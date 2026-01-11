Obavijesti

'LEGITIMNA META'

Iran prijeti protunapadom na Izrael i američke baze!

Piše HINA.,
Iran prijeti protunapadom na Izrael i američke baze!
Foto: twitter

Budimo jasni: u slučaju napada na Iran, okupirana područja (Izrael), kao i sve američke baze i brodovi bit će naša legitimna meta, rekao je Kalibaf, bivši zapovjednik iranske Revolucionarne garde

Admiral

Iran je zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Državama protuudarima u slučaju američkog napada u znak podrške prosvjednom pokretu protiv autoritarnog državnog vodstva. Svaki američki napad doveo bi do udara na Izrael i regionalne američke vojne baze kao legitimne mete, rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bagher Kalibaf.

Foto: twitter

„Budimo jasni: u slučaju napada na Iran, okupirana područja (Izrael), kao i sve američke baze i brodovi bit će naša legitimna meta“, rekao je Kalibaf, bivši zapovjednik iranske Revolucionarne garde.

Američki predsjednik Donald Trump neposredno prije toga dao je sudionicima masovnih prosvjeda u Iranu podršku.

"Pred Iranom je SLOBODA, možda kao nikada prije", rekao je. "SAD je spreman pomoći!!!", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Kako će se ta pomoć manifestirati, nije jasno.

Pozivajući se na američke dužnosnike New York Times izvijestio je da je Trump posljednjih dana izviješten o mogućnostima vojnih udara u Iranu. Ozbiljno razmatra ostvarenje svoje prijetnje napadom na zemlju zbog gušenja prosvjeda, izvijestile su novine. Prema američkoj agenciji Human Rights Activists News Agency (HRANA), broj poginulih u masovnim prosvjedima koji traju već dva tjedna porastao je na 116, a uhićene su tisuće ljudi. Unatoč gotovo potpunoj blokadi interneta u Iranu, koji je, prema podacima internetskog monitora NetBlocks, sada u četvrtom danu, HRANA je izvijestila da su se demonstracije održale u 185 gradova diljem zemlje.

Reza Pahlavi, sin šaha koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine i koji je u egzilu u SAD-u, pozvao je na nacionalne prosvjede u Iranu i na dodatne prosvjede u nedjelju navečer na središnjim trgovima u gradovima.

Izraelski izvori rekli su da je Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti američke intervencije u Iranu.

