Iran preko Kine 'prao' milijarde od prodaje nafte? SAD traži zapljenu 61 milijun dolara

Američko ministarstvo pravosuđa optužilo je Iran da je "oprao" više od 1,5 milijardi dolara prihoda od "ilegalne" prodaje nafte preko mreže za trgovinu kriptovalutama u Kini, zatraživši zapljenu 61 milijun dolara, objavila je iranska novinska agencija Mehr. Prema navodima američkog ministarstva pravosuđa, kineske kompanije Blessed Trust i Hexa Whale bile su dio mreže koja je prihod od prodaje iranske nafte pretvarala u kriptovalute i prebacivala novac iranskoj vladi, njezinim posrednicima i povezanim organizacijama.

Kompanije su pritom koristile račune na kriptovalutnoj burzi Binance, sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, stoji u priopćenju američkog ministrstva.

Blessed Trust pružateljima financijskih i kriptovalutnih usluga predstavljala se kao kompanija za upravljanje imovinom i za skrbništvo nad digitalnom imovinom, dodaju u priopćenju, a kompanija je, po njihovim navodima, zapravo primala i prebacivala novac od prodaje iranske sirove nafte i naftnih derivata te sudjelovala u njegovoj konverziji u kriptovalute.

Hexa Whale pružala je slične usluge, predstavljajući se kao posrednik u trgovini robom, stoji u priopćenju.

Američko ministarstvo pravosuđa tvrdi da je mreža povezanih adresa za kriptovalute primila i proslijedila više od 1,5 milijardi dolara prihoda od prodaje iranske nafte. Dio novca preusmjerili su posrednicima koji su radili za Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), te na adrese za kriptovalute i u burzu u Iranu koje su američke vlasti dovele u vezu s tom organizacijom.

U sklopu te sheme Blessed Trust i Hexa Whale navodno su koristili i američki financijski sustav, preko kojeg su primili odnosno poslali desetke milijuna dolara. Ministarstvo pravosuđa pritom je naglasilo da su iznesene tvrdnje uključene u zahtjev za zapljenu i da tek trebaju biti dokazane pred sudom.

Ministarstvo sada traži zapljenu 61 milijun dolara prihoda od iranske prodaje nafte, tvrdeći da je riječ o novcu koji podliježe američkim sankcijama i koji je kroz navedenu mrežu prebačen u kriptovalute.

"Ovim potezom pokazujemo da smo čvrsto odlučili iranskoj vladi i njezinim terorističkim saveznicima uskratiti novac kojim ugrožavaju sigurnost građana", rekao je zamjenik američkog državnog odvjetnika Sean S. Buckley.

Iranska novinska agencija Fars izvijestila je pak u nedjelju, citirajući neimenovani izvor, da je iranski prihod od prodaje nafte samo od 23. kolovoza premašio 2,5 milijardi dolara.

U prvih pet mjeseci iranske godine koja počinje 21. ožujka premašio je 13 milijardi dolara, navodi Fars.

U prva četiri mjeseca iranske godine, zaključno s 20. srpnja, iranski proračunski prihod od prodaje nafte dosegnuo je 91 bilijun tomana (7,5 milijardi dolara), objavio je Fars početkom prošlog tjedna, citirajući dokument u koji su dobili uvid.