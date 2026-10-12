Iran pozvao Saudijsku Arabiju da diplomacijom završi rat s hutistima: Oglasio se ministar

Iran je pozvao Saudijsku Arabiju da se okrene diplomaciji kako bi završila svoj sve žešći sukob s jemenskim hutistima, upozoravajući da bi nastavak vojne operacije samo pogoršao situaciju.

"Ustrajati na vojnom pristupu i zanemariti političko rješenje samo bi dodatno zakompliciralo situaciju”, poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči svom saudijskom kolegi Faisalu bin Farhanu u telefonskom razgovoru, priopćio je Teheran.

Iran je spreman "pružiti bilo koji oblik potpore” u iniciranju razgovora, priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.

Sukob između Saudijske Arabije i paravojske proiranskih hutista naglo je eskalirao tijekom vikenda, piše dpa.

Više od desetak ljudi je poginulo, a stotine su ozlijeđene u dosad najtežem napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu.

Hutisti su preuzeli odgovornost za taj napad i upozorili da su saudijske zračne luke i zračni prostor "legitimne mete”. Priopćili su da su lansirali balističke rakete, krstareće projektile i dronove na zračne luke i energetske objekte, uključujući lokacije državnog naftnog diva Aramca.

Također su optužili Saudijsku Arabiju za više od 120 zračnih napada na Sanu, glavni grad Jemena.

Hutisti se već više od desetljeća bore protiv međunarodno priznate, prosaudijske vlade u Jemenu. Primirje postignuto 2022. je velikim dijelom zamrznulo taj sukob, no neprijateljstva su se ponovno obnovila početkom američko-izraelskog rata protiv Irana.