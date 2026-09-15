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NOVE OPTUŽBE

Iran preko Kine 'prao' milijarde od prodaje nafte? SAD traži zapljenu 61 milijun dolara

Piše HINA,
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Iran preko Kine 'prao' milijarde od prodaje nafte? SAD traži zapljenu 61 milijun dolara
Foto: Dado Ruvic
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Američko ministarstvo pravosuđa zatražilo je zapljenu 61 milijun dolara iranskog prihoda od nafte, navodeći da je riječ o novcu koji podliježe američkim sankcijama i koji je navodno prebačen u kriptovalute.

Američko ministarstvo pravosuđa optužilo je Iran da je "oprao" više od 1,5 milijardi dolara prihoda od "ilegalne" prodaje nafte preko mreže za trgovinu kriptovalutama u Kini, zatraživši zapljenu 61 milijun dolara, objavila je iranska novinska agencija Mehr. Prema navodima američkog ministarstva pravosuđa, kineske kompanije Blessed Trust i Hexa Whale bile su dio mreže koja je prihod od prodaje iranske nafte pretvarala u kriptovalute i prebacivala novac iranskoj vladi, njezinim posrednicima i povezanim organizacijama.

Kompanije su pritom koristile račune na kriptovalutnoj burzi Binance, sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, stoji u priopćenju američkog ministrstva.

Blessed Trust pružateljima financijskih i kriptovalutnih usluga predstavljala se kao kompanija za upravljanje imovinom i za skrbništvo nad digitalnom imovinom, dodaju u priopćenju, a kompanija je, po njihovim navodima, zapravo primala i prebacivala novac od prodaje iranske sirove nafte i naftnih derivata te sudjelovala u njegovoj konverziji u kriptovalute.

Hexa Whale pružala je slične usluge, predstavljajući se kao posrednik u trgovini robom, stoji u priopćenju.

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Američko ministarstvo pravosuđa tvrdi da je mreža povezanih adresa za kriptovalute primila i proslijedila više od 1,5 milijardi dolara prihoda od prodaje iranske nafte. Dio novca preusmjerili su posrednicima koji su radili za Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), te na adrese za kriptovalute i u burzu u Iranu koje su američke vlasti dovele u vezu s tom organizacijom.

U sklopu te sheme Blessed Trust i Hexa Whale navodno su koristili i američki financijski sustav, preko kojeg su primili odnosno poslali desetke milijuna dolara. Ministarstvo pravosuđa pritom je naglasilo da su iznesene tvrdnje uključene u zahtjev za zapljenu i da tek trebaju biti dokazane pred sudom.

Ministarstvo sada traži zapljenu 61 milijun dolara prihoda od iranske prodaje nafte, tvrdeći da je riječ o novcu koji podliježe američkim sankcijama i koji je kroz navedenu mrežu prebačen u kriptovalute.

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"Ovim potezom pokazujemo da smo čvrsto odlučili iranskoj vladi i njezinim terorističkim saveznicima uskratiti novac kojim ugrožavaju sigurnost građana", rekao je zamjenik američkog državnog odvjetnika Sean S. Buckley.

Iranska novinska agencija Fars izvijestila je pak u nedjelju, citirajući neimenovani izvor, da je iranski prihod od prodaje nafte samo od 23. kolovoza premašio 2,5 milijardi dolara.

U prvih pet mjeseci iranske godine koja počinje 21. ožujka premašio je 13 milijardi dolara, navodi Fars.

U prva četiri mjeseca iranske godine, zaključno s 20. srpnja, iranski proračunski prihod od prodaje nafte dosegnuo je 91 bilijun tomana (7,5 milijardi dolara), objavio je Fars početkom prošlog tjedna, citirajući dokument u koji su dobili uvid. 

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