavljaju stvaran rizik od katastrofe širom Bliskog istoka i jasno su usmjereni na daljnje potkopavanje mira, stabilnosti i sigurnosti u regiji", izvijestila je Zaharova u priopćenju za javnost objavljenom na Telegramu.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

IZ MINUTE U MINUTU Iran: Napali su nam nuklearku. Izrael najavio žestoke napade
Iran: Napali su nam nuklearku. Izrael najavio žestoke napade

SAD ĆU DA TE KAVAM Vodič za žetončiće: Evo kakvu kavu pije Plenki i koje mu je drugo piće
ESPRESSOM DO ŽETONČIĆA

SAD ĆU DA TE KAVAM Vodič za žetončiće: Evo kakvu kavu pije Plenki i koje mu je drugo piće

Premijer Andrej Plenković je, doznajemo, nakon operacije na srcu smanjio količine kave koju pije. No posljednjih tjedana zbog ‘žetončića’ vratio se na staro
Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu
PREŠUĆENI DETALJI

Imamo dokument! Raspudići su već u posjedu kuće, a trebat će i legalizaciju. Otkrivamo i cijenu

U prvim izjavama su prešutjeli potrebu legalizacije jer je dio kuće građen mimo dozvole. Nisu dali samo kaparu, već su na osnovu isplate 400.000 eura već u posjedu nekretnine. Za vlasništvo trebaju kredit uz jedan uvjet
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Saznajte rezultate Eurojackpota za 23. kolo održano 20. ožujka 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, raspodjelu dobitaka i očekivani jackpot za sljedeće kolo

