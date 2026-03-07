Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
LIVE Putin u kontaktu s Iranom. SAD šalje vojsku, Teheran prijeti Europi: 'Postat ćete meta'
Ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s iranskim predsjednikom Masoud Pezeškijan prvi put nakon najnovije eskalacije sukoba.
Kako je priopćio Kremlj, Putin je tijekom razgovora izrazio sućut zbog smrti vrhovnog iranskog vođe, državnih dužnosnika i civila stradalih u dosadašnjim napadima, prenosi BBC.
Ruski predsjednik ponovio je i službeni stav Moskve da se borbe moraju što prije zaustaviti.
“Neprijateljstva moraju odmah prestati i potrebno je pronaći diplomatsko rješenje”, poručili su iz Putinova ureda.
Iranski predsjednik zahvalio je Rusiji na podršci te je Putinu iznio detalje o razvoju situacije u Iranu.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su američke obrambene kompanije pristale četverostruko struko povećati proizvodnju naoružanja nakon sastanka u Bijeloj kući.
U objavi na platformi Truth Social naveo je da će proizvodnja, kako je rekao, 'vrhunske klase' oružja biti povećana čak četiri puta.
Trump je dodao da je proširenje proizvodnih kapaciteta započelo prije tri mjeseca te da su novi proizvodni pogoni već u izgradnji. Cilj je, kako je naveo, što brže dosegnuti najviše moguće razine proizvodnje.
Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je u emisiji na FOX Businessu da bi petak navečer mogao donijeti 'najveću kampanju bombardiranja' protiv Irana dosad.
U intrevju je rekao da se očekuje snažno pojačavanje američkih napada.
Američki i izraelski dužnosnici već su ranije ovog tjedna poručili da će se vojni udari na Iran dodatno intenzivirati.
Predsjednik Donald Trump rekao je za CNN da 'glavni val tek dolazi'.
I američki ministar obrane Pete Hegseth u četvrtak je najavio da će se vatrena moć nad Teheranom 'dramatično povećati', uz češće i snažnije zračne udare bombardera.
Najmanje 1.332 civila poginula su od početka rata, izjavio je iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Amir Saeid Iravani, pozivajući se na izvješće Iranskog Crvenog polumjeseca.
Iravani je optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael za, kako je rekao, neselektivne napade koji su, prema njegovim tvrdnjama, namjerno usmjereni na civile i civilnu infrastrukturu.
Slične brojke objavila je i američka nevladina organizacija Human Rights Activists News Agency, koja je do jučer poslijepodne zabilježila 1.168 poginulih civila.
Zemlje članice Europske unije koje se pridruže napadima SAD-a i Izraela na Iran postaju "legitimne mete" Irana, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči u petak.
Bilo koja zemlja koja se pridruži agresiji protiv Irana, pridruži se Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, definitivno će također postati legitimna meta Iranu za odmazdu", rekao je Taht-Ravanči u intervjuu televiziji France 24.
Dok su neke EU zemlje poput Francuske, Grčke i Italije poslale svoje ratne brodove prema Bliskom Istoku, većina visokih dužnosnika EU-a osudila je iranske napade u regiji a članice su uglavnom pozvale na okončanje sukoba te diplomatsko rješenje.
Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u petak da Berlin radi s partnerima da pronađe pristup da se okončaju borbe s Iranom, dodavši da njegova zemlja dijeli ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela.
Najžešći kritičar američko-izraelske intervencije je španjolski premijer Pedro Sanchez je Sanchez koji je više puta osudio bombardiranje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i nezakonitim te je zabranio korištenje američkih zrakoplova iz pomorskih i zračnih baza u južnoj Španjolskoj za napad na Teheran.