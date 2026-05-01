Iran poslao novi mirovni prijedlog Amerikancima

Islamska Republika Iran navodi da je Pakistanu predala svoj najnoviji prijedlog za pregovore koji se temelji na naporima za okončanje rata. Iran je tekst predao Pakistanu, posredniku u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, u četvrtak navečer.

U međuvremenu, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei naglasio je u televizijskom intervjuu da okončanje rata i uspostava održivog mira ostaju glavni prioriteti Teherana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država 7. travnja, dvije su strane održale pregovore uz posredovanje Pakistana u Islamabadu 11. travnja. Međutim, pregovori su završeni bez postizanja dogovora.

Glavne točke neslaganja i dalje se vrte oko nekoliko ključnih pitanja:

Nuklearni program: Zahtjevi Sjedinjenih Američkih Država za obustavom procesa obogaćivanja urana i stavljanjem nuklearnih materijala pod nadzor.

Pomorska blokada i tjesnac Hormuz: Iranski zahtjev za ukidanjem američke pomorske blokade iranskih luka te američki zahtjev za slobodnim i sigurnim prolaskom kroz strateški važan tjesnac Hormuz.

Regionalna sigurnost: Razlike u stajalištima o vojnom utjecaju u regiji i rješavanju širih regionalnih napetosti.