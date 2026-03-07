LIVE Putin u kontaktu s Iranom. SAD šalje vojsku, Teheran prijeti Europi: 'Postat ćete meta'

Ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s iranskim predsjednikom Masoud Pezeškijan prvi put nakon najnovije eskalacije sukoba.

Kako je priopćio Kremlj, Putin je tijekom razgovora izrazio sućut zbog smrti vrhovnog iranskog vođe, državnih dužnosnika i civila stradalih u dosadašnjim napadima, prenosi BBC.

Ruski predsjednik ponovio je i službeni stav Moskve da se borbe moraju što prije zaustaviti.

“Neprijateljstva moraju odmah prestati i potrebno je pronaći diplomatsko rješenje”, poručili su iz Putinova ureda.

Iranski predsjednik zahvalio je Rusiji na podršci te je Putinu iznio detalje o razvoju situacije u Iranu.