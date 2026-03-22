Iran: Potpuno ćemo zatvoriti Hormuz ako Trump napadne energetska postrojenja

Iran će potpuno zatvoriti strateški Hormuški tjesnac ako američki predsjednik Donald Trump provede prijetnje usmjerene na iranska energetska postrojenja, priopćila je u nedjelju Iranska revolucionarna garda.

Trump je u subotu zaprijetio da će "sravniti sa zemljom" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati.

Radi se o značajnoj verbalnoj eskalaciji, jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata, koji je sada u četvrtom tjednu.

Iranska revolucionarna garda u priopćenju u nedjelju također je rekla da će tvrtke s američkim udjelima biti "potpuno uništene" ako Washington napadne iranska energetska postrojenja, a energetski objekti u zemljama u kojima se nalaze američke baze bit će "zakonite" mete.