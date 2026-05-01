Obavijesti

News

Komentari 1
PREKO PAKISTANA

Iran poslao novi mirovni prijedlog Amerikancima

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Majid Asgaripour

Iranci i Amerikanci se nikako ne mogu dogovoriti oko nuklearnog programa, Hormuškog tjesnaca i vojnom utjecaju na Bliskom istoku

Islamska Republika Iran navodi da je Pakistanu predala svoj najnoviji prijedlog za pregovore koji se temelji na naporima za okončanje rata. Iran je tekst predao Pakistanu, posredniku u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, u četvrtak navečer.

U međuvremenu, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei naglasio je u televizijskom intervjuu da okončanje rata i uspostava održivog mira ostaju glavni prioriteti Teherana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Nakon primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država 7. travnja, dvije su strane održale pregovore uz posredovanje Pakistana u Islamabadu 11. travnja. Međutim, pregovori su završeni bez postizanja dogovora.

NEIZVJESNOST ZBOG RATA ANKETA Hoće li Iranci nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026.?
ANKETA Hoće li Iranci nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026.?

Glavne točke neslaganja i dalje se vrte oko nekoliko ključnih pitanja:

Nuklearni program: Zahtjevi Sjedinjenih Američkih Država za obustavom procesa obogaćivanja urana i stavljanjem nuklearnih materijala pod nadzor.

Pomorska blokada i tjesnac Hormuz: Iranski zahtjev za ukidanjem američke pomorske blokade iranskih luka te američki zahtjev za slobodnim i sigurnim prolaskom kroz strateški važan tjesnac Hormuz.

Regionalna sigurnost: Razlike u stajalištima o vojnom utjecaju u regiji i rješavanju širih regionalnih napetosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!
HEROJI BLJESKA

NIKAD VIĐENE FOTKE Hrvatski ratnici u par sati razbili četnike i oslobodili zapadnu Slavoniju!

U samo 31. sat hrvatska vojska i policija su prije 31. godine u operaciji Bljesak oslobodili Zapadnu Slavoniju koju su Srbi uz pomoć JNA okupirali 1991. godine. Oko 7200 pripadnika HV-a i policije nasuprot otprilike 4000 vojnika 18. korpusa vojske pobunjenih Srba, oslobodili su 500 kvadratnih kilometara tzv. SAO Zapadna Slavonija i deblokirali cestu Zagreb-Lipovac. Zadnji Srbi predali su se u okolici Pakraca
FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!
GDJE JE SKUPLJE?

FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!

Dok smo boravili u Crnoj Gori, odlučili smo svratiti u lokalni dućan i malo istražiti cijene proizvoda. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jest usporediti ih s cijenama u Hrvatskoj, pa smo snimili stanje na policama kako biste i vi mogli vidjeti razlike. Pogledajte što smo zabilježili i procijenite sami - gdje je zapravo skuplje? Osim hrvatskih proizvoda, našlo se tu i onih popularnih...
Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!
UPALJEN METEOALARM

Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!

Čekaju nas pretežno sunčani dani, no unatoč tome, jutra će biti iznimno svježa, a u unutrašnjosti zemlje postoji i opasnost od mraza...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026