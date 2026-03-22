ODGOVORILI TRUMPU

Iran: Potpuno ćemo zatvoriti Hormuz ako Trump napadne energetska postrojenja

Piše HINA,
Foto: Nicolas Economou

Trump je u subotu zaprijetio da će "sravniti sa zemljom" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati

Iran će potpuno zatvoriti strateški Hormuški tjesnac ako američki predsjednik Donald Trump provede prijetnje usmjerene na iranska energetska postrojenja, priopćila je u nedjelju Iranska revolucionarna garda.

Trump je u subotu zaprijetio da će "sravniti sa zemljom" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati.

Radi se o značajnoj verbalnoj eskalaciji, jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata, koji je sada u četvrtom tjednu.

'STAVLJAJU SVE NA NIŠAN' TRAŽI POMOĆ Netanyahu: Iran ugrožava cijeli svijet! Sad mogu dosegnuti duboko u Europu...
TRAŽI POMOĆ Netanyahu: Iran ugrožava cijeli svijet! Sad mogu dosegnuti duboko u Europu...

Iranska revolucionarna garda u priopćenju u nedjelju također je rekla da će tvrtke s američkim udjelima biti "potpuno uništene" ako Washington napadne iranska energetska postrojenja, a energetski objekti u zemljama u kojima se nalaze američke baze bit će "zakonite" mete.

Kazetne bombe padaju na Tel Aviv. Preko 1000 mrtvih u Libanonu. Iran prijeti Trumpu
Kazetne bombe padaju na Tel Aviv. Preko 1000 mrtvih u Libanonu. Iran prijeti Trumpu

Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku
U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku

Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom. Od utorka rastu cijene i kod nas
ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'
ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'

Naselje Otrić-Seoci između Vrgorca i Ploča puno je Ferrarija. Nisu crveni već zeleni, ne jure 300 km/h već imaju tek 50-ak 'konja'. Ali ih vole kao da su luksuzne jurilice. Kažu: 'Ferrari? Ma nema ti boljeg traktora'

