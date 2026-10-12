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SUKOB ESKALIRAO

Iran pozvao Saudijsku Arabiju da diplomacijom završi rat s hutistima: Oglasio se ministar

Piše HINA,
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Iran pozvao Saudijsku Arabiju da diplomacijom završi rat s hutistima: Oglasio se ministar
Foto: Mohammed al-Mahdi
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Hutisti se već više od desetljeća bore protiv međunarodno priznate, prosaudijske vlade u Jemenu...

Iran je pozvao Saudijsku Arabiju da se okrene diplomaciji kako bi završila svoj sve žešći sukob s jemenskim hutistima, upozoravajući da bi nastavak vojne operacije samo pogoršao situaciju. 

"Ustrajati na vojnom pristupu i zanemariti političko rješenje samo bi dodatno zakompliciralo situaciju”, poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči svom saudijskom kolegi Faisalu bin Farhanu u telefonskom razgovoru, priopćio je Teheran.

Iran je spreman "pružiti bilo koji oblik potpore” u iniciranju razgovora, priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.

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Sukob između Saudijske Arabije i paravojske proiranskih hutista naglo je eskalirao tijekom vikenda, piše dpa.

Više od desetak ljudi je poginulo, a stotine su ozlijeđene u dosad najtežem napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu.

Hutisti su preuzeli odgovornost za taj napad i upozorili da su saudijske zračne luke i zračni prostor "legitimne mete”. Priopćili su da su lansirali balističke rakete, krstareće projektile i dronove na zračne luke i energetske objekte, uključujući lokacije državnog naftnog diva Aramca.

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Također su optužili Saudijsku Arabiju za više od 120 zračnih napada na Sanu, glavni grad Jemena.

Hutisti se već više od desetljeća bore protiv međunarodno priznate, prosaudijske vlade u Jemenu. Primirje postignuto 2022. je velikim dijelom zamrznulo taj sukob, no neprijateljstva su se ponovno obnovila početkom američko-izraelskog rata protiv Irana. 

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